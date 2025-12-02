Abhishek Sharma अन् प्रभसिमरन सिंग यांनी केली हार्दिक पांड्याची धुलाई; दोघांचे दमदार अर्धशतक अन् रडकुंडीला आला गोलंदाज...

Hardik Pandya expensive spell on comeback vs Punjab SMAT 2025 : दुखापतीतून सावरून भारतीय संघात पुनरागमनासाठी तयारीला लागलेल्या हार्दिक पांड्याचे सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ट्वेंटी-२० स्पर्धेत काही खास स्वागत झाले नाही. पंजाबचा कर्णधार अभिषेक शर्मा ( Abhishek Sharma) व प्रभसिमरन सिंग या सलामीच्या जोडीने हार्दिकच्या गोलंदाजीच्या चिंधड्या उडवल्या. या दोघांनी अर्धशतक झळकावताना बडोदा संघासमोर तगडे आव्हान उभे केले. .प्रभसिमरन ( १६) आणि अभिषेक यांनी ४.१ षटकांत ५३ धावा फलकावर चढवल्या. यात अभिषेकच्या १२ चेंडूंत ३६ धावा होत्या. हार्दिकच्या दोन षटकांत या दोघांनी २६ धावा चोपल्या. राज लिंबानीने ही जोडी तोडली. अभिषेक व अमनमोलप्रीत सिंगने मोर्चा सांभाळताना वैयक्तिक अर्धशतक पूर्ण केले. मागील सामन्यात विक्रमी शतक झळकावणाऱ्या अभिषेकने १८ चेंडूंत फिफ्टी पूर्ण केली. १९व्या चेंडूवर तो झेलबाद झाला. त्याने ५ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा केल्या..RCBच्या युवा फलंदाजाने T20 त झळकावले वादळी शतक, कुटल्या १६ चेंडूंत ७६ धावा; द. आफ्रिकेविरुद्ध मिळणार का संधी?.अमनमोलप्रीतने ३२ चेंडूंत ७ चौकार व ४ षटकारांसह ६९ धावा केल्या आणि हार्दिकला त्याची विकेट मिळाली. नमन धीरनेही हात मोकळे केले आणि २ चौकार व २ षटकारांसह ३९ धावा चोपल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा पंजाबने १८ षटकांत ५ बाद २०१ धावांपर्यंत मजल मारली होती. हार्दिकने ४ षटकांत सर्वाधिक ५२ धावा देताना १ विकेट घेतली..अभिषेक शर्माचे सातत्य...अभिषेकने मागील सामन्यात बंगालविरुद्ध ५२ चेंडूत ८ चौकार व १६ षटकारांसह १४८ धावांची विक्रमी खेळी केली. शिवाय त्याने एक विकेटही घेतली. प्रभसिमरनने त्या सामन्यात ३५ चेंडूंत ७० धावा केल्या आणि संघाला ५ बाद ३१० धावांपर्यंत पोहोचवले होते. पंजाबने हा सामना ११२ धावांनी जिंकला होता. अभिषेकला गवसलेला सूर हा भारतीय संघासाठी चांगले संकेत आहेत..भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यात ट्वेंटी-२० मालिका होणार आहे आणि अभिषेक हा भारताचा प्रमुख खेळाडू आहे. पण, त्याचवेळी कमबॅकसाठी प्रयत्नशील असलेल्या हार्दिकला लय गवसलेली नाही. तो भारताच्या ट्वेंटी-२० संघातील महत्त्वाचा खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.