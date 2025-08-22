Cricket

AUS vs SA 2nd ODI: १९८७ नंतर वन डेत चमत्कार! भारताच्या दिग्गजानंतर 'हा' पराक्रम करणारा मॅथ्यू ब्रित्झके दुसराच फलंदाज ठरला

Matthew Breetzke consecutive fifties in first four ODIs : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात झालेल्या दुसऱ्या वन डे सामन्यात मॅथ्यू ब्रित्झकेने इतिहास रचला. केवळ आपल्या चौथ्याच वन डे सामन्यात त्याने सलग चौथी अर्धशतकी खेळी केली. वन डे क्रिकेटच्या ५० वर्षांच्या इतिहासात असा पराक्रम यापूर्वी फक्त एकदाच झाला होता.
Matthew Breetzke
Matthew Breetzkeesakal
Swadesh Ghanekar
Updated on
Summary

  • दक्षिण आफ्रिकेच्या मॅथ्यू ब्रित्झकेने सलग चौथ्या वन डे सामन्यात अर्धशतक ठोकले.

  • १९८७ नंतर असा पराक्रम करणारा तो जगातील फक्त दुसरा फलंदाज ठरला.

  • ब्रित्झकेने ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या सामन्यात ८८ धावांची खेळी साकारली.

South Africa vs Australia 2nd ODI highlights 2025 : ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातला दुसरा वन डे सामना खेळवला जातोय आणि आफ्रिकेच्या मॅथ्यू ब्रित्झके ( MATTHEW BREETZKE ) याने सातत्यपूर्ण कामगिरी करताना अर्धशतक झळकावले. त्याचे कारकीर्दितील दुसरे शतक १२ धावांनी हुकले असले तरी त्याने वन डे क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत एकाच फलंदाजाला जमलेला पराक्रम केला आहे. १९८७ मध्ये असा पराक्रम भारतीयाने केला होता आणि २०२५ मध्ये ब्रित्झकेकडून त्याची पुनरावृत्ती झाली.

South Africa
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
australia cricket team
navjot singh sidhu
South Africa Cricket Team
cricket news today
ODI cricket records

