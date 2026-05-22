SRH vs RCB : हेनरिच क्लासनचा मोठा पराक्रम! अभिषेक, इशानसह आतषबाजी; उभारली IPL 2026 मधील दुसरी सर्वोच्च धावसंख्या

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru Marathi Cricket : अभिषेक शर्मा, इशान किशन आणि हेनरिच क्लासन, या त्रिकुटाने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली. सनरायझर्स हैदराबादच्या या फलंदाजांनी IPL 2026 च्या या पर्वात प्रत्येकी ५०० हून अधिक धावांचा टप्पा ओलांडला. हैदराबादचे फलंदाजा आज आर या पारच्या लढाईसाठीच मैदानावर उतरलेले होते आणि त्यांच्याकडून तसा चौकार-षटकारांचा पाऊसही पाहायला मिळाला. या खेळीत क्लासनने एका मोठ्या विक्रमाला गवसणी घातली, जी आतापर्यंत एकाही फलंदाजाला जमली नव्हती..SRH ने नेहमीच्या शैलीत आक्रमक सुरुवात केली. ट्रॅव्हिस हेडने १६ चेंडूंत ५ चौकारांच्या मदतीने २६ धावांची खेळी केली. पण, रसिख सलाम दारने यॉर्करवर त्याचा त्रिफळा उडवला. RCB ने ४५ धावांवर पहिली विकेट मिळवली खरी, परंतु अभिषेक शर्मा व इशान किशन यांचे वादळ ते रोखू शकले नाही. अभिषेकला नशीबाचीही साथ मिळाली आणि सीमारेषेवर त्याचे दोन झेल षटकारात रुपांतरीत झाले. इशान सावध खेळ करून अभिषेकला साथ देत होता. अभिषेकने २१ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि इशानसह २४ चेंडूंत अर्धशतकी भागादीरीही पूर्ण केली. त्याने संघाला ८ षटकांत १ बाद ९६ धावांपर्यंत पोहोचवले. पण, सुयश शर्माने RCB ला ही महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली..SRH vs RCB Live: रसिख दारच्या 'यॉर्कर'ने ट्रॅव्हिस हेडचा त्रिफळा उडवला, विराट कोहली कसला पेटला... सेलिब्रेशन एकदा पाहाच Video .अभिषेक २२ चेंडूंत ४ चौकार व ५ षटकारांसह ५६ धावांवर झेलबाद झाला. SRH ला ९७ धावांवर दुसरा धक्का बसला. पण, अभिषेक ५६३ धावांसह ऑरेंज कॅपच्या शर्यतीत चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला. हेनरिच क्लासन ( ५५६) व इशान किशन (५१२) धावांसह टॉप टेनमध्ये आहेत. आयपीएलच्या एकाच पर्वात एकाच संघाकडून तीन खेळाडूंनी ५०० हून अधिक धावा करण्याची ही दुसरी वेळ ठरली. यापूर्वी गुजरात टायटन्सकडून २०२५ मध्य शुभमन गिल ( ६५०), साई सुदर्शन ( ७५९) आणि जॉस बटलर ( ५३८) यांनी हा पराक्रम केला होता..Most sixes in an IPL season among Indians५३ - वैभव सूर्यवंशी (२०२६)४३ - अभिषेक शर्मा (२०२६)*४२ - अभिषेक शर्मा (२०२४)३९ - श्रेयस अय्यर (२०२५)38 - विराट कोहली (2016)३८ - विराट कोहली (२०२४)३८ - सूर्यकुमार यादव (२०२५).क्लासन व इशान, यांनी धावांचा वेग कायम राखताना ३० चेंडूंत अर्धशतकी भागीदारी पूर्ण केली. क्लासनने १३ व्या षटकात जोश हेझलवूडला २७ धावा चोपल्या. इशाननेही ३१ चेंडूंत आणखी एक अर्धशतक पूर्ण केले आणि क्लासनसह ४२ चेंडूंत शतकी भागीदारीही पूर्ण केली. हैदराबादने १५ षटकांत २ बाद १८९ धावांपर्यंत मजल मारली. RCB विरुद्ध इशानची ही सलग चौथी ५०+ धावांची खेळी होती आणि त्याने केन विलियम्सनसोबत बरोबरी केली. डेव्हिड मिलर ( ७) या विक्रमात पुढे आहे. SRH ने १५.३ षटकांत २०० धावा फलकावर चढवल्या आणि आयपीएलमधील ही संघाची तिसरी सर्वात वेगवान द्विशतकीय धावसंख्या ठऱली..क्लासनने २३ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले आणि आयपीएलच्या या पर्वात ६०० धावांचा टप्पाही ओलांडला. आयपीएल इतिहासात चौथ्या क्रमांकावर ६०० हून अधिक धावा करणारा तो पहिला फलंदाज ठरला. क्लासन २४ चेंडूंत २ चौकार व ५ षटकारांसह ५१ धावांवर बाद झाला आणि इशानसह त्याची ४८ चेंडूंत ११३ धावांची भागीदारी संपुष्टात आली. SRH ने ४ बाद २५५ धावांचा डोंगर उभा केला, जो या आयपीएलमधील दुसरा सर्वोच्च धावांचा विक्रम आहे. इशान ४६ चेंडूंत ८ चौकार व ३ षटकारांसह ७९ धावांवर बाद झाला. तर नितीश कुमार रेड्डीने १२ चेंडूंत १ चौकार व ३ षटकारांसह २९ धावा कुटल्या.