Cricket

Abhishek Sharma: 'जेव्हा कळालं ऑस्ट्रेलियात खेळायचं, तेव्हा मी...', T20I सिरीजमध्ये मालिकावीर ठरल्यानंतर काय म्हणाला अभिषेक?

Abhishek Sharma on T20I Series in Australia: भारताने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका जिंकली. अभिषेक शर्मा मालिकावीर ठरला. त्याने हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपबद्दल भाष्य केले.
Abhishek Sharma | Australia vs India 5th

Abhishek Sharma | Australia vs India 5th

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलियामधील पाचवा टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला, त्यामुळे भारताने २-१ ने मालिका जिंकली.

  • अभिषेक शर्माला मालिकावीरचा पुरस्कार मिळाला.

  • मालिकावीर ठरल्यानंतर अभिषेकने पुढच्यावर्षी वर्ल्ड कप खेळण्यास तयार असल्याचे म्हटले.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
australia cricket team
team india players
ind vs aus matches
T20 Series
cricket news today
T20 Cricket World Cup
Abhishek Sharma

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com