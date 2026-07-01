बुधवारी (१ जुलै) भारत आणि इंग्लंड संघात टी२० मालिकेतील पहिला सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीटमधील रिव्हरसाईड ग्राऊंडवर खेळला जात आहे. या सामन्यात सलामीवीर अभिषेक शर्माने इतिहास घडवला आहे. त्याने या सामन्यात वादळी अर्धशतकही केले. तसेच श्रेयस अय्यरनेही अर्धशतक केल्याने भारताने या सामन्यात इंग्लंडसमोर १९० धावांचे लक्ष्य ठेवले आहे. भारताच्या या डावादरम्यान पावसाची रिमझिमही सुरू होती..IND vs ENG 1st T20I: सॅमसनचा भारी कॅच घेतला, तर नंबर वन ईशान किशनला घाई नडली अन् झाला शुन्यावर रनआऊट; Video.या सामन्यात प्रथम फलंदाजीला उतरलेल्या भारतीय संघाने संजू सॅमसन आणि ईशान किशन यांची विकेट्स दुसऱ्याच षटकात गमावल्या होत्या. सॅमसनचा साकिब मेहमूदच्या गोलंदाजीवर टॉम बँटनने अफलातून झेल घेतल, तर ईशान एकेरी धावेसाठी धावताना गोंधळ झाल्याने शून्यावर धावबाद झाला. पण नंतर अभिषेक शर्माने अफलातून फटकेबाजी करताना २० चेंडूतच अर्धशतक केले. त्याला श्रेयस अय्यरने चांगली साथही दिली होती. या दोघांमध्ये ८२ धावांची भागीदारीही झाली. पण ही भागीदारी ९ व्या षटकात अभिषेक शर्माला पायचीत करत सॅम करनने तोडली. अभिषेकने २४ चेंडूत ६ चौकार आणि ४ षटकारांसह ६८ धावा केल्या..अभिषेकचा विश्वविक्रमया सामन्यात अभिषेक शर्माने ४ षटकार मारल्याने त्याचे ४९ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १०२ षटकार झाले आहेत. तो आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये १०० षटकार पूर्ण करणारा पाचवा भारतीय खेळाडू ठरला आहे. याशिवाय त्याने सर्वात कमी चेंडूत १०० षटकार पूर्ण करण्याचा विश्वविक्रमही केला आहे. त्याने ७८५ व्या चेंडूवर १०० वा षटकार मारला.त्यामुळे त्याला एव्हिन ल्युईसचा विक्रम मोडला आहे. ल्युईसने ७८९ चेंडूत १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० षटकार पूर्ण केले होते..सर्वात कमी चेंडूत १०० षटकार (आयसीसीचे पूर्ण सदस्य देशांमध्ये)७८५ चेंडू - अभिषेक शर्मा७८९ चेंडू - एव्हिन ल्युईस८७१ चेंडू - फिन ऍलेन९३१ चेंडू - टीम डेव्हिड९६३ चेंडू - कॉलिन मुनरो१००७ चेंडू - सूर्यकुमार यादवभारतासाठी टी२०मध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू२०५ षटकार - रोहित शर्मा (१५९ सामने)१७९ षटकार - सूर्यकुमार यादव (११३ सामने)१२६ षटकार - हार्दिक पांड्या (१३८ सामने)१२४ षटकार - विराट कोहली (१२५ सामने)१०२ षटकार - अभिषेक शर्मा (४९ सामने)९९ षटकार - केएल राहुल (७२ सामने).IND vs ENG: अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगवलं, तर कर्णधार श्रेयस अय्यरचेही अर्धशतक; भारताचे इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्य.भारताचे इंग्लंडसमोर मोठे लक्ष्यभारताकडून अभिषेक बाद झाल्यानंतरही श्रेयस अय्यर चांगला खेळत होता. त्यानेही अर्धशतक केले. पण तिलक वर्मा १३ धावांवरच बाद झाला, मात्र शिवम दुबेने त्याची साथ दिली. मात्र श्रेयसला साकिब मेहमुदने ६८ धावांवर बाद केले. शेवटी दुबेच्या आक्रमणामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद १८९ धावा केल्या. इंग्लंडकडून साकिब मेहमुदने ३ विकेट्स घेतल्या.मात्र भारताच्या डावानंतर पावसाचा जोरही वाढला. त्यामुळे बराचवेळ सामना पुन्हा सुरू होण्यासाठी प्रतिक्षा करावी लागली. भारतीय प्रमाणवेळेनुसार मध्यरात्री १.३० पर्यंत जर सामना सुरू झाला नाही, तर सामना रद्द होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.