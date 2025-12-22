Mumbai Indiansचे भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात वर्चस्व! MI चे ४, तर KKR चे ३ जणं; RCB, RR, LSG चे एकही खेळाडू नाही

4 Mumbai Indians players in T20 World Cup 2026 squad: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची नुकतीच घोषणा झाली. १५ सदस्यीय या संघात इंडियन प्रीमिअर लीगच्या फ्रँचायझीचे वर्चस्व पाहायला मिळतेय. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील या संघात मुंबई इंडियन्सच्या सर्वाधिक ४ खेळाडूंचा समावेश आहे. सूर्यासह हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा व जसप्रीत बुमराह हे MI चे खेळाडू भारताच्या वर्ल्ड कप संघात आहेत. २०१८ मध्ये सूर्याने पुन्हा ही फ्रँचायझी जॉइन केली, तर २०२४ च्या लिलावापूर्वी हार्दिक पांड्यासाठी मुंबईने गुजरात टायटन्ससोबत यशस्वी ट्रेड केला..तिलक आणि जसप्रीत हे त्यांच्या आयपीएल पदार्पणापासून MI सोबत आहेत. आयपीएलमध्ये हार्दिकच्या नेतृ्त्वाखाली सूर्या खेळतोय, तर भारतीय संघात सूर्याच्या नेतृत्वाखाली हार्दिक २०२६ चा वर्ल्ड कप खेळणार आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ मध्ये हार्दिककडे उप कर्णधारपद होते आणि रोहितनंतर त्याच्याकडेच कर्णधारपद जाईल असे वाटले होते. पण, संघ व्यवस्थापनाने ही जबाबदारी सूर्याच्या खांद्यावर सोपवली..Rohit Sharma Video : तो पराभव अन् रोहित शर्माला वाटलं, संपलं सर्व; होता निवृत्ती घेण्याच्या मार्गावर! हिटमॅन नेमका कशामुळे खचला....भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप संघात कोलकाता नाइट रायडर्सच्या हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्थी व रिंकू सिंग या तीन खेळाडूंचा समावेश आहे. आयपीएल २०२४ नंतर हर्षितला भारताच्या संघात पदार्पणाची संधी मिळाली. वरुण २०२१च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये भारतीय संघाचा सदस्य होता आणि त्याने २०२४मध्ये पुनरागमन केले. रिंकूने २०२३ मध्ये भारताकडून पदार्पण केले, परंतु त्याला नुकत्याच पार पडलेल्या आफ्रिकेविरुद्धच्या मालिकेतून वगळण्यात आले. २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेत तो राखीव खेळाडू होता..अक्षर पटेल व कुलदीप यादव हे दिल्ली कॅपिटल्सचे दोन खेळाडू वर्ल्ड कप संघात आहेत. शुभमन गिलच्या अनुपस्थितीत अक्षरकडे उप कर्णधारपद सोपवले गेले आहे. अक्षरने २०१४ मध्ये भारताकडू पदार्पण केले आणि २०२५ च्या वन डे वर्ल्ड कप संघाचा तो सदस्य होता, परंतु त्याला खेळण्याची संधी मिळाली नाही..WTC 2027 Final : न्यूझीलंडचा विजय अन् टीम इंडियाच्या फायनलचा मार्ग बंद; ऑस्ट्रेलियासोबत किवींची Point Table मध्ये मजबूत पकड.चेन्नई सुपर किंग्सचे संजू सॅमसन व शिवम दुबे हेही भारताच्या वर्ल्ड कप संघाचे सदस्य आहेत. संजूला आयपीएल २०२६ पूर्वी राजस्थान रॉयल्ससोबत ट्रेड करून चेन्नईने आफल्या ताफ्यात घेतले. तो ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वाखाली खेळणार आहे. अभिषेक शर्मा व इशान किशन हे सनरायझर्स हैदराबादचे खेळाडूही या संघात आहेत. इशानच्या नेतृत्वाखाली झारखंडने सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी जिंकली. दोन वर्षानंतर त्याचे पुनरागमन झाले. गुजरात टायटन्सचा वॉशिंग्ट सुंदर आणि पंजाब किंग्सचा अर्शदीप सिंग हेही संघाचे सदस्य आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.