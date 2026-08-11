Cricketer Arrested: दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार फलंदाजाला अटक! वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीकडून बलात्कार अन् धमकीचा आरोप

ABHISHEK POREL ARRESTED: क्रिकेटविश्वातून धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. इंडियन प्रीमियर लीग २०२६(IPL) मध्ये दिल्ली कॅपिटल्सकडून खेळणारा बंगालचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल सध्या गंभीर प्रकरणामुळे चर्चेत आला आहे.बलात्कार, धमकी आणि इतर गंभीर आरोपांप्रकरणी अभिषेक पोरेलला पोलिसांनी अटक केली आहे. हुगळी ग्रामीण पोलिसांचे एसपी कुँवर भूषण सिंह यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. पोलिसांनी दमदम पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येणाऱ्या इमामी सिटी परिसरातून अभिषेकला ताब्यात घेतलं..या प्रकरणात एका वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीने जून महिन्यात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. तक्रारीनुसार, अभिषेक आणि संबंधित महिला गेल्या जवळपास तीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये होते. आरोप आहे की, अभिषेकने तिच्याशी लग्न करण्याचं आश्वासन दिलं आणि त्यानंतर तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवले. त्याचबरोबर मारहाण आणि गुन्हेगारी धमकी दिल्याचाही आरोप केला आहे..भारताच्या वर्ल्ड कप विजेत्या खेळाडूला Fixing प्रकरणी अटक! शुभमन गिलसोबत खेळलेला... श्रीलंका सरकारची कारवाई.तक्रार दाखल झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास सुरू करण्यात आला. त्यानंतर कोलकाता उच्च न्यायालयानेही अभिषेक पोरेलला अटक करण्याचे निर्देश पोलिसांना दिले. तसेच या प्रकरणाशी संबंधित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणं जप्त करणं गरजेचं असल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं, जेणेकरून त्यातील डेटा इतरांसोबत शेअर होऊ नये..पोलिसांत दिलेल्या तक्रारीनुसार, अभिषेकने जानेवारी २०२३ मध्ये तिच्याशी संपर्क साधला होता. त्यानंतर दोघांमध्ये बोलणं सुरू झालं आणि पुढे त्यांच्यात जवळीक वाढली. दोघे जवळपास तीन वर्षांपासून रिलेशनशिपमध्ये असल्याचा महिलेचा दावा आहे..तक्रारीनुसार, २ एप्रिल २०२६ रोजी दिल्लीमध्ये कथित घटना घडली.विद्यार्थिनीने असा आरोप केला आहे की, अभिषेकने तिच्यावर शारीरिक संबंध ठेवण्यासाठी दबाव टाकला. याशिवाय तिला बेकायदेशीरपणे आपल्यासोबत ठेवणं आणि जेवण न देणं असेही आरोप त्याच्यावर करण्यात आले आहेत.गेल्या वर्षी दोघांमध्ये काही कारणावरून वाद झाले होते. त्यानंतर अभिषेकने आपल्यापासून अंतर ठेवायला सुरुवात केल्याचं महिलेने तक्रारीत म्हटलं आहे. अभिषेकने लग्न करण्याचं वचन दिलं होतं, मात्र आता तो लग्नासाठी तयार नसल्याचा आरोपही तिने केला आहे..दरम्यान, प्रकरण समोर आल्यानंतर अभिषेक पोरेलने त्याच्यावर करण्यात आलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. पोलिसांनी मात्र तक्रारीच्या आधारे तपास सुरू केला आहे. एफआयआरमध्ये एकूण १९ कलमांचा समावेश असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणात पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू आहे..Cricketer Arrest: क्रिकेटविश्वात खळबळ! दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर अत्याचाराचा आरोप; हायकोर्टाचे तात्काळ अटकेचे आदेश.अभिषेक पोरेल हा डावखुरा फलंदाज असून २०२३ पासून तो दिल्ली कॅपिटल्सकडून आयपीएलमध्ये खेळत आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये त्याने दिल्ली कॅपिटल्सकडून ४ सामने खेळले आणि १०८ धावा केल्या. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये तो बंगाल संघाचं प्रतिनिधित्व करतो. २०२१-२२ हंगामात त्याने बंगालकडून प्रथम श्रेणी क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. आतापर्यंत त्याने ३२ प्रथम श्रेणी आणि २३ लिस्ट-ए सामने खेळले आहेत.अभिषेक पोरेल यापूर्वी इंडिया 'अ' संघासोबत यूके आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावरही गेला आहे. आता त्याच्यावर झालेल्या गंभीर आरोपांप्रकरणी पोलिसांचा पुढील तपास काय दिशा घेतो, याकडे लक्ष लागलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.