Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माने पाकिस्तानची धुलाई केली, अन् एक-दोन नव्हे तर ६ विक्रम रचले! युवराज-कोहलीच्या खास क्लबमध्ये थेट एन्ट्री

ABHISHEK SHARMA RECORDS: भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्माने एशियन गेम्स २०२६च्या फायनलमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध तुफानी अर्धशतक झळकावलं. निशिनच्या मैदानावर झालेल्या या सामन्यात अभिषेकने अवघ्या २८ चेंडूंत ६१ धावांची खेळी केली. यामध्ये त्याने ३ चौकार आणि ७ षटकार मारले. त्याने फक्त २० चेंडूंत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं.अभिषेकच्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील हे १३वं अर्धशतक ठरलं. विशेष म्हणजे पाकिस्तानविरुद्धच्या या खेळीनंतर त्याच्या नावावर काही मोठे विक्रमही झाले. भारताने या सामन्यात २११ धावा केल्या आणि पाकिस्तानचा १९ धावांनी पराभव करत गोल्ड मेडल जिंकलं..युवराजच्या विक्रमाची केली बरोबरीअभिषेकने भारत-पाकिस्तान टी-२० सामन्यात एका डावात सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत युवराज सिंहची बरोबरी केली. अभिषेकने या सामन्यात ७ षटकार मारले.युवराजने २०१२ मध्ये अहमदाबादमध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या टी-२० सामन्यात ७ षटकार मारले होते..Asian Games, IND vs PAK: भारताने पाकिस्तानला पार चारी मुंड्या चित करत जिंकले GOLD! सलग दुसऱ्यांदा सुवर्णकामगिरी.अभिषेकने टी-२० आंतरराष्ट्रीय फायनलमध्ये भारताकडून दोनदा ५० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत स्थान मिळवलं. एशियन गेम्सच्या फायनलपूर्वी त्याने टी-२० वर्ल्ड कप २०२६च्या फायनलमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध २१ चेंडूंत ५१ धावा केल्या होत्या. या कामगिरीसह त्याने विराट कोहलीचीही बरोबरी केली. विराटने टी-२० वर्ल्ड कप २०१४ आणि २०२४च्या फायनलमध्ये ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या होत्या. तिलक वर्मानेही दोनदा अशी कामगिरी केली आहे..पाकिस्तानविरुद्ध दुसऱ्यांदा ५० प्लसपाकिस्तानविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात दोनदा ५० पेक्षा जास्त धावा करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीतही अभिषेकचा समावेश झाला आहे. अभिषेकसोबत तिलक वर्मानेही पाकिस्तानविरुद्ध दोनदा ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत. एशियन गेम्सच्या फायनलमध्ये तिलकनेही २२ चेंडूंत नाबाद ५१ धावांची खेळी केली. विराट कोहलीने पाकिस्तानविरुद्ध तब्बल पाच वेळा ५० पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत..टी-२० क्रिकेटमध्ये ४०० षटकारअभिषेकने टी-२० क्रिकेटमध्ये ४०० किंवा त्यापेक्षा जास्त षटकार मारणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीतही प्रवेश केला आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यानंतर त्याच्या नावावर ४०५ षटकार झाले आहेत. या यादीत विराट कोहली ४६० षटकारांसह, रोहित शर्मा ५६८ षटकारांसह आणि इतर काही भारतीय फलंदाज त्याच्यापुढे आहेत..सर्वात कमी चेंडूंत ४०० षटकारअभिषेकने ३५१३ चेंडूंत टी-२० क्रिकेटमध्ये ४०० षटकारांचा टप्पा गाठला. या बाबतीत तो दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. वेस्ट इंडिजचा माजी फलंदाज ख्रिस गेलने ३५५७ चेंडूंत ४०० षटकार पूर्ण केले होते. तर आंद्रे रसेलने केवळ ३०२७ चेंडूंत हा टप्पा गाठला आहे..IND vs PAK Final: वैभव-श्रेयस स्वस्तात परतले, पण अभिषेक-तिलकने डाव सावरला! शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस; भारताची गाडी २०० पार.एका वर्षात १०० पेक्षा जास्त षटकारअभिषेक टी-२० क्रिकेटमध्ये एकाच कॅलेंडर वर्षात दोनदा १०० पेक्षा जास्त षटकार मारणारा पहिला भारतीय ठरला आहे. त्याने २०२५ मध्ये १०८ षटकार मारले होते. आता २०२६ मध्येही त्याच्या नावावर १०४ षटकार झाले आहेत. पाकिस्तानविरुद्धच्या फायनलमधील ७ षटकारांमुळे त्याच्या या विक्रमात आणखी भर पडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.