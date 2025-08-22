AUS vs SA 2nd ODI: १९८७ नंतर वन डेत चमत्कार! भारताच्या दिग्गजानंतर 'हा' पराक्रम करणारा मॅथ्यू ब्रित्झके दुसराच फलंदाज ठरला

दक्षिण आफ्रिकेच्या मॅथ्यू ब्रित्झकेने सलग चौथ्या वन डे सामन्यात अर्धशतक ठोकले.१९८७ नंतर असा पराक्रम करणारा तो जगातील फक्त दुसरा फलंदाज ठरला.ब्रित्झकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात ८८ धावांची खेळी साकारली. .South Africa vs Australia 2nd ODI highlights 2025 : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला दुसरा वन डे सामना खेळवला जातोय आणि आफ्रिकेच्या मॅथ्यू ब्रित्झके ( MATTHEW BREETZKE ) याने सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना अर्धशतक झळकावले. त्याचे कारकीर्दितील दुसरे शतक १२ धावांनी हुकले असले तरी त्याने वन डे क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत एकाच फलंदाजाला जमलेला पराक्रम केला आहे. १९८७ मध्ये असा पराक्रम भारतीयाने केला होता आणि २०२५ मध्ये ब्रित्झकेकडून त्याची पुनरावृत्ती झाली. .आफ्रिकेने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला आणि दोन्ही सलामीवीर २३ धावांवर तंबूत परतले. रायन रिकेल्टन ( ८) व कर्णधार एडन मार्करम ( ०) यांची अपयशाची मालिका कायम राहिली. झेव्हियर बार्टलेटने या दोघांना तंबूत पाठवले. त्यानंतर टॉनी डी झॉर्झी व ब्रित्झके यांनी तिसऱ्या विकेटसाठी ६७ धावा जोडल्या. .एडम झम्पाने आफ्रिकेला तिसरा धक्का देताना झॉर्झीला ३८ धावांवर कॉट अँड बोल्ड केले. त्यानंतर ब्रित्झके व त्रिस्तान स्तब्स ही युवा जोडी उभी राहिली. ब्रित्झकेने अर्धशतक झळकावताना ऐतिहासिक कामगिरी केली. कारकीर्दितला चौथा वन डे सामना खेळणाऱ्या ब्रित्झकेची ही चौथी ५०+ धावांची खेळी ठरली. वन डे क्रिकेटमध्ये पहिल्या चार सामन्यांत सलग चार 50+ धावा करणारा तो जगातील दुसरा फलंदाज ठरला. .ब्रित्झकेने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पदार्पणाच्या लढतीत १४८ चेंडूंत १५० धावांची विक्रमी खेळी केली होती. त्यानंतर त्याने पाकिस्तानविरदु्ध ८४ चेंडूंत ८३ धावा केल्या होत्या. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरील दोन वन डे सामन्यांत त्याने अनुक्रमे ५८ ( ५६ चेंडू) व ८८ ( ७८ चेंडू) धावांची खेळी केली. १९८७ मध्ये भारताच्या नवज्योत सिंग सिद्धू याने त्याच्या पहिल्या चार वन डे सामन्यांत असा पराक्रम केला होता. .स्तब्सने अर्धशतक पूर्ण करताना आफ्रिकेला ३५ षटकांत ५ बाद १९६ धावांपर्यंत पोहोचवले आहे. स्तब्स ६५ चेंडूंत २ चौकार व १ षटकारासह ५५ धावांवर खेळतोय. डेवॉल्ड ब्रेव्हिस १ धावेवर बाद झाला. आजच्या सामन्यात टेम्बा बवुमाला विश्रांती दिली गेली आहे. मागील लढतीत त्याला दुखापत झाली होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.