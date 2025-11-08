Abhishek Sharma: 'जेव्हा कळालं ऑस्ट्रेलियात खेळायचं, तेव्हा मी...', T20I सिरीजमध्ये मालिकावीर ठरल्यानंतर काय म्हणाला अभिषेक?

भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील पाचवा टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला, त्यामुळे भारताने २-१ ने मालिका जिंकली. अभिषेक शर्माला मालिकावीरचा पुरस्कार मिळाला. मालिकावीर ठरल्यानंतर अभिषेकने पुढच्यावर्षी वर्ल्ड कप खेळण्यास तयार असल्याचे म्हटले. .भारताचा ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध ब्रिस्बेनमधील द गॅबा येथे शनिवारी (८ नोव्हेंबर) होणारा पाचवा टी२० सामना पाऊस आणि विजेच्या कडकडाटामुळे रद्द करण्यात आला. या ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेतील पहिला सामनाही पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यामुळे पूर्ण झालेल्या तीन सामन्यांपैकी दोन सामने भारताने जिंकलेले असल्याने ही मालिका भारताने २-१ अशा फरकाने जिंकली. या संपूर्ण मालिकेतील पाचही सामन्यात भारतीय संघामीवीर शुभमन गिल आणि अभिषेक शर्मा यांना मात्र फलंदाजीची संधी मिळाली होती. दरम्यान, भारताला पाचही सामन्यात अभिषेक शर्माने चांगली सुरुवात करून दिली होती. त्यामुळे त्याला या मालिकेतील मालिकावीर म्हणूनही गौरविण्यात आले..AUS vs IND, 5th T20I: विजांचा कडकडाट अन् पाऊस... गॅबावरील पाचवा सामना रद्द; भारताची मालिका जिंकून दौऱ्याची सांगता.पाचवा सामना रद्द केला, तेव्हा प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या भारतीय संघाने ४.५ षटकात बिनबाद ५२ धावा केलेल्या होत्या. अभिषेक शर्मा १३ चेंडूत २३ धावांवर आणि शुभमन गिल १६ चेंडूत २९ धावांवर नाबाद होते. अभिषेकने या मालिकेत ५ डावात ४०.७५ च्या सरासरीने एका अर्धशतकासह १६३ धावा केल्या. तो या मालिकेतील सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू ठरला. मालिकावीर पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर अभिषेकने सांगितले की तो ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी मानसिक आणि तांत्रिकदृष्ट्याही सज्ज होता.तो म्हणाला, 'मी या मालिकेची प्रतिक्षा करत होतो. जेव्हा मला समजलं की आम्हाला ऑस्ट्रेलियात टी२० सामने खेळायचे आहेत, तेव्हा मी खूप उत्सुक झालो होतो. माझ्या संपूर्ण कारकिर्दीत मी ऑस्ट्रेलियामधील खेळपट्ट्या फलंदाजीला पोषक असल्याचे पाहिले आहे. पण मला असं वाटतं की आम्ही या मालिकेदरम्यान आणखी चांगल्या धावसंख्या उभारू शकलो असतो.'.अभिषेकने जोश हेजलवूडने मालिकेच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये केलेल्या गोलंदाजीचेही कौतुक केले. हेजलवूड पहिल्या दोन टी२० सामन्यांनंतर ऍशेस मालिकेच्या तयारीसाठी शेफिल्ड शिल्ड स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी गेला. त्यामुळे तो भारताविरूद्धच्या शेवटच्या तीन सामन्यात खेळला नाही.अभिषेक म्हणाला, 'हेजलवूड ज्याप्रकारे गोलंदाजी करतो, त्याचा कोणत्याही संघाला फायदाच होऊ शकतो. मी यापूर्वीही म्हटलो आहे की मला फलंदाज आणि गोलंदाजांमधील चुरस आवडते. तो जागतिक दर्जाचा गोलंदाज आहे. तुम्हाला जर चांगले क्रिकेट खेळायचे असेल आणि भविष्यात चांगली कामगिरी करायची असेल, तर तुम्हाला दर्जेदार गोलंदाजाचांसा सामना करावा लागेल. मी अशा प्रकारच्या गोलंदाजांसाठी सराव केला आहे, कारण यामुळेच तुम्ही संघासाठी चांगली कामगिरी करू शकणार आहात.'.याशिवाय त्याला पाठिंबा देण्यासाठी त्याने प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादवचेही आभार मानले. तो म्हणााल, 'प्रशिक्षक आणि कर्णधार यांचा मी विशेष उल्लेख करेल. त्यांनी मला खेळण्याचं स्वातंत्र्य दिलं. एक फलंदाज म्हणून जेव्हा तुम्ही २०-३० धावाच करत असता, तेव्हा ते तुमच्यासाठी चांगले नसते, कारण तुम्हाला माहित असते, यापेक्षाही तुम्ही चांगले खेळू शकता. पण त्यांनी मला संघासाठी लय निर्माण करून देण्याची स्पष्ट कल्पना दिली होती आणि जबाबदारी दिली होती. त्यामुळे मी त्याचाच सराव करत होतो.'.IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?.पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चमध्ये भारत आणि श्रीलंकामध्ये टी२० वर्ल्ड कप खेळवला जाणार आहे. या स्पर्धेसाठीही ही मालिका महत्त्वाची होती. त्याबाबत बोलताना अभिषेक म्हणाला, 'ती मोठी स्पर्धा आहे. जर मी वर्ल्ड कप खेळलो, तर माझं स्वप्न पूर्ण होईल. लहान असताना मी नेहमीच देशासाठी वर्ल्ड कप जिंकण्याचं आणि सामने जिंकण्याचं स्वप्न पाहिले आहे. मी या स्पर्धेसाठी स्वत:ला तयार ठेवेल.'दरम्यान, या टी२० मालिकेनंतर आता भारतीय संघाला मायदेशात दक्षिण आफ्रिका आणि न्यूझीलंडविरुद्ध आगामी काळात टी२० मालिका खेळायच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.