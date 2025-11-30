Cricket

SMAT 2025: १६ सिक्स, ८ फोर... अभिषेक शर्माचे वादळी शतक, रोहितच्या विक्रमाशी बरोबरी; पंजाबच्या T20 सामन्यात ३०० धावा पार

Abhishek Sharma Smashes 148 Off 52 Balls: सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत पंजाबने बंगालविरुद्ध ३०० धावा पार करत विक्रमी विजय मिळवला. अभिषेक शर्माने १६ षटकारांसह स्फोटक फलंदाजी करताना शतक ठोकले.
Abhishek Sharma | SMAT 2025

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सय्यद मुश्ताक अली टी२० स्पर्धेत पंजाबने बंगालवर ११२ धावांनी विजय मिळवत इतिहास रचला.

  • अभिषेक शर्माने ५२ चेंडूत १४८ धावा करत रोहित शर्माच्या शतक विक्रमाशी बरोबरी साधली.

  • बंगालचा कर्णधार अभिमन्यू ईश्वरनचे शतक व्यर्थ ठरले.

