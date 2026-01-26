अभिषेक शर्मानं मोडला कॅनडाच्या क्रिकेटरचा विश्वविक्रम, २० चेंडूंच्या खेळीत प्रत्येक चेंडूवर काढली धाव

भारताचा क्रिकेटपटू अभिषेक शर्माने न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात तुफान फटकेबाजी केली. १५४ धावांचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्माच्या फटकेबाजीच्या जोरावर भारताने १० षटकातच सामना जिंकला. त्यानं फक्त १४ चेंडूत अर्धशतक झळकावलं तर २० चेंडूत ६८ धावांची खेळी केली. या खेळीत अभिषेक शर्माने अनेक विक्रम केले. यात त्यानं एक असा विश्वविक्रम केला जो याआधी कॅनडाच्या क्रिकेटपटूच्या नावे होता..आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये एकही चेंडू निर्धाव न खेळता सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम अभिषेक शर्माने केला. त्यानं न्यूझीलंडविरुद्धच्या तिसऱ्या टी२० सामन्यात एकही निर्धाव चेंडू खेळला नाही. प्रत्येक चेंडूवर अभिषेकने धावा वसूल केल्या. त्यानं २० चेंडूत ७ चौकार आणि ५ षटकार मारले. तर ६८ पैकी ५८ धावा फक्त षटकार चौकार मारून काढल्या. उरलेल्या १० धावा ८ चेंडूवर काढल्या..IND vs NZ 3rd T20I : 4,4,4,4,4,6,6,6,6 ! अभिषेक शर्माचे १४ चेंडूंत अर्धशतक; मोडला हार्दिक पांड्याचा विक्रम....अभिषेक शर्माच्या आधी आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये एकही चेंडू निर्धाव न खेळता सर्वाधिक धावा करण्याचा विक्रम कॅनडाच्या क्रिकेटपटूच्या नावावर होता. हर्ष ठाकरे यानं २०२५ मध्ये १८ चेंडूत नाबाद ५३ धावांची खेळी केली होती. यात त्यानं ३ चौकार आणि ५ षटकार मारले होते..अभिषेक शर्माने एकही चेंडू डॉट न घालवता २० चेंडू खेळले. चेंडूंच्या बाबतीत पाकिस्तानचा माजी कर्णधार शोएब मलिकच्या विक्रमाशी त्यानं बरोबरी केली. शोएब मलिकेने २०१६ मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध २० चेंडूत नाबाद ४० धावा केल्या होत्या. त्यानेही या खेळीत प्रत्येक चेंडूवर धाव काढली होती..गुवाहाटीत झालेल्या टी२० सामन्यात न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना १५४ धावा केल्या होत्या. बुमराहने ४ षटकात १७ धावा देत तीन गडी बाद केले, तर बुमराहने ४ षटकात १८ धावा देत २ विकेट घेतल्या. भारताने या आव्हानाचा पाठलाग करताना अभिषेक शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांच्या फटकेबाजीच्या जोरावर फक्त १० षटकात सामना जिंकला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.