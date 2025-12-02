Cricket

Abhishek Sharma अन् प्रभसिमरन सिंग यांनी केली हार्दिक पांड्याची धुलाई; दोघांचे दमदार अर्धशतक अन् रडकुंडीला आला गोलंदाज...

Abhishek Sharma 18-ball fifty SMAT: पंजाबच्या सलामी जोडीने अक्षरशः धुमाकूळ घातला. कर्णधार अभिषेक शर्माने केवळ १८ चेंडूत दमदार अर्धशतक झळकावत बाडोदा गोलंदाजीचा धुव्वा उडवला.
Abhishek Sharma & Prabhsimran Singh  hammered Hardik Pandya

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Hardik Pandya expensive spell on comeback vs Punjab SMAT 2025 : दुखापतीतून सावरून भारतीय संघात पुनरागमनासाठी तयारीला लागलेल्या हार्दिक पांड्याचे सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत काही खास स्वागत झाले नाही. पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) व प्रभसिमरन सिंग या सलामीच्या जोडीने हार्दिकच्या गोलंदाजीच्या चिंधड्या उडवल्या. या दोघांनी अर्धशतक झळकावताना बडोदा संघासमोर तगडे आव्हान उभे केले.

