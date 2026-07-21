Cricketer Arrest: क्रिकेटविश्वात खळबळ! दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर अत्याचाराचा आरोप; हायकोर्टाचे तात्काळ अटकेचे आदेश

Severe Legal Trouble for Abishek Porel: क्रिकेटविश्वातून धक्कादायक बातमी समोर येत आहे. भारताचा २३ वर्षीय क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेल मोठ्या अडचणीत सापडला आहे. त्याला त्वरित अटक करण्याचे निर्देश कोलकाता उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.त्याच्यावर एका महिलेने आत्याचार केल्याचे आरोप केले आहेत. या प्रकरणात त्याला अटकेचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पोरेल बंगालकडून देशांतर्गत क्रिकेट खेळतो, तर आयपीएलमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स संघाचा भाग आहे. .Cricketer Arrested: धक्कादायक भारताच्या माजी क्रिकेटपटूला अटक! दारूच्या नशेत ३ गाड्यांना दिली धडक.महिलेने आरोप केले आहेत की अभिषेक पोरेलने लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्याशी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. याशिवाय त्यांच्या खाजगी क्षणांचे चित्रीकरणही केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने मोगरा पोलिसांना तक्रारदार महिलेच्या छायाचित्रांचा कथित प्रसार रोखण्यासाठी अभिषेक पोरेलची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त करण्याचेही निर्देश दिले आहेत..आदेशात म्हटले आहे की ६ जुलै २०२६ रोजीच्या पत्रातून असे उघड झाले आहे की एक पेन ड्राइव्ह/स्टोरेज डिव्हाइस जप्त करण्यात आले आहे. तसेच त्यात काही गोष्टी साठवलेल्या असल्याची शक्यता आहे. असे दिसते की आरोपी व्यक्तीला त्याच्याकडे असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या जप्तीसाठी अटक आवश्यक आहे, ज्यामुळे त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये साठवलेला डेटा इतरांना पाठवला जाणार नाही. ६ जुलै २०२६ च्या पत्रानुसार संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यांनी आरोपींना अटक करण्यासाठी पावले उचलण्याची माहिती मिळाली, पण वस्तुस्थिती अशी आहे की आरोपीला अद्याप अटक झालेली नाही. परंतु, पोलिस अधिकाऱ्यांनी अटक करण्याचे प्रयत्न सुरू ठेवण्याचे आणि उपकरणे जप्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..द इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तानुसार पोरेलची तक्रारदार महिलेशी २०२३ मध्ये ओळख झाली होती, त्यानंतर त्यांच्यात संवाद सुरू झाला. त्याचे पालक बाहेर असताना त्याने त्या महिलेला त्याच्या मानकुंदू येथील फ्लॅटमध्ये नेले असल्याचा त्याच्यावर आरोप करण्यात आला आहे. त्यानंतर दोन्ही कुटुंबियांमध्ये लग्नाबद्दल चर्चाही झाली होती. पण असे असतानाही पोरेलचे इतर महिलांशी शारीरिक संबंध असल्याचे तिला आढळून आले. असा आरोप तक्रारदार महिलेने केला आहे..T20 WC : श्रीलंकेत महिला कर्मचारीसोबत गैरवर्तणूक अन् पितळ उघडं पडल्यावर पाकिस्तानी खेळाडूकडून पत्रकारांना धमकी.मोगरा पोलिसात दाखल झालेल्या तक्रारीनुसार पोरेलने तक्रारदार महिलेला डांबूनही ठेवले होते आणि तिला उपाशी ठेवून जाणीवपूर्वक तिला एकटे पाडले होते. २ एप्रिल २०२६ रोजी घडलेल्या या घटनेनंतर महिला शारीरिकदृष्ट्या दुर्बल झाली होती आणि तिला नीट चालता येत नव्हते. दुसऱ्या दिवशी विमानप्रवास नियोजिक होते, पण दुखापतींमुळे तिला तात्काळ वैद्यकीय उपचार घ्यावे लागले. याशिवाय महिलेने अशीही तक्रार केली आहे की पोरेल तिला फोनवर आणि सोशल मीडियावरूनही धमक्या देत होता.दरम्यान, पोरेलने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्याने सांगितले की पोलिसांनी अद्याप त्याच्याशी संपर्क साधलेला नसून तपास पुढे सरकल्यानंतर सविस्तर उत्तर देईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.