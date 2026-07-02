IND vs ENG, T20I: 'तू काय करतोय यार ईशान...', अभिषेक शर्मा थर्ड अंपायर निर्णय देत असताना का वैतागला? Video Viral

India vs England 1st T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत यांच्यातील टी२० मालिकेचा पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला, पण असे असले तरी या सामन्यात भारताची फलंदाजी पूर्ण २० षटके चाहत्यांना पाहाता आली. या सामन्यात अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) यांनी अफलातून फटकेबाजी करताना अर्धशतके ठोकली. त्यामुळे भारताने इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी इंग्लंड उतरण्यापूर्वीच पावसाला जोरदार सुरुवात झाली. त्यामुळे काही काळ प्रतिक्षा केल्यानंतरही पाऊस न थांबल्याने अखेर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, या सामन्यात ईशान किशनच्या रनआऊटची (Ishan Kishan's Run-Out) जोरदार चर्चा झाली. .IND vs ENG: पहिल्या T20I सामन्यात ऐनवेळी ड्रामा; अभिषेक-श्रेयसने इंग्लंडला धुतलं, पण शेवटी पावसानं खोडा घातला.झाले असे की या सामन्यात प्रथम फलंदाजीसाठी भारतीय संघ उतरला होता. पण भारताला साकिब मेहमुदने टाकलेल्या दुसऱ्याच षटकात मोठा धक्का बसला. दुसऱ्या षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर संजू सॅमसनचा टॉम बँटनने सूर मारत मस्त झेल घेतला. त्यामुळे संजू सॅमसन १ धावेवरच माघारी परतला. त्यानंतर या षटकाच्या चेंडूवर मोठा ड्रामा झाला. ईशान किशन तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करायला उतरला. त्याने पाचवा चेंडू खेळून काढला. पण सहाव्या चेंडूवर तो शून्यावरच झेलबाद झाला..ईशानने मिडविकेटला चेंडू खेळल्यानंतर त्याला एकेरी धाव घ्यायची होती, त्यामुळे तो धावत होता. पण नॉन-स्ट्रायकरला असलेला अभिषेक शर्मा चेंडूवर लक्ष ठेवून होता आणि चेंडू जवळच्या क्षेत्ररक्षकापासून दूर जाण्याच्या प्रतिक्षेत होता. त्यावेळी तिथेच क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या हॅरी ब्रुकने चेंडू पकडला. त्यावेळी ईशान खेळपट्टीच्या अर्ध्यापर्यंत धावत आला होता, पण अभिषेकने त्याला पाहिलंच नव्हतं. ईशानने ब्रुकला चेंडू पकडताना पाहिल्यानंतर मात्र तो पुन्हा माघारी परतला. पण ईशान क्रिजमध्ये पोहचेपर्यंत ब्रुकने फेकलेला चेंडू यष्टीरक्षक जॉस बटलरने हाती घेत स्टंपवरील बेल्स उडवल्या होत्या..याचा निर्णय पंचांना थर्ड अंपायरकडे सोपवला. त्यामुळे रिव्ह्यू पाहात असताना अभिषेक ईशानवर वैतागल्याचे दिसला. तो निराशेने खाली बसलेल्या ईशानला म्हणाला, 'तू पोहचला की नाही? काय करतोय यार ईशान?' दरम्यान, रिव्ह्युमध्येही ईशान धावबाद झाल्याचे दिसला. या घटनेचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..IND vs ENG 1st T20I: Abhishek Sharma ने घडवला इतिहास, पावसाच्या सरींमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वादळी फिफ्टी ठोकत विश्वविक्रम रचला.या सामन्यात पहिल्या दोन विकेट्स लवकर गेल्यानंतर अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर यांनी डाव सावरत ८२ धावांची मोठी भागीदारी केली. अभिषेक २४ चेंडूत ५९ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर श्रेयस अय्यरने ४७ चेंडूत ६८ धावांची खेळी केली. शेवटी शिवम दुबेने २१ चेंडूत ४२ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद १८९ धावा केल्या. साकिब मेहमुदने ३ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.