Cricket

ICC च्या मोठ्या पुरस्कारासाठी अभिषेक शर्मा-कुलदीप यादवमध्ये स्पर्धा; स्मृती मानधनालाही नामांकन

ICC Player of the September 2025 Month Nominees: सप्टेंबर २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या पुरस्कारासाठी तीन भारतीय खेळाडूंना आयसीसीकडून नामांकन मिळले असून कुलदीप यादव आणि अभिषेक शर्मा यांच्यात स्पर्धा असेल.
Kuldeep Yadav - Abhishek Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून सप्टेंबर २०२५ महिन्यातील सर्वोत्तम खेळाडूंच्या पुरस्कारासाठी नामांकन जाहीर करण्यात आले आहे.

  • या पुरस्कारासाठी नामांकन मिळालेल्या खेळाडूंमध्ये तीन खेळाडू आहे.

  • पुरुष विभागातील पुरस्कारासाठी अभिषेक शर्मा आणि कुलदीप यादव यांच्यात स्पर्धा आहे.

