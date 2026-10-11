Cricket

IND vs WI, 3rd T20I: अभिषेक शर्माची १८ चेंडूत फिफ्टी अन् रचले तब्बल तीन विश्वविक्रम; सूर्यकुमारलाही टाकलं मागे

वेस्ट इंडिजविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात अभिषेक शर्माने १८ चेंडूत अर्धशतक केले. त्याने यासह मोठे विश्वविक्रमही केले.
Abhishek Sharma | India vs West Indies 3rd T20I

Abhishek Sharma | India vs West Indies 3rd T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज संघात टी२० मालिकातील तिसरा सामना रविवारी (११ ऑक्टोबर) खेळला जात आहे. या सामन्यात अभिषेक शर्माने वादळी अर्धशतक ठोकत अनेक विक्रम केले आहेत. या सामन्यात वेस्ट इंडिजने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. पण अभिषेकने सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला.

भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा सलामीला फलंदाजीला उतरले. पण संजू सॅमसन दुसऱ्याच षटकात ३ धावांवर बाद झाला. शामर जोसेफने त्याला बाद केले. पण नंतर अभिषेक शर्माने अत्यंत आक्रमक फलंदाजी करताना चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने अवघ्या १८ चेंडूत अर्धशतक केले. त्याला ईशान किशन चांगली साथ देत होता. त्यांच्यात शतकी भागीदारीही केली.

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