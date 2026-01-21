Cricket

IND vs NZ: अभिषेक शर्माने का पूर्ण केली उपकर्णधार अक्षर पटेलची ओव्हर? पहिल्या T20I असं काय घडलं, जाणून घ्या

Why Axar Patel Walked Off During Nagpur T20I: भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात विजय मिळवला. पण या सामन्यादरम्यान उपकर्णधार अक्षर पटेलला मैदानातून अचानक बाहेर जावं लागल्याने अभिषेक शर्माने त्याची ओव्हर पूर्ण केली.
AxarPatel | India vs New Zealand 1st T20I

AxarPatel | India vs New Zealand 1st T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Why Abhishek Sharma Bowls for Axar Patel: भारतीय संघाने बुधवारी (२१ जानेवारी) न्यूझीलंडला नागपूरला झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले. या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे.

मात्र या सामन्यात भारतीय संघाच्या (Team India) चिंतेत वाढ झाली आहे, कारण या सामन्यात गोलंदाजी करत असताना उपकर्णधार अक्षर पटेलला (Axar Patel) अचानक मैदानातून बाहेर जावे लागले होते.

<div class="paragraphs"><p>AxarPatel | India vs New Zealand 1st T20I</p></div>
IND vs NZ: भारताने नागपूरचं मैदान मारलं! न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या T20I सामन्यात दणदणीत विजय, ग्लेन फिलिप्सची फिफ्टी व्यर्थ
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
Axar Patel
New Zealand Cricket Team
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.