IND vs ENG: पहिल्या T20I सामन्यात ऐनवेळी ड्रामा; अभिषेक-श्रेयसने इंग्लंडला धुतलं, पण शेवटी पावसानं खोडा घातला

IND vs ENG 1st T20I: भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याला टी२० मालिकेने बुधवारी (१ जुलै) सुरुवात झाली. या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना डरहॅममधील चेस्टर-ले-स्ट्रीटमध्ये खेळला गेला. या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर (Abhishek Sharma & Shreyas Iyer) यांनी आक्रमक खेळ करताना अर्धशतकेही केली. शेवटी शिवम दुबेनेही फटकेबाजी केली. त्यामुळे इंग्लंडसमोर भारताने १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. .IND vs ENG 1st T20I: Abhishek Sharma ने घडवला इतिहास, पावसाच्या सरींमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वादळी फिफ्टी ठोकत विश्वविक्रम रचला.पावसामुळे सामना रद्दभारताच्या फलंदाजीवेळी पावसाची भूरभूर सुरू होती. पण भारताचा डाव संपल्यानंतर काहीवेळातच जोरात पावसाला सुरुवात झाली. अखेर पावसाचा जोर वाढल्याने हा सामना इंग्लंडचा डाव सुरू होण्यापूर्वीच रद्द करण्यात आला. त्यामुळे या सामन्यात इंग्लंडची फलंदाजी झाली नाही. आता यानंतर या मालिकेतील दुसरा सामना ४ जुलैला होणार आहे..अभिषेक शर्मा-श्रेयस अय्यरची अर्धशतकेया सामन्यात भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. भारताकडून अभिषेक शर्मा आणि संजू सॅमसन यांनी डावाची सुरुवात केली. मात्र संजू सॅमसन फार काही करू शकला नाही. त्याला दुसऱ्या षटकात साकिब मेहमुदने १ धावेवर बाद केले, त्याचा टॉम बँटनने चांगला झेल घेतला. याच षटकात ईशान किशन शून्यावर धावबाद झाला. पण यानंतर अभिषेक शर्माला कर्णधार श्रेयस अय्यरची साथ मिळाली. एकीकडे अभिषेक आक्रमक खेळत होता, तर श्रेयस त्याला भक्कम साथ देत होता. यादरम्यान अभिषेकने २० चेंडूत अर्धशतकही पूर्ण केले. मात्र त्यानंतर त्याला सॅम करनने ९ व्या षटकात पायचीत केल्याने त्याची श्रेयससोबतची ८२ धावांची भागीदारी तुटली. अभिषेक २४ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ५९ धावा करून बाद झाला..तो बाद झाल्यानंतर श्रेयसने उपकर्णधार तिलक वर्मासह डाव पुढे नेला. पण तिलकही १३ धावांवर माघारी परतला. त्यानंतर शिवम दुबेची साथ श्रेयसला मिळाली. श्रेयसने कर्णधार म्हणून पहिले अर्धशतकही केले. त्याची आणि दुबेची भागीदारी रंगत होती. त्यांनी संघाला १६० धावांचा टप्पाही पार करून दिला. पण १८ व्या षटकात त्यांची ४१ धावांची भागीदारी साकिब मेहमुदने श्रेयसला पायचीत करत तोडली. श्रेयसने ४७ चेंडूत ६ चौकार आणि १ षटकारासह ६८ धावा केल्या..IND vs ENG: अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगवलं, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरचेही अर्धशतक; भारताचे इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्य.श्रेयस बाद झाल्यानंतरही शिवम दुबे आक्रमक खेळत होता. या दरम्यान हर्षित राणाला आदिल राशिदने शून्यावर बाद केले. पण दुबेच्या आक्रमणामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद १८९ धावा केल्या. दुबे २१ चेंडूत ४२ धावांवर नाबाद राहिला. इंग्लंडकडून साकिब मेहमुदने ३ विकेट्स घेतल्या. तसेच सॅम करन आणि आदिल राशिद यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.