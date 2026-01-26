Cricket

अभिषेक शर्मानं मोडला कॅनडाच्या क्रिकेटरचा विश्वविक्रम, २० चेंडूंच्या खेळीत प्रत्येक चेंडूवर काढली धाव

Abhishek Sharma : अभिषेक शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या खेळीच्या जोरावर भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध तिसऱ्या टी२० सामन्यात दणदणित विजय मिळवला. या सामन्यात अभिषेक शर्माने २० चेंडूत ६८ धावांची खेळी करत अनेक विक्रम केले.
भारताचा क्रिकेटपटू अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात तुफान फटकेबाजी केली. १५४ धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्माच्या फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने १० षटकातच सामना जिंकला. त्यानं फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावलं तर २० चेंडूत ६८ धावांची खेळी केली. या खेळीत अभिषेक शर्माने अनेक विक्रम केले. यात त्यानं एक असा विश्वविक्रम केला जो याआधी कॅनडाच्या क्रिकेटपटूच्या नावे होता.

