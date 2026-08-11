Cricket

Cricketer Arrested: दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार फलंदाजाला अटक! वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीकडून बलात्कार अन् धमकीचा आरोप

ABHISHEK POREL ARRESTED: दिल्ली कॅपिटल्सचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलला अत्याचार आणि धमकीच्या आरोपांप्रकरणी अटक झाली आहे. वैद्यकीय विद्यार्थिनीच्या तक्रारीनंतर प्रकरणाचा तपास सुरू आहे.
Abhishek Porel Delhi Capitals Star Player arrested sexual assault allegation

Abhishek Porel Delhi Capitals cricketer arrested following sexual assault and threat allegations

esakal

Varsha Balhe
Updated on

ABHISHEK POREL ARRESTED: क्रिकेटविश्वातून धक्कादायक बातमी समोर येत आहे.  इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणारा बंगालचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल सध्या गंभीर प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे.

बलात्कार, धमकी आणि इतर गंभीर आरोपांप्रकरणी अभिषेक पोरेलला पोलिसांनी अटक केली आहे. हुगळी ग्रामीण पोलिसांचे एसपी कुँवर भूषण सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. पोलिसांनी दमदम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या इमामी सिटी परिसरातून अभिषेकला ताब्यात घेतलं.

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