Video Viral: जसप्रीत बुमराह हा जलदगती गोलंदाजांमधला उस्मान तारिक; फेकाड्या पाकिस्तानी गोलंदाजासोबत जस्सीची बरोबरी

Aaqib Javed Compares Jasprit Bumrah to Usman Tariq: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत पाकिस्तानी संघाला सुपर-८ मध्येच गाशा गुंडाळावा लागला होता. त्यांना या स्पर्धेत भारताविरुद्ध पराभवाचाही सामना करावा लागला होता. या स्पर्धेदरम्यान उस्मान तारीकचीही बरीच चर्चा झाली. वेगवान गोलंदाज असलेल्या उस्मान तारीक (Usman Tariq) थांबून गोलंदाजी करत असल्याने आणि काहीशी चेंडू फेकण्यासारखी त्याची शैली असल्याने अनेकांनी प्रश्नही उपस्थित केले होते. पण त्याला अपेक्षित असे यश मिळाले नाही. त्याने १० विकेट्स घेतल्या. मात्र असं असलं तरी पाकिस्तानचे निवड समिती सदस्य आकिब जावेद (Aaqib Javed) यांनी त्याची तुलना थेट भारताचा दिग्गज क्रिकेटपटू जसप्रीत बुमराहसोबत (Jasprit Bumrah) केली आहे. इतकेच नाही, तर भारताविरुद्धच्या पराभवालाही त्यांनी पाठीशी घातलं आहे. .रोहित शर्मा, राहुल द्रविड यांच्या शैलीचं क्रिकेट T20 World Cup 2026 मध्ये चालणार नव्हते... सूर्यकुमार यादवचे स्पष्ट मत.बुमराह भारताचा या टी२० वर्ल्ड कपमधील (T20 World Cup) हुकमी एक्का ठरला. त्याने भारताला तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या स्पर्धेत सर्वाधिक १४ विकेट्स घेतल्या. त्याने अंतिम सामन्यात मोक्याच्या क्षणी न्यूझीलंडविरुद्ध १५ धावाच खर्च करताना ४ विकेट्स घेतल्या. मात्र असे असतानाही आकिब जावेद यांनी त्याची तुलना बुमराहशी करण्याची हिंमत केल्याने त्यांना ट्रोल केले जात आहे. त्यांचा व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे..आकिब जावेद यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी बुमराहला त्याच्या वेगळ्या शैलीमुळे अनोखा गोलंदाज असल्याचे म्हटले. पण पुढे त्याची तुलना तारीकशी केली. ते म्हणाले की 'सध्याच्या काळात, संपूर्ण वर्ल्ड कप स्पर्धेत बुमराहसारखा एकच गोलंदाज होता. कारण तो वेगळा आहे, तो साधा गोलंदाज नाही. अगदी त्याची शैलीही अनोखी आहे. जेव्हा तो गोलंदाजीला येतो, तेव्हा मी हे नेहमीच म्हणतो की तो वेगवान गोलंदाजांमधील उस्मान तारीकसारखा आहे.'.पुढे बुमराहबद्दल जावेद म्हणाले, 'तो वेगात गोलंदाजी करतो आणि तो इतका अनोखा आहे की फलंदाजाला त्याच्याविरुद्ध लय सापडणे कठी होते. तो त्यांना लय सापडू देत नाही. त्याच्याशिवाय या वर्ल्ड कपमध्ये कोणत्याही संघाकडे तसा गोलंदाज नव्हता, ज्याला पाहून तुम्हाला वसिम आक्रम, वकार युनूस यांच्यासारख्या गोलंदाजांना पाहण्याचे समाधान मिळेल. तुम्हाला आता तसे वेगवान गोलंदाज मिळत नाहीत.'याशिवाय पाकिस्तानच्या कामगिरीबद्दल बोलताना जावेद म्हणाले, 'भारत-पाकिस्तान सामना आमच्यासाठी महत्त्वाचा होता, आम्हाला हरल्याचे दु:ख आहे. पण वर्ल्ड कपचा इतिहास पाहिला, तर आपण आजपर्यंत जिंकलो नाही. १९७५ ते २०२६ पर्यंत अनेक चांगले कर्णधार आणि खेळाडू पाकिस्तानसाठी खेळले. पण तरी निकाल बदललेला नाही.'.T20 World Cup गाजवणाऱ्या गोलंदाजाचा पाकिस्तानला ठेंगा! IPL 2026 मध्ये KKR कडून खेळण्यासाठी तयार.सुपर - ८ मधील कामगिरीवर बोलताना जावेद म्हणाले, 'एका सामन्यात पाऊस झाला, एक सामना इंग्लंडविरुद्ध हरलो आणि अजून तर बाकी काही झाले नाही. श्रीलंकेविरुद्ध जशी खेळपट्टी होती, त्यावर त्यांना १४७ धावांवर रोखता आले नाही. त्यामुळे हे म्हणणे चुकीचं आहे की आपलं क्रिकेट उद्धस्त धाले आहे, आपण काही करू शकलो नाही.'.पाकिस्तानने पहिल्या फेरीत ४ पैकी एकच सामना पराभूत झाला होता, जो भारताविरुद्ध होता. त्यानंतर सुपर-८ मध्ये त्यांचा न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पावसामुळे रद्द झाला, तर इंग्लंडविरुद्ध पाकिस्तानला २ विकेट्सने पराभव स्वीकारावा लागला. श्रीलंकेविरुद्ध ५ धावांनी पाकिस्तानने विजय मिळवला.