IND vs AUS: 'आग आहोत आम्ही आग...', अभिषेक शर्मा शुभमन गिलसोबतच्या बाँडिंगबद्दल नेमकं काय म्हणाला?

Abhishek Sharma on Bonding with Shubman Gill: अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी केली. अभिषेकने गिलसोबतच्या बाँडिंगबद्दल सांगितले की ते दोघेही आक्रमक आहेत.
  • भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका जिंकली, ज्यात अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.

  • अभिषेकने १६३ धावा केल्या, तर गिलने १३२ धावा केल्या.

  • अभिषेकने गिलसोबतच्या बाँडिंगबद्दल सांगितले की ते 'फायर अँड फायर' आहेत.

