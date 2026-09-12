IND vs AFG: वैभव संजू ईशान श्रेयस सगळे तयार, मग तिलक वर्माचं काय? AB डिव्हिलियर्सने टीम इंडियासमोर उभा केला मोठा पेच, ‘तो कुठे खेळणार?

AB de Villiers: भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील टी-२० मालिकेला सुरुवात होण्याआधीच भारतीय संघाच्या फलंदाजीच्या क्रमावर चर्चा सुरू झाली आहे. खर तर सलामीला कोण येणार, याबाबत अनेक प्रश्न आहेत. परंतु दक्षिण आफ्रिकेचा माजी क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्सने यापेक्षाही वेगळा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्याने भारतीय संघाचा उपकर्णधार तिलक वर्मा नेमका कोणत्या क्रमांकावर फलंदाजी करणार, असा सवाल केला आहे..भारताच्या संघात सध्या एकापेक्षा एक चांगले फलंदाज आहेत. अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर आणि संजू सॅमसन यांच्यासारखे खेळाडू संघात आहेत. त्यामुळे अंतिम अकरामध्ये कोणाला संधी द्यायची आणि कोणाला बाहेर बसवायचं, हा संघ व्यवस्थापनासमोर मोठा प्रश्न असणार आहे. त्यात तिलक वर्माच्या फलंदाजीच्या क्रमामुळे संघाचं संतुलनही बदलू शकतं..IND vs AFG : टीम इंडिया अफगाणिस्तानला घाबरलीय! माजी खेळाडूची निवड समितीवर टीका; म्हणाले, हताश होऊन उचललेले पाऊल....एबी डिव्हिलियर्सने आपल्या यूट्यूब बोलताना याच मुद्द्यावर आपलं मत मांडलं. तो म्हणाला की, भारतीय संघात फलंदाजांच्या निवडीबाबत काही प्रश्न नक्कीच असतील. श्रेयस अय्यर, कर्णधार, ईशान किशन, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी आणि त्यानंतर अष्टपैलू खेळाडू आहेत. अशा परिस्थितीत तिलक वर्माला नेमकं कुठे फलंदाजीला पाठवणार, हा मोठा प्रश्न आहे..डिव्हिलियर्सच्या मते, तिलक वर्माला संघात घ्यायचं की नाही, याचा परिणाम थेट संघाच्या संतुलनावर होऊ शकतो. भारताकडे वरच्या फळीत आधीच अनेक पर्याय आहेत. त्यामुळे प्रत्येक खेळाडूची भूमिका आधीच स्पष्ट असणं महत्त्वाचं आहे..याबाबत बोलताना डिव्हिलियर्सने भारतीय संघ मजबूत असल्याचंही सांगितलं. मात्र, अफगाणिस्तानसारख्या धोकादायक संघाविरुद्ध खेळताना कोणत्या खेळाडूला कोणती जबाबदारी द्यायची, हे स्पष्ट असणं गरजेचं आहे, असं त्याचं म्हणणं आहे..तो म्हणाला की, हा टी-२० क्रिकेटचा प्रकार असल्यामुळे भारतीय संघ व्यवस्थापन वेगवेगळे पर्याय आजमावू शकतं. मात्र, खेळाडूंच्या भूमिका स्पष्ट असणं गरजेचं आहे. कारण समोरचा अफगाणिस्तानचा संघ चांगली कामगिरी करण्याची क्षमता ठेवतो..Team India: २०२७ वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाची तयारी सुरू; गंभीर-गिलच्या मागणीनंतर BCCIने उचललं मोठं पाऊल, नेमकं काय होणार?.दरम्यान, भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेला १३ सप्टेंबरपासून सुरुवात होणार आहे. मालिकेतील तिन्ही सामने दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवले जाणार आहेत. १३ सप्टेंबरनंतर १५ आणि १७ सप्टेंबरला पुढील दोन सामने होतील. या मालिकेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे अफगाणिस्तान भारतात येऊन भारताचंच यजमानपद स्वीकारणार आहे. त्यामुळे मालिकेआधीच भारतीय संघाची अंतिम अकरा आणि विशेषतः तिलक वर्माची भूमिका याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.