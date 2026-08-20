AB de Villiers: "सचिन तेंडुलकरपेक्षा विराटच कसोटीत भारी..." डिव्हिलियर्सच्या सनसनाटी दाव्याने खळबळ

भारतीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वोत्तम फलंदाजांमध्ये मास्टर-ब्लास्टर सचिन तेंडुलकर आणि विराट कोहली यांची नावं हमखास घेतली जातात. दोन वेगवेगळ्या पिढीतील या फलंदाजांनी भारतीय क्रिकेट गाजवलं. सचिन (Sachin Tendulkar) कारकिर्दिच्या अखेरच्या टप्प्यात असताना विराट (Virat Kohli) आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील उदयोन्मुख खेळाडू होता. त्यामुळे त्याला भारतीय क्रिकेटमधील सचिनचा वारसदार असंही म्हटलं गेलं. आज सचिनपाठोपाठ भारतासाठी सर्वाधिक धावा आणि शतके विराटच्या नावावर आहेत. पण असतानाच आता दक्षिण आफ्रिकेचा दिग्गज क्रिकेटपटू एबी डिव्हिलियर्सने (AB de Villiers) मोठे भाष्य केले आहे. त्याने म्हटले आहे की सचिनपेक्षा विराट कसोटीत (Test Cricket) सर्वोत्तम आहे. .Joe Root On Sachin Tendulkar Record:'... आता दुर्लक्ष करू शकत नाही', सचिनचा कसोटीतील विक्रम मोडण्याबाबत रुट नेमकं काय म्हणाला?.सचिनने उपखंडातील खेळाडूंसाठी पारंपरिकरित्या कठीण मानल्या जाणाऱ्या परिस्थितीतही भारतीय फलंदाज यशस्वी होऊ शकतात, हे दाखवून दिले असले विराट कोहलीने परदेशातील कसोटी क्रिकेटमध्ये भारताच्या फलंदाजीतील यशाला एका वेगळ्याच उंचीवर नेले, असं डिव्हिलियर्सने म्हटले आहे..एबी डिव्हिलियर्सने भारतीय संघाने गॉलमध्ये श्रीलंकेला पहिल्या कसोटीत १६५ धावांनी पराभूत केल्यानंतर आपल्या युट्युब चॅनेलवर भाष्य केले आहे. तो म्हणाला, 'मला फार पूर्वीचा सचिन तेंडुलकर आठवतो, ज्याने भारतासाठी हा ट्रेंड सुरू केला होता. पण तरीही तो विराट कोहली इतका मजबूत नव्हता. विराट त्याच्यापेक्षा सरस आहे. पण सचिन हा पहिला खेळाडू होता, ज्याने दाखवून दिले की उपखंडातील फलंदाज म्हणून तुम्ही उसळत्या आणि वेगवान खेळपट्टीवर चांगली कामगिरी करू शकता. विराटने तेच पुढे नेले आणि एक नवा मापदंड प्रस्थापित केला.'त्याने पुढे म्हटले की 'त्यामुळे आता केएल राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांच्यासारखे बरेच खेळाडू आहेत, ज्यांनी हा ट्रेंड पुढे नेण्यास आणि विराट-सचिनच्या पावलार पाऊल ठेवण्यास सुरुवात केली आहे.' .सचिन तेंडुलकरने कसोटीत २०० सामन्यांत ५१ शतके आणि ६८ अर्धशतकांसह १५९२१ धावा केल्या आहेत. त्याने परदेशात १०६ कसोटी सामन्यांमध्ये २९ शतके आणि ३६ अर्धशतकांसह ८७०५ धावा केल्या. तसेच SENA देशांचा म्हणजेच दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांमधील कामगिरीचा विचार केला, तर सचिनने ६३ कसोटीत ५१.३० च्या सरासरीने १७ शतके आणि २३ अर्धशतकांसह ५३८७ धावा केल्या आहेत. सचिन कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे..IND VS ENG 2ND ODI: जीवदान मिळालं, तरी गणित फसलं! विक्रमांचा पाऊस पाडणारा Virat Kohli कसा बाद झाला पाहा... Video Viral.विराट कोहलीने १२३ कसोटी सामन्यांमध्ये ३० शतके आणि ३१ अर्धशतकांसह ९२३० धावा केल्या आहेत. त्याने परदेशात ६६ कसोटी सामन्यांमध्ये १६ शतके आणि १८ अर्धशतकांसह ४७७४ धावा केल्या आहेत. त्याने SENA देशांमध्ये ४६ कसोटी सामन्यांमध्ये ४२.०८ च्या सरासरीने १२ शतके आणि १४ अर्धशतकांसह ३६६१ धावा केल्या आहेत. याशिवाय विराट भारताचा कसोटीतील सर्वात यशस्वी कर्णधार आहे. त्याने सर्वाधिक ४० कसोटी सामने जिंकले आहेत.दरम्यान, आकडेवारीनुसार सचिन सरस असला तरी डिव्हिलियर्स एकूण विराटच्या प्रभावाबद्दल बोलत असल्याचे लक्षात येते. कारण विराटच्या नेतृत्वात भारताची परदेशातील कामगिरी तुलनेने चांगली झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.