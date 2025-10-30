Cricket

रोहित शर्माचा खास मित्र झाला KKR टीमचा प्रमुख कोच! IPL 2026 पासून सांभाळणार जबाबदारी

KKR appoints New Head Coach: आयपीएल २०२६ साठी कोलकाता नाईट रायडर्सने चंद्रकांत पंडित यांच्या जागेवर नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची नियुक्ती केली आहे. कोलकाताने काही महिन्यांपूर्वी चंद्रकांत पंडित यांच्यासोबतचे मार्ग वेगळे केले होते.
Abhishek Nayar - Ajinkya Rahane

Summary

  • कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ साठी माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायर यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे.

  • नायर गेल्या ५ वर्षांपासून संघाच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग राहिला आहे आणि त्याला प्रशिक्षकपदाचा अनुभव आहे.

  • त्याने त्रिनबॅगो नाईट रायडर्सचेही मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे.

