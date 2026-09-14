IND vs AFG: ३२ चेंडूत ८२ धावांच्या खेळीनंतर काय म्हणाला अभिषेक शर्मा? दुबेला २०वी ओव्हर देण्यावर श्रेयस अय्यरचेही स्पष्टीकरण

Afghanistan vs India 1st T20I: भारतीय क्रिकेट संघाने रविवारी (१३ सप्टेंबर) अफगाणिस्तानविरुद्ध पहिल्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्स आणि ३८ चेंडू राखून दणदणीत विजय मिळवला. अफगाणिस्तान-भारत यांच्यामध्ये फ्रेंडशिप कप अंतर्गत ही मालिका खेळवण्यात येत आहे. या विजयात अभिषेक शर्माने (Abhishek Sharma) मोलाचा वाटा उचलला. डावखुरा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग (३/१९) याची प्रभावी गोलंदाजी आणि अभिषेक शर्मा (३२ चेंडूंमध्ये ८२ धावा) व ईशान किशन (३३ चेंडूंमध्ये ४२ धावा) यांची धडाकेबाज फलंदाजी भारताच्या विजयाचे वैशिष्ट्य ठरले. अभिषेक शर्माला याला सामनावीर म्हणून गौरविण्यात आले. .IND vs AFG, 1st T20I: ७ सिक्स अन् ७ फोर... अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगावलं, पण शतक हुकलं! भारताचा १४ ओव्हरमध्येच दणदणीत विजय.अफगाणिस्तानकडून भारतीय संघासमोर १५७ धावांचे आव्हान ठेवण्यात आले. संजू सॅमसन १० धावांवर बाद झाला. त्यानंतर अभिषेक शर्मा व ईशान किशन या जोडीने १२१ धावांची भागीदारी करीत अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांवर वर्चस्व गाजवले. अभिषेक शर्माने ३२ चेंडूंमध्ये ८२ धावांची खेळी साकारताना सात चौकार व सात षटकारांचा पाऊस पाडला. ईशान किशन यानेही आपल्या ४२ धावांच्या खेळीमध्ये पाच चौकार व एक षटकार मारला. मोहम्मद नबीच्या गोलंदाजीवर दोघेही बाद झाले. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर (नाबाद आठ धावा) व तिलक वर्मा (नाबाद तीन धावा) यांनी भारताच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले.अझमतुल्ला उमरजईचे अर्धशतक अफगाणिस्तानला २० षटकांमध्ये आठ बाद १५६ धावा करता आल्या. अझमतुल्ला उमरजई याने नाबाद ६४ धावांची खेळी केली. भारताकडून अर्शदीप सिंग याने १९ धावा देत तीन फलंदाजांना पॅव्हेलियनचा रस्ता दाखवला. जसप्रीत बुमरा, अक्षर पटेल व वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी एक फलंदाज बाद केला..या सामन्यानंतर २६ वर्षीय अभिषेक शर्मा त्याच्या खेळीबद्दल बोलला. खरंतर अभिषेकचा गेल्या काही सामन्यात फारसा चांगला खेळ झाला नव्हता. त्याने जुलैच्या सुरुवातीला अर्धशतक केल्यानंतर त्याला मोठी खेळी करता आली नव्हती. पण आता रविवारी अफगाणिस्तानविरुद्ध खेळताना त्याने पुन्हा त्याचे कौशल्य दाखवले.अभिषेक शर्मा म्हणाला, 'मला अजूनही आठवते, दोन वर्षांपूर्वी आम्ही एका विशिष्ट प्रकारे खेळण्याचा आणि सर्व संघांवर वर्चस्व ठेवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचा वर्षभर फायदा झाला. पण एक किंवा दोन वाईट मालिका आमच्या फलंदाजी कशी आहे, हे ठरवू शकत नाही. एक सलामीवीर म्हणून तुम्हाला चांगली सुरुवात देण्याचीच अपेक्षा असते.'.अभिषेकने जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर सामन्याच्या दुसऱ्याच चेंडूवर जमिनीलगत रेहमनुल्ला गुरबाजचा चांगला झेल घेतला होता. त्याबद्दल बोलताना तो म्हणाला, 'पहिल्याच षटकात स्लीपमध्ये झेल मिळाल्याने आत्मविश्वास वाढतो. त्यामुळे अशीच आमच्या डावाची सुरुवात झाली. त्यामुळे मी आनंदी आहे.'तसेच जसप्रीत बुमराहचा नेट्समध्ये सामना करण्याबद्दल अभिषेक म्हणाला की असं वाटतं कसोटीतील पहिल्या षटकाचा सामना करत आहे. त्यामुळे स्लिप्समध्येही आम्ही त्याच्यासाठी नेहमीच सतर्क असतो..श्रेयस अय्यर काय म्हणाला?भारताचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनेही (Shreyas Iyer) अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि जसप्रीत बुमराहचे कौतुक केले. तो म्हणाला, 'नक्कीच, सर्वांनी विजयासाठी योगदान दिल्याचा आनंद आहे. मी आधीही म्हटल्याप्रमाणे बुमराह संघासाठी मोठी ताकद आहे. त्याने सुरुवात करून दिल्याने सर्व गोलंदाजांना लय मिळाली. अर्शदीपने चांगली गोलंदाजी केली. त्यानंतर अक्षर आणि वरुण यांनीही केलेली गोलंदाज अप्रतिम होती. संघाचा प्रयत्न खूप चांगला होता.' .IND vs AFG: अभिषेक शर्माचं शतक हुकलं, पण 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय ठरला! आंद्रे रसेलला टाकलं मागं.या सामन्यात गोलंदाजीवेळी शिवम दुबेला २० व्या षटकात गोलंदाजी देण्यात आली, ज्यावर अफगाणिस्तानने २१ धावा चोपल्या होत्या. याबाबत श्रेयस म्हणाला, 'खरं सांगायचं तर त्यावेळी दुसरा पर्याय नव्हता. पण २० व्या षटकात गोलंदाजीसाठी आलेल्या दुबेसाठी ही परिस्थिती थोडी अन्यायकारक होती. त्याला खेळपट्टी आणि चेंडूचा कसा जाईल, याचा अंदाज आला नाही. मला वाटलं होतं की त्याक्षणी तो गोलंदाजी करेल, पण हरकत नाही, हा क्रिकेटचा खेळ आहे आणि मला खात्री आहे की तो सामन्याचं विश्लेषण करेल आणि कशावर काम करण्याची गरज आहे, हे समजून घेईल.'ईशान किशन आणि अभिषेक शर्माचे कौतुक करताना श्रेयस म्हणाला, 'सुरुवात अभिषेकपासून करतो, त्याने अप्रतिम फटके खेळले. त्यातील काही फटके उत्तम होते. ईशानबद्दल बोलायचं झालं, तर तो सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. ड्रेसिंग रुममध्ये आणि सरावादरम्यानही ज्याप्रकारे तो स्वत:ला सादर करतोय, ते पाहाता तो खूप शांत आणि रिलॅक्स दिसतोय. त्याला त्याच्या खेळाची उत्तम जाणीव आहे आणि संघाच्या दृष्टीने ही उत्तम गोष्ट आहे.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.