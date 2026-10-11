IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माची १८ चेंडूत फिफ्टी अन् रचले तब्बल तीन विश्वविक्रम; सूर्यकुमारलाही टाकलं मागे

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात टी२० मालिकातील तिसरा सामना रविवारी (११ ऑक्टोबर) खेळला जात आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने वादळी अर्धशतक ठोकत अनेक विक्रम केले आहेत. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अभिषेकने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला. भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरले. पण संजू सॅमसन दुसऱ्याच षटकात ३ धावांवर बाद झाला. शामर जोसेफने त्याला बाद केले. पण नंतर अभिषेक शर्माने अत्यंत आक्रमक फलंदाजी करताना चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने अवघ्या १८ चेंडूत अर्धशतक केले. त्याला ईशान किशन चांगली साथ देत होता. त्यांच्यात शतकी भागीदारीही केली. .पण ईशानला रोस्टन चेसने ९ व्या षटकात १८ चेंजूत ३७ धावांवर असताना बाद केले. याच षटकात कर्णधार श्रेयस अय्यरही १ धाव करून पायचीत झाला. तरी ईशान चांगला खेळत होता. अखेर त्याला १० व्या षटकात शामर स्प्रिंगरने स्वत:च्याच गोलंदाजीवर झेल घेत बाद केले. अभिषेकने ३० चेंडूत ६ चौकार आणि ५ षटकारांसह ६९ धावांची खेळी केली.अभिषेकचे विश्वविक्रमअभिषेकचे हे १४ वे आंतरराष्ट्रीय अर्धशतक होते. त्याने २० चेंडूपेक्षा कमी चेंडूत ८ व्यांदा अर्धशतक केले. असं करणारा तो पहिलाच खेळाडू आहे. बाकी कोणालाही तीनपेक्षा जास्तवेळा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये अर्धशतक २० पेक्षा कमी चेंडूत करता आलेलं नाही..इतकंच नाही की त्याने २००० आंतरराष्ट्रीय टी२० धावा केल्या आहेत. त्याने १०२४ चेंडूत २००० धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे चेंडूंच्या तुलनेत तो सर्वात वेगवान २००० धावा करणारा फलंदाज ठरला आहे. त्याने सूर्यकुमार यादवला मागे टाकले आहे. सूर्यकुमारने ११६४ चेंडूत २००० धावा केल्या होत्या. .याशिवाय, अभिषेकने २०२६ वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये ६८ षटकार मारले आहेत. त्याने सूर्यकुमार यादवची बरोबरी केली आहे. सूर्यकुमारने २०२२ वर्षात ६८ षटकार मारले आहेत. २०२५ वर्षात अभिषेक शर्माने ५४ षटकार मारले होते.टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये एका वर्षात सर्वाधिक षटकार (पूर्ण सदस्य असलेले संघ)६८ षटकार - अभिषेक शर्मा, २०२६६८ षटकार - सूर्यकुमार यादव, २०२२५४ षटकार - अभिषेक शर्मा, २०२५५२ षटकार - ईशान किशन, २०२६४५ षटकार - साहिबजादा फरहान, २०२५.विक्रमी अर्धशतकअभिषेक हा वेस्ट इंडिजविरुद्ध कमी चेंडूत टी२० शतक करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे. त्याने कॉलिन मुनरो आणि डेव्हिड वॉर्नर यांची बरोबरी केली आहे. या यादीत क्विंटन डी कॉक आणि टीम डेव्हिड पहिल्या दोन क्रमांकावर आहेत.वेस्ट इंडिजविरुद्ध सर्वात जलद टी२० आंतरराष्ट्रीय अर्धशतके:१५ चेंडू - क्विंटन डी कॉक, सेंचुरियन, २०२३१६ चेंडू - टिम डेव्हिड, बॅसेटेरे, २०२५१८ चेंडू - डेव्हिड वॉर्नर, सिडनी, २०१०१८ चेंडू - कॉलिन मुनरो, माउंट माउंगानुई, २०१८१८ चेंडू - अभिषेक शर्मा, इंदोर, २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.