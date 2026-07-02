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IND vs ENG, T20I: 'तू काय करतोय यार ईशान...', अभिषेक शर्मा थर्ड अंपायर निर्णय देत असताना का वैतागला? Video Viral

Ishan Kishan run-out video: भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला. पण या सामन्यात भारतीय संघाची २० षटकांची फलंदाजी पूर्ण झाली होती. यादरम्यान एकाक्षणी ईशान किशनवर अभिषेक शर्मा वैतागल्याचे दिसला होता.
Abhishek Sharma - Ishan Kishan | India vs England T20I

Abhishek Sharma - Ishan Kishan | India vs England T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

India vs England 1st T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यातील टी२० मालिकेचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, पण असे असले तरी या सामन्यात भारताची फलंदाजी पूर्ण २० षटके चाहत्यांना पाहाता आली. या सामन्यात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) यांनी अफलातून फटकेबाजी करताना अर्धशतके ठोकली. त्यामुळे भारताने इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.

या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी इंग्लंड उतरण्यापूर्वीच पावसाला जोरदार सुरुवात झाली. त्यामुळे काही काळ प्रतिक्षा केल्यानंतरही पाऊस न थांबल्याने अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या सामन्यात ईशान किशनच्या रनआऊटची (Ishan Kishan's Run-Out) जोरदार चर्चा झाली.

Abhishek Sharma - Ishan Kishan | India vs England T20I
IND vs ENG: पहिल्या T20I सामन्यात ऐनवेळी ड्रामा; अभिषेक-श्रेयसने इंग्लंडला धुतलं, पण शेवटी पावसानं खोडा घातला
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