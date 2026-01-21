IND vs NZ: अभिषेक शर्माच्या यशाचं सिक्रेट काय? सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्वत:च सर्व सांगितलं

Abhishek Sharma on Six Hitting Ability: भारताच्या टी२० संघाने नवीन वर्षाची सुरुवात दणदणीत केली आहे. भारताने नागपूरच्या विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी विजय मिळवला आणि पाच सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. भारतीय संघाला (Team India) हा विजय मिळवून देण्यात अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे या सामन्यातील सामनावीर पुरस्काराचाही (Player of The Match) मानकरी तो ठरला. त्याने या सामन्यात वादळी खेळी केली. सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याने त्याच्या खेळाबद्दल आणि सामन्यांच्या तयारीबद्दल भाष्य केले. .IND vs NZ: अभिषेक शर्माने का पूर्ण केली उपकर्णधार अक्षर पटेलची ओव्हर? पहिल्या T20I असं काय घडलं, जाणून घ्या.या सामन्यात भारताने पहिल्या दोन विकेट्स लवकर गमावल्या होत्या. पण अभिषेक शर्माने कर्णधार सूर्यकुमार यादवला साथीला घेत ९९ धावांची भागीदारी केली. त्याने हार्दिक पांड्यासोबतही ८ चेंडूतच २३ धावांची भागीदारी केली. यादरम्यान, अभिषेकने ३५ चेंडूत ८४ धावा करताना ५ चौकार आणि ८ षटकार मारले. रिंकू सिंगे नाबाद ४४ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद २३८ धावा केल्या आणि न्यूझीलंडसमोर २३९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले. पण न्यूझीलंडला २० षटकात ७ बाद १९० धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून ग्लेन फिलिप्सने ७८ धावांची खेळी करत झुंज दिली होती. पण त्याची झुंज अपयशी ठरली. गोलंदाजी करताना न्यूझीलंडकडून जेकब डफी आणि काईल जेमिसन यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या. भारताकडून वरुण चक्रवर्ती आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..दरम्यान, सामन्यानंतर बोलताना अभिषेक म्हणाला, 'आम्ही योजना आखल्या आहेत आणि आम्हाला अशाच प्रकारचे क्रिकेट खेळायचे आहे आणि आम्ही सुरुवातीपासून तेच करत आहोत.' याशिवाय सामन्यांच्या तयारीबद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'हे पाहा, सर, मला एक गोष्ट समजली आहे की जर तुम्हाला चेंडू चांगले खेळायचे असतील, जर २०० च्या स्ट्राईक रेटने फलंदाजी करायची अलेल, तर तुमचा दृष्टीकोन तसा पाहिजे आणि त्यासाठी खूप सराव करावा लागतो.''कारण तुम्ही पाहिलं, तर जवळपास सर्वच संघ मला रोखण्यासाठी काहीतरी योजना आखतात. त्यामुळे माझ्यासाठी फक्त क्षेत्ररक्षणच महत्त्वाचे नसते, तर चेंडूचा टप्पा आणि गोलंदाजीचाही विचार करावा लागतो. त्यामुळे साधारण सामन्यांपूर्वी मी आठवडाभर तयारी करतो. कधी मला तयारीसाठी दोन किंवा तीन दिवस कधी आठवडा मिळतो. त्यामुळे मला कोणत्या गोलंदाजांचा सामना करायचा आहे, याची मानसिक तयारी करायला वेळ मिळतो. पण असे असले तरी मी माझ्या अंत:प्रेरणेवर विश्वास ठेवतो, मी त्यासाठी दीर्घकाळापासून सराव केला आहे.'.याशिवाय त्याच्या षटकार मारण्याच्या क्षमतेबाबत बोलताना तो म्हणाला, 'मला वाटत नाही षटकार मारणे ही जोखीम आहे. पण मला वाटतं की सुरुवातीला आक्रमक रहाणे, मला आवडते, मी असं म्हणणार नाही की हा माझा कंफर्ट झोन आहे. पण मला ते अधिक रुचतं.''मला वाटतं की तुमच्याकडे पहिल्या ६ षटकार मोकळेपणाने खेळण्याची संधी असते, मी याचाच नेट्समध्ये सरावही करतो. तुम्ही पाहिलं तर बऱ्याचदा संघांच्या मुख्य गोलंदाज सुरुवातीलाच एक, दोन किंवा तीन षटके गोलंदाजी करतात, त्यामुळे माझ्या हे डोक्यात असतं. त्यामुळे जर तुम्ही पहिल्या तीन - चार षटकात धावा केल्या, तर तुमचं बऱ्याचदा सामन्यात वर्चस्व राहतं.'.अभिषेककडे मोठे षटकार मारण्याची क्षमता असली, तरी त्याने स्पष्ट केले की तो रेंज हिंटिंग करत नाही. त्यामागील कारण सांगताना तो म्हणाला, 'मी रेंज हिंटिंग करत नाही, कारण माझ्याकडे तेवढी ताकद नाही की मी चेंडू सहज लांब मारेल. मला वाटतं माझ्यासाठी टायमिंग महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे माझ्यासाठी चेंडूवर लक्ष ठेवून खेळावं लागतं.''आम्ही सध्या भारतभरात खेळत आहोत, ज्यामुळे परिस्थितीशीही लवकर जुळवून घ्यावं लागतं. त्यासाठी मी एकदिवस आधीच योजना आखतो.मला नेट्समध्ये सराव मिळेल का, मला कोणत्या गोलंदाजांना खेळायचे आहे, त्यांच्या काय योजना असतील, हे माझ्या डोक्यात असतं. त्यामुळे मला माझ्या योजनांवर ठाम रहावं लागतं.'.IND vs NZ: भारताने नागपूरचं मैदान मारलं! न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या T20I सामन्यात दणदणीत विजय, ग्लेन फिलिप्सची फिफ्टी व्यर्थ.अभिषेक पुढे म्हणाला, 'जर तुम्ही व्हिडिओ पाहिले किंवा स्वत:च्या फलंदाजीचे जरी व्हिडिओ पाहिले, तरी तुम्हाला साधारण अंदाज येतो की चेंडू कुठे प़डत आहे. त्यामुळे कुठे शॉट्स खेळता येतील, याची योजना आखता येते. पण मी नेहमीच माझ्या शॉट्सवर विश्वास ठेवतो कारण माझ्याकडे खूप शॉट्स नाहीत. पण जेवढे आहेत, त्यासाठी मी खूप सराव केला आहे.'याशिवाय अभिषेकने त्याला स्लीपमध्ये क्षेत्ररक्षण करायला आवडत असल्याचेही त्याने सांगितले. त्यासाठी क्षेत्ररक्षक प्रशिक्षक टी दिलीप यांच्यासोबत बराच सराव केल्याचेही त्याने सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.