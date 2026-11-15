Video: 'पापा, पाकिस्तानी पण सेहवाग, सेहवाग ओरडून सपोर्ट करत होते...', आर्यवीरने फायनलवेळी काय घडलं वडिलांना सर्वच सांगितलं

U19 Asia Cup 2026, India vs Pakistan Final: भारतीय युवा संघाने शनिवारी इतिहास घडवला. १९ वर्षांखालील आशिया कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारतीय युवा संघाने पाकिस्तानविरुद्ध शेवटच्या चेंडूवर १ विकेट राखून विजय मिळवला. या विजयासह भारतीय संघाने गेल्या दोन पराभवांचाही वचपा काढला. या सामन्यात भारताकडून सांघिक कामगिरी पाहायला मिळाली. भारताच्या या विजयात दिग्गज फलंदाज वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीर सेहवागचाही (Virender Sehwag's Aaryavir Sehwag) मोलाचा वाटा होता. त्याने या सामन्यात अर्धशतक केले होते. पाकिस्तानने भारतासमोर ३३८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. पाकिस्तानकडून उस्मान खानने १०७ धावांची खेळी केली, तर अब्दुल कादिरने ८० धावांची खेळी केली होती. कर्णधार फरहान युसफने ६३ धावांची खेळी केली. भारताकडून काव्य पटेलने ४ विकेट्स घेतल्या, तर चिगुरुपती वेंकटने ३ विकेट्स घेतल्या. .IND vs PAK Final, Video: मोहित उल्वाचा विजयी चौकार अन् भारताचा पाकिस्तानी खेळाडूंसमोर जल्लोष; आर्यवीर सेहवाग ठरला मालिकावीर.त्यानंतर भारताकडून कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि आर्यवीर सेहवाग यांनी सलामीला खेळताना संयमी खेळ करत ९५ धावांची भागीदारी केली.त्यामुळे सुरुवातीला पाया रचला गेला होता. आर्यवीरने या स्पर्धेतील त्याचे तिसरे अर्धशतक केले. त्याने ६१ चेंडूत ५८ धावांची खेळी केली. या खेळीदरम्यान ९ चौकार मारले. तो बाज झाल्यानंतर भारताची मधली फळी कोलमडली. लक्ष्यही ८० धावा करून बाद झाला. त्यामुळे भारतीय संघ ८ बाद २५२ धावा असा अडचणीत सापडला होता. पण मानल चौहान आणि मोहित उल्वा यांनी अर्धशतकी भागीदारीसह भारताच्या आशा कायम ठेवल्या. मानल ४७ धावांवर बाद झाल्यानंतर ही भारताला २९ धावा हव्या होत्या आणि एकच विकेट हातात होती. पण चिगुरुपती वेंकटने मोहितची साथ दिली. अखेरच्या चेंडूवर ३ धावा असं समीकरण असताना मोहितने चौकार ठोकला आणि भारताने विजय मिळवला. मोहित ४९ धावांवर आणि वेंकट ११ धावांवर नाबाद राहिला..दरम्यान, सामन्यानंतर आर्यवीरने त्याच्या वडिलांना म्हणजेच वीरेंद्र सेहवागला व्हिडिओ कॉल केला होता. यावेळी त्याने त्याच्या वडिलांना अंतिम सामन्याचा सर्व थरार सांगितला. त्याने असंही सांगितलं की सामन्यावेळी जेव्हा तो नर्व्हस होता आणि आशा करत होता की काहीतरी सामन्यात चमत्कार व्हावा, तेव्हा तो सीता-राम असा जपही करत होता. त्याने शेवटच्या षटकाच्या थराराबद्दलही सेहवागला सांगितले..या सामन्यावेळी आर्यवीर फलंदाजी करताना त्याला एक-दोनदा हाताला चेंडू लागल्याने फिजिओ मैदानात आले होते. याबाबतचा किस्साही आर्यवीरने सांगितला. तो म्हणाला, 'फिजिओ जेव्हा आले, तेव्हा स्टेडियममध्ये सुमारे २००० पाकिस्तानी प्रेक्षक होते, ते पण 'सेहवाग, सेहवाग' ओरडत होते. पाकिस्तानी पण पाठिंबा देत होते. मजा आली.'आर्यवीरने असंही सांगितलं की तो घरी आल्यानंतर त्याला एक्सरेही काढावा लागणार आहे. त्यानंतर वीरेंद्र सेहवागने आर्यवीरला असंही सांगितलं की त्याच्यातर्फे संपूर्ण संघालाही त्याच्या शुभेच्छा दे. त्यावर आर्यवीरने होकारही दिला..U19 Asia Cup India Win: 'कमालीची फिनिश...' लेक आर्यवीरसह युवा टीम इंडियाचं सेहवागकडून भरभरून कौतुक; सचिन, गांगुलीकडूनही शाबासकी.दरम्यान, आर्यवीरच्या या गप्पांचा व्हिडिओ वीरेंद्र सेहवागने सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. याशिवाय आर्यवीर मालिकावीर ठरल्याबद्दलही त्याने आनंद व्यक्त केला आहे. कॅप्शनमध्ये त्याने लिहिले की 'प्लेअर ऑफ द टूर्नामेंट' जिंकण्यापासून ते अंतिम सामन्यातील त्या रोमांचक क्षणांच्या आठवणींपर्यंत, माझा मुलगा आर्यवीरसोबतच्या खूप खास गप्पा. काही क्षण पुरस्कार,धावा आणि ट्रॉफींपेक्षाही मोठे असतात. या त्या आठवणी आहेत ज्या एक वडील आयुष्यभर जपतील. तुझे पाय नेहमी जमिनीवर घट्ट रोवलेले राहोत आणि तुझ्या मेहनतीने व प्रतिभेने तू आकाशाला गवसणी घाल.'.सामन्यानंतर मोहितला सामनावीर पुरस्कार मिळला, तर आर्यवीरला स्पर्धेतील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून निवडण्यात आले. तो या स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. त्याने ५ सामन्यांत १ शतक आणि ३ अर्धशतकांसह ३६१ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.