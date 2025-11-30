SMAT 2025: १६ सिक्स, ८ फोर... अभिषेक शर्माचे वादळी शतक, रोहितच्या विक्रमाशी बरोबरी; पंजाबच्या T20 सामन्यात ३०० धावा पार

सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत पंजाबने बंगालवर ११२ धावांनी विजय मिळवत इतिहास रचला. अभिषेक शर्माने ५२ चेंडूत १४८ धावा करत रोहित शर्माच्या शतक विक्रमाशी बरोबरी साधली. बंगालचा कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरनचे शतक व्यर्थ ठरले..सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत रविवारी (३० नोव्हेंबर) पंजाब विरुद्ध बंगाल यांच्यात झालेला सामना ऐतिहासिक ठरला. या स्पर्धेच्या इतिहासातील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या पार झाली. तसेच पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्माने वादळी शतक करत अनेक विक्रम नोंदवले. या सामन्यात पंजाबने ११२ धावांनी मोठा विजय मिळवला. बंगालचा कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरनचे मात्र शतक व्यर्थ ठरले. बंगालकडे मोहम्मद शमी, आकाश दीपसारखे गोलंदाज असतानाही या सामन्यात फलंदाजांचे वर्चस्व राहिले ..SMAT 2025: T20 सामन्यात सुपर ओव्हरचा ड्रामा! अभिषेक शर्मा गोल्डन डकवर बाद, CSK च्या गोलंदाजांनं दोनदा धाडलं माघारी.या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी पंजाब संघ उतरला होता. पंजाबकडून अभिषेक शर्मा आणि प्रभसिमरन यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही आक्रमक खेळ सुरुवातीपासूनच करताना १३ षटकाच्या आतच पंजाबला २०० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. त्यांनी सलामीला २०५ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान अभिषेक शर्माने आधी १२ चेंडूत अर्धशतक केले, तर ३२ चेंडूत शतक पूर्ण केले. त्याने शतकानंतरही त्याचा आक्रमक खेळ सुरू ठेवला होता. प्रभसिमरन १३ व्या षटकात प्रदिप्ती प्रामाणिककडून बाद झाला. त्याने ३५ चेंडूत ८ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७० धावांची खेळी केली..त्यानंतर अनमोलप्रीत सिंगला ११ धावांवरच आकाश दीपने बाद केले. पण नंतर रमनदीपने सिंगने अभिषेकला साथ दिली. त्यांच्यातही ४४ धावांची भागीदारी झाली. अखेर १८ व्या षटकात अभिषेकला आकाश दीपने बाद केले. अभिषेकने ५२ चेंडूत ८ चौकार आणि १६ षटकारांसह १४८ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर सनवीर सिंगनेही ९ चेंडूत २२ धावांची खेळी केली, रमनदीपने १५ चेंडूत ३९ धावा केल्या. त्यामुळे पंजाबने २० षटकात ५ बाद ३१० धावा केल्या. भारतात टी२० सामन्यात एका डावात झालेली ही दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. तसेच टी२० क्रिकेटच्या इतिहासातील चौथ्या क्रमांकाची सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. यापूर्वी २०१४ मध्ये बडोदा संघाने याच स्पर्धेत सिक्किमविरुद्ध ६ बाद ३४९ धावा केल्या होत्या, जी टी२० क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वोच्च धावसंख्या आहे..अभिषेक शर्माचे विक्रमअभिषेकचे हे टी२० क्रिकेटमधील आठवे शतक होते. त्यामुळे त्याने टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणाऱ्या भारतीय खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर असेलल्या रोहित शर्माची बरोबरी केली आहे. रोहितनेही ४५० डावात ८ शतके केली आहेत. रोहित आणि अभिषेकच्या वर अव्वल क्रमांकावर विराट कोहली असून त्याने ३९७ टी२० डावात ९ शतके केली आहेत. याशिवाय अभिषेकचे हे शतक टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करण्याच्या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. तसेच टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वोच्च धावांची खेळी करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत अभिषेक १४८ धावांच्या खेळीसह आता दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या क्रमांकावर तिलक वर्मा आहे, ज्याने २०२४ मध्ये हैदराबादकडून मेघालय विरुद्ध १५१ धावांची खेळी केली होती.टी२० मध्ये सर्वात कमी चेंडूत शतक करणारे भारतीय२८ चेंडू - उर्विल पटेल (गुजरात विरुद्ध त्रिपूरा, २०२४)२८ चेंडू - अभिषेक शर्मा (पंजाब विरुद्ध मेघालय, २०२४)३१ चेंडू - उर्विल पटेल (गुजरात विरुद्ध सेनादल, २०२५)३२ चेंडू - रिषभ पंत (दिल्ली विरुद्ध हिमाचल प्रदेश, २०१८)३२ चेंडू - वैभव सूर्यवंशी (भारत अ विरुद्ध अमेरिका, २०२५)३२ चेंडू - अभिषेक शर्मा (पंजाब विरुद्ध बंगाल, २०२५).SMAT 2025: ऋतुराज गायकवाडने मोडले विराट-गिलचे विक्रम, पण महाराष्ट्राचा पहिल्याच सामन्यात पराभव; पृथ्वी शॉही अपयशी.अभिमन्यू ईश्वरनचे शतक व्यर्थ३११ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना बंगालकडून कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरनने शतकी खेळी करत चांगली झुंज दिली. मात्र त्याला कोणाचीही साथ मिळाली नाही. बंगालकडून केवळ १० व्या क्रमांकावर उतरलेल्या आकाश दीपने १० धावांचा टप्पा पार केला. त्याने ७ चेंडूतच ५ षटकारांसह ३१ धावा केल्या. पण बंगालचा डाव २० षटकात ९ बाद १९८ धावांवर संपला आणि पंजाबने मोठ्या विजयाची नोंद केली. ईश्वरन ६६ चेंडूत १३ चौकार आणि ८ षटकारांसह १३० धावांवर नाबाद राहिला.पंजाबकडून हरप्रीत ब्रारने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या, तर गुरनूर ब्रार आणि नेहल वढेरा यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. अभिषेक शर्माने १ विकेटही घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.