रोहित शर्माचा खास मित्र झाला KKR टीमचा प्रमुख कोच! IPL 2026 पासून सांभाळणार जबाबदारी

कोलकाता नाईट रायडर्सने आयपीएल २०२६ साठी माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायर यांची मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. नायर गेल्या ५ वर्षांपासून संघाच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग राहिला आहे आणि त्याला प्रशिक्षकपदाचा अनुभव आहे. त्याने त्रिनबॅगो नाईट रायडर्सचेही मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे. .इंडियन प्रीमियर लीगचा १९ वा हंगाम २०२६ मध्ये खेळला जाणार आहे. त्याआधी डिसेंबर २०२६ मध्ये १९ व्या हंगामासाठी लिलाव होणार आहे. याआधी काही संघांच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये बरेच बदल झाले आहेत. तीनवेळच्या विजेत्या कोलकाता नाईट रायडर्सनेही कोचिंग टीममध्ये बदल केले आहेत. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांचा आणि तीन हंगामात मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळणाऱ्या चंद्रकांत पंडित यांचे मार्ग वेगळे झाले होते. त्यामुळे आता कोलकाताने नव्या मुख्य प्रशिक्षकाची नियुक्ती केली आहे..माजी क्रिकेटपटू अभिषेक नायर आता आयपीएल २०२६ पासून कोलकाता नाईट रायडर्सचे मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळणार आहे. अभिषेक गेल्या अनेक वर्षांपासून या संघासोबत आहे. अभिषेकला प्रशिक्षकपदाचा अनुभवही आहे. तो भारतीय संघाचाही साधारण ८ महिने सहाय्यक प्रशिक्षक होता. ४२ वर्षीय नायर गेल्या ५ वर्षांपासून कोलकाता नाईट रायडर्स संघाच्या सपोर्ट स्टाफचा भाग राहिला आहे. तो यादरम्यान भारतीय संघाचा सहाय्यक प्रशिक्षक असताना मात्र कोलकाता संघापासून दूर होता. पण सहाय्यक प्रशिक्षकपद सोडल्यानंतर तो पुन्हा आयपीएल २०२५ दरम्यान, कोलकाता संघात परतला होता. त्याने कॅरेबियन प्रीमियर लीग २०२२ मध्ये त्रिनबॅगो नाईट रायडर्सचेही मुख्य प्रशिक्षकपद सांभाळले आहे..नायर हा भारताचा स्टार खेळाडू रोहित शर्माचा चांगला मित्र आहे. त्याने नुकतेच गेल्या काही महिन्यात रोहितला ११ किलो वजन कमी करण्यासाठी मदतही केली होती. इतकेच नाही, तर नायरने केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, दिनेश कार्तिक यांनाही वैयक्तिक मार्गदर्शन दिले आहे. त्यामुळे त्याच्याकडे एक चांगला प्रशिक्षक म्हणून समजले जाते. याशिवाय तो गेली ५ वर्षे कोलकाता संघासोबत असल्याने त्याचे संघातील खेळाडूंसोबत चांगले बाँडिंग झालेले आहे..दरम्यान, नायरने खेळाडू म्हणून भारतासाठी ३ वनडे सामने खेळले असून त्यातील एकाच सामन्यात त्याला फलंदाजीची संधी मिळाली, पण त्याला धावा करण्याची संधी मिळाली नाही. तो ७ चेंडूत शून्य धावेवर नाबाद राहिला. मात्र असे असले तरी त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये शानदार खेळ केला. तसेच त्याने प्रशिक्षक म्हणूनही आत्तापर्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. त्याने १०३ प्रथम श्रेणी सामन्यांमध्ये ५७४९ धावा केल्या आणि १७३ विकेट्स घेतल्या. तसेच ९९ लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये २१४५ धावा केल्या आहेत आणि ७९ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याने ९५ टी२० सामने खेळले असून १२९१ धावा केल्या आहेत आणि २७ विकेट्स घेतल्या आहेत..कोलकाताच्या कोचिंग टीममध्ये ड्वेन ब्रावो मेंटॉर आहे. मात्र कोलकाताला गोलंदाजी प्रशिक्षकही शोधावा लागणार आहे. कारण भारत अरुण यांचा कोलकातासोबतचा गोलंदाजी प्रशिक्षक म्हणून करार संपला असून आता आयपीएल २०२६ मध्ये ते लखनौ सुपर जायंट्सचे गोलंदाजी प्रशिक्षक असणार आहेत. कोलकाताने २०२४ मध्ये चंद्रकांत पंडित यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले होते. मात्र आयपीएल २०२५ मध्ये संघाची कामगिरी फारशी चांगली झालेली नव्हती..