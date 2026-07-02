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IND vs ENG: पहिल्या T20I सामन्यात ऐनवेळी ड्रामा; अभिषेक-श्रेयसने इंग्लंडला धुतलं, पण शेवटी पावसानं खोडा घातला

Rain Spoils Thriller as India vs England First T20I: भारतचा इंग्लंडविरुद्धचा पहिला सामना बुधवारी होणार होता. या सामन्यात श्रेयस अय्यर आणि अभिषेक शर्माच्या अर्धशतकामुळे भारताने इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्यही ठेवले होते. पण नंतर पावसाचा अडथळा आल्याने मोठा निर्णय घ्यावा लागला.
Shreyas Iyer - Abhishek Sharma | India vs England T20I

Shreyas Iyer - Abhishek Sharma | India vs England T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

IND vs ENG 1st T20I: भारताच्या इंग्लंड दौऱ्याला टी२० मालिकेने बुधवारी (१ जुलै) सुरुवात झाली. या पाच सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना डरहॅममधील चेस्टर-ले-स्ट्रीटमध्ये खेळला गेला.

या सामन्यात अभिषेक शर्मा आणि श्रेयस अय्यर (Abhishek Sharma & Shreyas Iyer) यांनी आक्रमक खेळ करताना अर्धशतकेही केली. शेवटी शिवम दुबेनेही फटकेबाजी केली. त्यामुळे इंग्लंडसमोर भारताने १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.

Shreyas Iyer - Abhishek Sharma | India vs England T20I
IND vs ENG 1st T20I: Abhishek Sharma ने घडवला इतिहास, पावसाच्या सरींमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वादळी फिफ्टी ठोकत विश्वविक्रम रचला
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