IND vs IRE, T20I: '...तिथंच आम्ही फेल ठरलो', अभिषेक शर्माने भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाचं सांगितलं कारण

India vs Ireland T20I : भारतीय टी२० संघाला शुक्रवारी लाजिरवाण्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. बेलफास्ट येथे झालेल्या सामन्यात आयर्लंडने भारकीय संघाला ३४ धावांनी पराभूत केले आणि टी२० मालिकेत १-० अशा आघाडी घेतली आहे. हा सामना आयर्लंडसाठी ऐतिहासिक ठरला, कारण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदाच आयर्लंडने भारताविरुद्ध विजय मिळवला आहे. श्रेयस अय्यरच्या (Shreyas Iyer) नेतृत्वात पहिल्यांदा मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाकडून विशेषत: फलंदाजांकडून अपेक्षित कामगिरी झाली नाही. .IND vs IRE 1st T20I : श्रेयस अय्यरच्या नावावर नकोसा विक्रम; टीम इंडियाचीही झाली नाचक्की... भारताला हरवणारा आयर्लंड ११ वा संघ... .हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, अक्षर पटेल आणि शिवम दुबे यांनी घेतलेल्या विकेटच्या जोरावर भारताने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या आयर्लंड संघाला २० षटकात ९ बाद १८२ धावांवरच रोखले होते. आयर्लंडकडून नवा कर्णधार लॉर्कन टकर (५० धावा) आणि गॅरथ डेलानी (४९ धावा) यांच्याशिवाय बाकी कोणाला खास काही करता आले नव्हते. पण नंतर आयर्लंडच्या गोलंदाजांनी कमाल केली. त्यांनी बलाढ्य भारतीय संघाला १८.५ षटकात १४८ धावांवरच सर्वबाद केले. भारताकडून अभिषेक शर्माने सर्वाधिक ४९ धावा केल्या, तर शिवम दुबेने २५ धावा केल्या. पण बाकी कोणाही विशेष काही करू शकले नाहीत. आयर्लंडकडून मॅथ्यू होलार्ड आणि मॅथ्यू हंम्फ्रिस यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या. जय मुंद्राने २ विकेट्स घेतल्या, तर लियाम मॅकार्थी आणि गॅरथ डेलानीने प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सामन्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) भारताच्या पराभवामागील कारण सांगितले. त्याच्यामते संघला परिस्थिती पटकन समजून घेत आली नाही. तो म्हणाला, 'परिस्थितीशी किती लवकर जुळवून घेतोय, त्यावर हे अवलंबून होते. संघासाठी तेच फायद्याचे असते. कारण जेव्हा तुम्ही सलग सामने खेळतो, तेव्हा एक संघ म्हणून तुम्हाला पुढे येऊन सराव सत्रांमधून किंवा इतर मार्गांनी परिस्थितीशी जुळवून घ्यावे लागते. आम्ही तेच आज करण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण त्यात दुर्दैवाने आम्ही अपयशी ठरलो.'भारतीय संघ २३ जून रोजी आयर्लंडला पोहचला होता. त्यानंतर भारतीय संघाला परिस्थितीशी जुळवून घेण्यासाठी दोन दिवस मिळाले होते..दरम्यान, हा सामना श्रेयस अय्यरसह आयर्लंडच्या लॉर्कन टकर (Lorcan Tucker) याच्यासाठीही संघाचा पूर्णवेळ टी२० कर्णधार म्हणून पहिलाच सामना होता. त्यामुळे टकरच्या आंतरराष्ट्रीय टी२० नेतृत्वाला ऐतिहासिक विजयाने सुरुवात झाली आहे, परंतु श्रेयससाठी मात्र कर्णधारपदाची सुरुवात निराशाजनक झाली आहे..IND vs IRE, T20I: पोरं तर पोरं, आयर्लंडच्या पोरींनी पण भारताला हरवल्याचं केलं भन्नाट सेलिब्रेशन; Video Viral.भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील दुसरा आणि अखेरचा सामना रविवारी (२८ जून) बेलफास्टला होणार आहे. हा सामना जिंकून प्रतिष्ठा राखण्याचे आव्हान भारतीय संघाला असणार आहे. तसेच आयर्लंड भारताविरुद्ध ऐतिहासिक टी२० मालिका विजय मिळण्यासाठी उत्सुक असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.