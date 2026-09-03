२७ चौकार, १० षटकार! बांगलादेशच्या Towhid Hridoy ची ३५० धावांची नाबाद खेळी; घडवला इतिहास, दक्षिण आफ्रिकन गोलंदाजांची धुलाई

Bangladesh batter Towhid Hridoy creates history with 350: बांगलादेशचा २५ वर्षीय फलंदाज तौहिद हृदोय याने प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक खेळी केली. सहा वर्षांपूर्वी ज्या मैदानावर त्याने बांगलादेशला १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात सिंहाचा वाटा उचलला होता, त्या Potchefstroom मैदानावर बांगलादेश अ संघाचे नेतृत्व करताना त्याने इतिहास घडवला. दक्षिण आफ्रिका अ संघाविरुद्धच्या दुसऱ्या कसोटी सामन्यात त्याने ३५० धावांची खेळी केली. प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३०० + धावांची खेळी करणारा तो तिसरा बांगलादेशी फलंदाज ठरला..दक्षिण आफ्रिका अ संघाच्या पहिल्या डावातील ५१२ धावांच्या प्रत्युत्तरात बांगलादेश अ संघाने ८ बाद ६७६ धावांवर डाव घोषित केला. यात तौहिदच्या ३५० धावा होत्या. त्याने ४८१ चेंडूंचा सामना करताना २७ चौकार व १० षटकारांसह नाबाद ३५० धावा केल्या. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला येताना त्याने बांगलादेशला पहिल्या डावात १६४ धावांची आघाडी मिळवून दिली आणि सामना ड्रॉ राखण्यात यश मिळवले. .तौहिदने या खेळीसह तमिम इक्बालचा २०२० मधला विक्रम मोडला. तमिमने मिरपूर येथे पूर्व विभागाचे प्रतिनिधित्व करताना मध्य विभागाविरुद्ध ४२६ चेंडूंत ३३४ धावांची नाबाद खेळी केली होती. त्यात ४२ चौकार व ३ षटकारांचा समावेश होता. बांगलादेशकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ३०० हून अधिक धावांची वैयक्तिक खेळी करणारा रकिबुल हसन हा तिसरा फलंदाज आहे. त्याने २००७ मध्ये बरिसाल विभागासाठी ६०९ चेंडूंत ३३ चौकारांसह ३१३ धावांची नाबाद खेळी केली होती..प्रथम श्रेणी क्रिकेटमधील सर्वोच्च वैयक्तिक धावसंख्येचा जागतिक विक्रम वेस्ट इंडिजचा माजी कर्णधार आणि महान फलंदाज ब्रायन लारा याच्या नावावर आहे. लाराने १९९४ दरम्यान बर्मिंगहॅम येथे ड्युरहॅमविरुद्ध झालेल्या कौंटी अजिंक्यपद सामन्यात वॉरविकशायरकडून खेळताना ४२७ चेंडूंमध्ये ५०१ धावा केल्या होत्या. ."जरा हुक्का पिके आता हू"; MS Dhoni च्या Video ने खळबळ; रिषभ पंतची अवस्था पाहून नेटकरी संतापले, समोर बिअरचा टीन?.प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये ५०० धावा करणारा तो जगातील पहिला व एकमेव फलंदाज आहे. या विक्रमात दुसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा हनिफ मोहम्मद ( ४९९ धावा, कराची वि. बहावालपूर १९५९) दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. सर डॉन ब्रॅडमन यांनी १९३० मध्ये न्यू साऊथ वेल्सकडून ४६५ चेंडूंत ४५२ धावा ( वि. क्विन्सलँड) केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.