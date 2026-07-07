Abhishek Sharma: AI व्हिडिओंमुळे अभिषेक शर्माची कोर्टात धाव; 'माझ्या नावाचा गैरवापर थांबवा', दिल्ली हायकोर्टात याचिका

Abhishek Sharma files petition against AI-generated videos: भारतीय क्रिकेटपटू अभिषेक शर्मा(Abhishek Sharma) सध्या इंग्लंड दौऱ्यावर टीम इंडियासोबत टी-20 मालिका खेळत आहे. मात्र, मैदानाबाहेर त्याच्यासमोर एक वेगळीच लढाई उभी राहिली आहे. सोशल मीडियावर त्याच्याबाबत पसरवल्या जाणाऱ्या एआय (AI)च्या मदतीने तयार केलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या आणि बदनामीकारक पोस्ट रोखण्यासाठी अभिषेकने थेट दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे..अभिषेकने न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत त्याच्या पर्सनॅलिटी राईट्सचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. त्याच्यासंदर्भात तयार करण्यात आलेले खोटे व्हिडिओ, फोटो आणि पोस्ट हटवण्यात याव्यात, अशी त्याची मागणी आहे..Vaibhav Sooryavanshi पर्यंत रघूनं पोहचवली टीम इंडियाची जर्सी, १५ वर्षांच्या पोराची कशी होती रिऍक्शन? BCCI ने शेअर केला Video.या प्रकरणावर दिल्ली उच्च न्यायालयात प्राथमिक सुनावणी झाली. मात्र, न्यायालयाने तातडीने कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. न्यायमूर्ती ज्योती सिंह यांनी सांगितले की, मानहानी आणि पर्सनॅलिटी राईट्स यांच्यात खूपच बारीक फरक असतो. त्यामुळे संबंधित पोस्ट आणि पुरावे पाहिल्याशिवाय निर्णय देता येणार नाही..सुनावणीदरम्यान न्यायालयाच्या निदर्शनास आले की, अभिषेकने ज्या पोस्ट आणि लिंकचा उल्लेख केला आहे, त्यांचे स्क्रीनशॉट याचिकेसोबत जोडलेले नव्हते. त्यामुळे न्यायालयाने त्याच्या वकिलांना अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ९ जुलै रोजी होणार आहे..दरम्यान, मेटा (Meta) कंपनीच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, अभिषेकने दिलेल्या काही लिंक उघडत नाहीत. तसेच एका पोस्टमध्ये पापाराझींनी अपलोड केलेले कंटेंट असल्याचे त्यांनी नमूद केले. मात्र, अभिषेकच्या वकिलांनी दावा केला की, संबंधित व्हिडिओ एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आला होता..Cricket Matches: १६ तास सलग क्रिकेट.... टीम इंडियाच्याच तीन मॅच; जाणून घ्या आजच्या ७ हायव्हाल्टेज सामन्यांचे वेळापत्रक....इतकेच नाही, तर एका पोस्टमध्ये अभिषेकच्या मॅनेजरलाच त्याची गर्लफ्रेंड असल्याचे खोटे दाखवण्यात आले, असा आरोपही न्यायालयात करण्यात आला. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात असून, ९ जुलै रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे क्रिकेट चाहत्यांचे आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.