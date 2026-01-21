IND vs NZ: अभिषेक शर्माने का पूर्ण केली उपकर्णधार अक्षर पटेलची ओव्हर? पहिल्या T20I असं काय घडलं, जाणून घ्या

Why Abhishek Sharma Bowls for Axar Patel: भारतीय संघाने बुधवारी (२१ जानेवारी) न्यूझीलंडला नागपूरला झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले. या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली आहे. मात्र या सामन्यात भारतीय संघाच्या (Team India) चिंतेत वाढ झाली आहे, कारण या सामन्यात गोलंदाजी करत असताना उपकर्णधार अक्षर पटेलला (Axar Patel) अचानक मैदानातून बाहेर जावे लागले होते..IND vs NZ: भारताने नागपूरचं मैदान मारलं! न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या T20I सामन्यात दणदणीत विजय, ग्लेन फिलिप्सची फिफ्टी व्यर्थ.झाले असे की भारताने या सामन्यात न्यूझीलंडसमोर २३९ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिशेल आणि मिचेल सँटेनर फलंदाजी करत असताना १६ व्या षटकात गोलंदाजीसाठी अक्षर पटेल आला. त्याने त्याआधी १४ व्या षटकात धोकादायक ग्लेन फिलिप्सला ४० चेंडूत ७८ धावांवर बाद केले होते. त्यानंतर तो १६ व्या षटकात गोलंदाजीसाठी आला, हे त्याचे सामन्यातील चौथे षटक होते. त्याच्या पहिल्या चेंडूवर सँटेनरने एक धाव काढली. त्यानंतर मिशेलने २ धावा दुसर्या चेंडूवर काढल्या. तिसऱ्या चेंडूवर मात्र मिशेलने जोरात शॉट खेळला. यावेळी अक्षर त्याच्या डाव्या हाताने तो चेंडू हवेत आडवायला गेला. मात्र चेंडू त्याच्या बोलावरून पुढे गेला. त्यामुळे चौकार झाला. मात्र यादरम्यान, अक्षरच्या बोटाला दुखापत (Finger Injury) झाली. त्याच्या बोटातून रक्तही येताना दिसले..अक्षर ज्या हाताने गोलंदाजी करतो, त्याच हाताच्या बोटाला लागल्याने फिजिओंनी त्याला मैदानातून बाहेर नेले. त्यामुळे अक्षरच्या या षटकातील उर्वरित तीन चेंडू अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) टाकले. त्याने तीन चेंडूत तीन धावाच दिल्या. अक्षरने या सामन्यात ३.३ षटके गोलंदाजी करताना ४२ धावा खर्च करत १ विकेट घेतली..तथापि, भारताचे तिलक वर्मा आणि वॉशिंग्टन सुंदर आधीच दुखापतग्रस्त आहेत. तिलक न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या तीन टी२० सामन्यातून बाहेर आहे, तर वॉशिंग्टन न्यूझीलंडविरुद्धच्या पाचही टी२० सामन्यातून बाहेर आहे. अशात आता अक्षरची दुखापत फार गंभीर नसावी अशीच आशा भारतीय संघाला असणार आहे..IND vs NZ, 1st T20I: १४ षटकार अन् २१ चौकार... भारतीय संघाने न्यूझीलंडविरुद्ध उभारली विक्रमी धावसंख्या! जाणून घ्या कोणते विक्रम रचले.भारताचा विजयबुधवारी भारताने प्रथम फलंदाजी करताना अभिषेक शर्मा (८४) आणि रिंकू सिंग (४४*) यांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ७ बाद २३८ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २३९ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला २० षटकात ७ बाद १९० धावाच करता आल्या.आता भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध दुसरा टी२० सामना शुक्रवारी (२३ जानेवारी) खेळायचा आहे. हा सामना रायपूरला होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.