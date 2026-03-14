Video Viral: जसप्रीत बुमराह हा जलदगती गोलंदाजांमधला उस्मान तारिक; फेकाड्या पाकिस्तानी गोलंदाजासोबत जस्सीची बरोबरी

Aaqib Javed Compares Jasprit Bumrah to Usman Tariq: पाकिस्तानचे निवड समिती सदस्य आकिब जावेद यांनी बुमराहची तुलना पाकिस्तानी गोलंदाज उस्मान तारीकशी केली, ज्यामुळे त्यांना ट्रोल केले जात आहे.
Aaqib Javed Compares Jasprit Bumrah to Usman Tariq

Aaqib Javed Compares Jasprit Bumrah to Usman Tariq

Pranali Kodre
Aaqib Javed Compares Jasprit Bumrah to Usman Tariq: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानी संघाला सुपर-८ मध्येच गाशा गुंडाळावा लागला होता. त्यांना या स्पर्धेत भारताविरुद्ध पराभवाचाही सामना करावा लागला होता. या स्पर्धेदरम्यान उस्मान तारीकचीही बरीच चर्चा झाली.

वेगवान गोलंदाज असलेल्या उस्मान तारीक (Usman Tariq) थांबून गोलंदाजी करत असल्याने आणि काहीशी चेंडू फेकण्यासारखी त्याची शैली असल्याने अनेकांनी प्रश्नही उपस्थित केले होते.

पण त्याला अपेक्षित असे यश मिळाले नाही. त्याने १० विकेट्स घेतल्या. मात्र असं असलं तरी पाकिस्तानचे निवड समिती सदस्य आकिब जावेद (Aaqib Javed) यांनी त्याची तुलना थेट भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू जसप्रीत बुमराहसोबत (Jasprit Bumrah) केली आहे. इतकेच नाही, तर भारताविरुद्धच्या पराभवालाही त्यांनी पाठीशी घातलं आहे.

<div class="paragraphs"><p>Aaqib Javed Compares Jasprit Bumrah to Usman Tariq</p></div>
रोहित शर्मा, राहुल द्रविड यांच्या शैलीचं क्रिकेट T20 World Cup 2026 मध्ये चालणार नव्हते... सूर्यकुमार यादवचे स्पष्ट मत
Related Stories

No stories found.