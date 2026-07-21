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Cricketer Arrest: क्रिकेटविश्वात खळबळ! दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर अत्याचाराचा आरोप; हायकोर्टाचे तात्काळ अटकेचे आदेश

Abishek Porel Immediate Arrest Order: दिल्ली कॅपिटल्सचा २३ वर्षीय क्रिकेटपटूवर महिलेला लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार व खाजगी क्षणांचे चित्रीकरण केल्याचा आरोप केला आहे. त्यामुळे त्याला त्वरित अटक करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आलेत.
Severe Legal Trouble for Abishek Porel

Severe Legal Trouble for Abishek Porel:

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Severe Legal Trouble for Abishek Porel: क्रिकेटविश्वातून धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. भारताचा २३ वर्षीय क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. त्याला त्वरित अटक करण्याचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

त्याच्यावर एका महिलेने आत्याचार केल्याचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणात त्याला अटकेचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोरेल बंगालकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो, तर आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा भाग आहे.

Severe Legal Trouble for Abishek Porel
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