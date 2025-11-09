IND vs AUS: 'आग आहोत आम्ही आग...', अभिषेक शर्मा शुभमन गिलसोबतच्या बाँडिंगबद्दल नेमकं काय म्हणाला?

भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका जिंकली, ज्यात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. अभिषेकने १६३ धावा केल्या, तर गिलने १३२ धावा केल्या. अभिषेकने गिलसोबतच्या बाँडिंगबद्दल सांगितले की ते 'फायर अँड फायर' आहेत..भारतीय संघाने नुकतेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. या मालिकेत १०० हून अधिक धावा केवळ दोन फलंदाजांनी केल्या, हे दोन फलंदाज म्हणजे अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल. या ५ सामन्यांच्या मालिकेतील दोन सामने पावसामुळे रद्द झाले असले तरी या दोघांना रद्द झालेल्या सामन्यांमध्येही फलंदाजीची संधी मिळाली होती. अभिषेकने सर्वाधिक १६३ धावा केल्या, तर शुभमनने १३२ धावा केल्या. दोघांनी भारताला जवळपास प्रत्येक सामन्यात चांगली सुरुवात देण्याचा प्रयत्न केला होता. दरम्यान, अभिषेक बऱ्याचदा आक्रमक खेळतो, तर गिल त्याला साथ देण्याची भूमिका बजावताना दिसला आहे. त्यामुळे अनेकदा त्यांना 'आईस अँड फायर' म्हणजेच बर्फ आणि आग असं मिश्रण असलेली जोडी समजलं जातं. आता यावर अभिषेकने भाष्य केले आहे..Shubman Gill: 'माझ्या जागेवर ते कर्णधार असते, तर त्यांनी...', विराट - रोहितसोबतच्या संबंधांवर कॅप्टन गिल अखेर स्पष्ट बोलला.शनिवारी (८ नोव्हेंबर) भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात ब्रिस्बेनला होणारा पाचवा टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला. पण सामना थांबण्यापूर्वी प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या भारतीय संघाने ४.५ षटकात बिनबाद ५२ धावा केल्या होत्या. अभिषेक शर्मा १३ चेंडूत २३ धावांवर नाबाद होता. त्याने या खेळीदरम्यान आंतरराष्ट्रीय टी२० कारकिर्दीत १००० धावाही पूर्ण केल्या. तसेच दोनदा त्याला झेल सुटल्याने जीवदान मिळाले होते. पण गिल या सामन्यात चांगल्या लयीत होता. त्याने आक्रमक खेळत ६ चौकारांसह १६ चेंडूत २९ धावा केल्या होत्या..या सामन्यानंतर अभिषेक शर्माला मालिकावीर घोषित करण्यात आले. त्यानंतर तो आणि सूर्यकुमार यादव पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होते. त्यावेळी अभिषेक शर्माला गिलसोबत फलंदाजीबद्दल विचारण्यात आले, तेव्हा तो म्हणाला की ते 'आईस अँड फायर' नसून दोघेही फायर म्हणजेच आक्रमक आहेत आहेत..अभिषेक म्हणाला, 'मी असं म्हणेल की आम्ही फायर अँड फायर आहोत. आज शुभमनने चांगली फलंदाजी केली. आम्ही १२ वर्षांखालील वयोगटापासून एकत्र खेळतोय. त्यामुळे एकमेकांना चांगले ओळखतो. तो कोणता शॉट खेळेल, हे मला माहित असते आणि त्यालाही समजतं की मी कोणत्या गोलंदाजांला टार्गेट करेल. कधी कधी तो मला शॉट सिलेक्शनसाठी मदत करतो आणि कधी कमी मी त्याला मदत करतो. आमच्यात अशीच केमिस्ट्री आहे, ज्याचा आम्ही मैदानात आनंद घेतो.'.Abhishek Sharma: 'जेव्हा कळालं ऑस्ट्रेलियात खेळायचं, तेव्हा मी...', T20I सिरीजमध्ये मालिकावीर ठरल्यानंतर काय म्हणाला अभिषेक?.अभिषेक आणि गिल लहानपणापासून एकत्र खेळत असून त्यांनी ट्रेनिंगही एकत्र घेतली आहे. ते दोघेही भारताच माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंगचे शिष्यही आहेत.दरम्यान, कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हे स्पष्ट केले की प्रत्येकवेळी दोघांनीही आक्रमक खेळण्याची गरज नाही. त्याच्यामते खेळाडूंनी परिस्थिती ओळखून फलंदाजी करावी. तसेच त्याने अभिषेक आणि गिल या दोघांचेही कौतुक केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.