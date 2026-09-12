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IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?

AB de Villiers: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी-२० मालिकेला सुरुवात होण्याआधीच भारतीय संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमावर चर्चा सुरू झाली आहे. विशेषतः सलामीला कोण येणार, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत.
AB de Villiers

AB de Villiers

esakal

Varsha Balhe
Updated on

AB de Villiers: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी-२० मालिकेला सुरुवात होण्याआधीच भारतीय संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमावर चर्चा सुरू झाली आहे. खर तर सलामीला कोण येणार, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. परंतु दक्षिण आफ्रिकेचा माजी क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्सने यापेक्षाही वेगळा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याने भारतीय संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्मा नेमका कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार, असा सवाल केला आहे.

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