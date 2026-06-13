Pranit More: ३७० च्या बिर्याणीवरून आधीच राडा; आता वैभव सूर्यवंशीचा तो Video समोर, प्रणीत मोरे वैभवला काय म्हणाला...

Pranit More Vaibhav Sooryavanshi Old Video Viral: ३७० रुपयांच्या बिर्याणीवरून सध्या स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरे(Pranit More)हा मोठ्या वादात सापडला आहे. त्याच्या एका व्हिडिओने त्याला चांगलंच अडचणीत आणलं आहे. त्याच्या शोमध्ये झालेल्या ३७० रुपयांच्या बिर्याणीवरील वक्तव्यावरून सर्व स्तरातून त्याच्यावर टीका होत आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र सायबर विभागाने आक्षेपार्ह आणि अश्लील आशयाच्या संदर्भात प्रणित मोरे, हिमांशू जांगरा, डॉ. सेजल पवार आणि अन्य व्यक्तींविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मात्र, आता स्टार क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशीबद्दलचा( Vaibhav Sooryavanshi)एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..१५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने आयपीएल २०२६ मध्ये आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सगळ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. त्याने या हंगामात ७७६ धावा करत अनेक विक्रम आपल्या नावावर केले आहेत. त्यामुळे वैभवची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत असून तो देशातील युवा क्रिकेट चाहत्यांचा आवडता खेळाडू बनला आहे. त्याने अनेक दिग्गज गोलंदाजांचा सामना देखील आयपीएलच्या हंगामात केला आहे..सध्या प्रणित मोरेचा एक जुना व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये १५ वर्षीय युवा क्रिकेटपटू वैभव सूर्यवंशी दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रणितने वैभवला कशी वागणूक दिली आणि त्याच्याबद्दल काय म्हटले, याचे निरीक्षण आता नेटकरी करत आहेत. अलीकडेच प्रणित मोरेच्या शोमध्ये भारताचा स्टार फलंदाज वैभव सूर्यवंशी हा पाहुणा म्हणून उपस्थित राहिला होता..व्हिडिओमध्ये प्रणितने वैभवला काय म्हटलं?या व्हिडिओमध्ये प्रणितने सांगितले की, तो वैभवला सोशल मीडियावर फॉलो करत आहे. वर्ल्ड कप फायनलच्या आधी वैभवने स्वतः मेसेज करून या शोमध्ये येण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. त्यानंतर कॉमेडियन प्रणित मोरेने त्याला वेगळ्या अंदाजात सांगितले, "अरे, तू तर पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंची मैदानात क्लास घेतोस, आता माझा क्लास घेऊ नकोस." हे ऐकताच संपूर्ण ऑडिटोरियममध्ये हशा पिकला..या शोमध्ये प्रणित मोरेने वैभव सूर्यवंशीच्या १९ वर्षांखालील क्रिकेटमधील दमदार फलंदाजीचे कौतुक केले होते. "एक बिहारी, सब पर भारी" असे म्हणताच प्रेक्षकांमधून एकच हास्यकल्लोळ उठला.वैभव सूर्यवंशीने काही दिवसांपूर्वीच 'कॉम्प्लान' ब्रँडची एक जाहिरात केली होती. याच जाहिरातीचा संदर्भ देत स्टँडअप कॉमेडियन प्रणित मोरेने पाकिस्तानचा माजी कर्णधार बाबर आझमवर टोला लगावला. प्रणित म्हणाला की, आता देशातील अनेक युवा खेळाडूंना असं वाटू लागेल की चांगली फलंदाजी करण्यासाठी कॉम्प्लान पिणं गरजेचं आहे..यानंतर त्याने बाबर आझमचा उल्लेख करत आणखी एक मजेशीर टिप्पणी केली. प्रणित म्हणाला की, कॉम्प्लान पिल्यामुळे बाबर आझमची उंची तर वाढली, मात्र त्याचा स्ट्राइक रेट काही वाढू शकला नाही. प्रणितच्या या पंचलाईननंतर उपस्थित प्रेक्षकांमध्ये एकच हशा पिकला आणि सगळेच खळखळून हसू लागले. प्रणित मोरेचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यावर विविध प्रतिक्रिया उमटताना दिसत आहेत..३७० रुपयांच्या बिर्याणीवर केलेल्या वक्तव्यामुळे प्रणित मोरे वादाच्या भोवऱ्यात अडकला होता. या प्रकरणानंतर त्याच्याविरोधात मोठ्या प्रमाणात संताप व्यक्त करण्यात आला. वाढता वाद पाहता प्रणित मोरेने माफी देखील मागितली होती. मात्र, त्यानंतरही त्याच्यावरील टीका थांबलेली नाही..Vaibhav Sooryavanshi: आधी शून्यावर आऊट झाला अन् मग डगआऊटमध्ये बसून जीभ दाखवू लागला, वैभवचा Funny Video व्हायरल.दुसरीकडे, वैभव सूर्यवंशीने या संपूर्ण प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. सध्या तो श्रीलंकेत भारत अ संघाकडून खेळत असून आगामी सामन्यांच्या तयारीत व्यस्त आहे. मात्र, सोशल मीडियावर प्रणित मोरे आणि वैभव सूर्यवंशी यांच्याशी संबंधित हा व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.