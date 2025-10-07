ICC च्या मोठ्या पुरस्कारासाठी अभिषेक शर्मा-कुलदीप यादवमध्ये स्पर्धा; स्मृती मानधनालाही नामांकन

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून सप्टेंबर २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या पुरस्कारासाठी नामांकन जाहीर करण्यात आले आहे. या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालेल्या खेळाडूंमध्ये तीन खेळाडू आहे. पुरुष विभागातील पुरस्कारासाठी अभिषेक शर्मा आणि कुलदीप यादव यांच्यात स्पर्धा आहे. .आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी दर महिन्याला सर्वोत्तम महिला आणि पुरुष खेळाडूंना पुरस्कार (Player of the Month) दिला जातो. सप्टेंबर २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम क्रिकेटपटूच्या पुरस्कारासाठी नामांकन जाहीर झाले असून महिला आणि पुरुषांमध्ये मिळून तीन भारतीय खेळाडूंना नामांकन मिळाले आहे.पुरुषांच्या विभागात अभिषेक शर्मा आणि कुलदीप यादव या दोन खेळाडूंमध्येच मोठी स्पर्धा असणार आहे. भारतीय संघाने जिंकलेल्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील हिरो ठरलेल्या या दोघांनाही नामांकन मिळाले आहे. याशिवाय त्यांच्यासोबत झिम्बाब्वेच्या ब्रायन बेनेटलाही नामांकन मिळाले आहे. त्यानेही अफलातून खेळ सप्टेंबरमध्ये केला आहे..मोहम्मद सिराजला मिळाला ICC चा मोठा पुरस्कार; म्हणाला, 'हा सन्मान फक्त माझा नाही, तर...'.भारतीय संघ संपूर्ण सप्टेंबर महिन्यात आशिया कप स्पर्धेत व्यस्त होता. त्यामुळे कुलदीप आणि अभिषेक या स्पर्धेत खेळताना दिसले. अभिषेक सध्या शानदार फॉर्ममध्ये असून त्याला आशिया कप २०२५ मधील सर्वोत्तम खेळाडू म्हणूनही गौरविण्यात आले होते. त्याने या स्पर्धेत ३ अर्धशतकांसह जवळपास २०० च्या स्ट्राईकरेटने ७ सामन्यांत ३१४ धावा ठोकल्या. त्याने सप्टेंबरमध्येच आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रमवारीत फलंदाजांमध्ये ९३१ रेटिंग पाँइंट्स मिळवले. टी२० क्रिकेटच्या इतिहासात कोणत्याही फलंदाजाने मिळवलेले हे सर्वोत्तम रेटिंग पाँइ्टस आहेत. यापूर्वी इथपर्यंत कोणालाही पोहचता आलेले नाही..याशिवाय कुलदीप यादवनेही आशिया कप २०२५ स्पर्धा त्याच्या फिरकी गोलंदाजीने गाजवली. त्याने ६ सामन्यांत सर्वाधिक १७ विकेट्स घेतल्या. त्याने युएईविरुद्ध ७ धावांत ४ विकेट्स घेतल्या, तर पाकिस्तानविरुद्धच्या एका सामन्यात त्याने ३० धावांत ४ विकेट्स घेतल्या. तो या स्पर्धेतील व्हॅल्युएबल प्लेअर पुरस्काराचा मानकरीही ठरला.झिम्बाब्वेच्या ब्रायन बेनेटने सप्टेंबरमध्ये ९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळताना ५५.२२ च्या सरासरीने ४९७ धावा ठोकल्या. त्याने टी२० वर्ल्ड कप आफ्रिका विभागाच्या क्वालिफायर सामन्यातही पहिल्या तीन सामन्यातं अनुक्रमे ७२, ६५ आणि १११ धावा ठोकल्या. झिम्बाब्वेने २०२६ टी२० वर्ल्ड कपसाठी पात्रता मिळवल्याने बेनेट त्यांच्यासाठी महत्त्वाचा खेळाडू ठरणार आहे..मानधनालाही नामांकनसप्टेंबर २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम महिला खेळाडूच्या पुरस्कारासाठी भारताच्या स्मृती मानधनासह पाकिस्तानची सिद्रा अमिन आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या ताझमिन ब्रिट्स यांनाही नामांकन आहे. स्मृतीसाठी हे वर्ष खास ठरले असून तिने अनेक अविस्मरणीय खेळी या वर्षभरात केल्या. भारतीय महिला संघाने सप्टेंबर महिन्यात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध तीन वनडे सामने खेळले, तसेच महिला वनडे वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यातही भारतीय संघाने श्रीलंकेवर विजय मिळवला. या चारही वनडे सामन्यात स्मृती खेळली. ती ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत सर्वोत्तम खेळाडू ठरली, तिने ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ५८,११७ आणि १२५ धावांची खेळी केली. तिने सप्टेंबरमध्ये ४ वनडेत ७७ च्या स्ट्राईक रेटने दोन शतकांसह ३०८ धावा केल्या..ICC Award : कसोटीत बेन स्टोक्सचा मास्टर स्ट्रोक; पटकावला Test Cricketer of the Year चा पुरस्कार .सिद्रा अमिनने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका खेळताना तीन सामन्यात २९३ धावा ठोकल्या. तिने १२१ आणि १२२ धावांची खेळी या मलिकेदरम्यान केली. ताझमिन ब्रिट्सने पाकिस्तानविरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेला २-१ अशा फरकाने मालिका जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. तिने दोनच डावात २७२ धावा ठोकल्या. तिने १०१ आणि १७१ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.