IPL 2026 Auction: ३०००+ धावा अन् १०० + विकेट्स! ऑल-राऊंडरसाठी Mumbai Indians जोर लावणार; कोण आहे विरनदीप सिंग?

Mumbai Indians interest in Virandeep Singh IPL 2026 Auction : इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ साठी होणाऱ्या मिनी लिलावाची तारीख जवळ आली आहे. १६ डिसेंबरला अबु धाबी येथे भारतीय वेळेनुसार दुपारी २:३० वाजल्यापासून लिलावाला सुरुवात होणार आहे. ३५९ खेळाडूंची अंतिम यादी BCCI ने काल जाहीर केली आणि यापैकी फक्त ७७ खेळाडूंना आयपीएल २०२६ मध्ये खेळण्याची संधी मिळणार आहे. यात ३१ जागा या परदेशी खेळाडूंसाठी राखीव आहेत. कोलकाता नाइट रायडर्स सर्वाधिक ६४.३ कोटी अन् सर्वाधिक १३ खेळाडूंची रिक्त जागा भरण्यासाठी लिलावात दाखल होतील. त्याचवेळी मुंबई इंडियन्स सर्वात कमी म्हणजेच २.७५ कोटीसह लिलावात ५ खेळाडूंना खरेदी करण्यासाठी येतील..पाचवेळच्या विजेत्या मुंबई इंडियन्सने लिलावापूर्वी सर्वाधिक २० खेळाडूंना आपल्या ताफ्यात कायम राखले. हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, सूर्यकुमार यादव व रोहित शर्मा या स्टार खेळाडूंसाठी फ्रँचायझीने आपली झोळी रिकामी केलीय आणि ते योग्यही आहेत. याशिवाय तिलक वर्मा, दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, विल जॅक्स, रायन रिकेल्टन, मिचेल सँटनर व कॉर्बिन बॉश हेही खेळाडू संघात कायम आहेत..मोठी बातमी : BCCI ने खेळाडूंच्या यादीत केला बदल, IPL 2026 Auction साठी गतविजेत्या RCB च्या स्टारसह आणखी ९ खेळाडूंना घुसवले.पण, २.७५ कोटींच्या रकमेत त्यांना एक फिरकी अष्टपैलू खेळाडू हवा आहे आणि ती उणीव मलेशियाचा विरनदीप सिंग ( Virandeep Singh ) भरून काढतोय.. आयपीएल लिलावासाठी निवड झालेला तो संलग्न संघटनेचा एकमेव खेळाडू आहे. मलेशियाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या विरनदीपने ३० लाखांच्या मुळ किमतीत नाव नोंदवले आहे..Who is Virandeep Singh ?२६ वर्षाच्या विरनदीप सिंगने मलेशियासाठी ट्वेंटी-२० क्रिकेट गाजवले आहे. २०१९ मध्ये त्याने मलेशियासाठी ट्वेंटी-२०त पदार्पण केले आणि आतापर्यंत आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० त त्याच्या नावावर १०९ सामन्यांत ३११५ धावा आहेत. तो मलेशियन खेळाडूंमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे आणि एकमेव खेळाडू ज्याने ३००० धावांचा टप्पा ओलांडला आहे. २०२३ मध्ये इंडोनेशियाविरुद्ध त्याने ११६ धावांची सर्वोत्तम वैयक्तिक खेळी केली होती..IND vs SA 1st T20I: जसप्रीत बुमराहच्या १००व्या विकेटवरून सुरू झालाय वाद... तिसऱ्या अम्पायरच्या चुकीमुळे घडलं सर्व? Video.याशिवाय तो डावखुला ऑर्थोडॉक्स फिरकीपटू आहे त्याच्या नावारवार १०९ सामन्यांत १०७ विकेट्स आहेत. २०२४ मध्ये मंगोलियाविरुद्ध त्याने ५ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या. तो ILT20 मध्ये शाहजाह वॉरियर्स, ग्लोबल ट्वेंटी-२० कॅनडा लीगमध्ये सरे जॅग्वार्स आणि नेपाळ एव्हरेस्ट प्रीमिअर लीगमध्ये चित्वान टायगर्स या क्लबकडून खेळतो..