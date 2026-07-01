IND vs ENG 1st T20I: सॅमसनचा भारी कॅच घेतला, तर नंबर वन ईशान किशनला घाई नडली अन् झाला शुन्यावर रनआऊट; Video

England vs India 1st T20I: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात टी२० मालिकेतील पहिला सामना बुधवारी (१ जुलै) खेळला जात आहे. हा सामना चेस्टर-ले-स्ट्रीट येथे होत असून भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र भारतीय संघासाठी फारशी चांगली सुरुवात झाली नाही. पण तरी अभिषेक शर्माच्या (Abhishek Sharma) आक्रमक खेळाने डाव सावरला आहे. .IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीच्या प्रतिक्षा, पण पाऊस करणार गेम? पहिल्या T20I सामन्यासाठी काय आहेत हवामान अंदाज?.या सामन्यात भारतासाठी संजू सॅमसन (Sanju Samson) आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. या दोघांनीही पहिल्या षटकात संयमी खेळ केला. दुसऱ्या षटकात सॅमसन साकिब मेहमुदविरुद्ध फलंदाजी करताना संघर्ष करताना दिसत होता. त्यातच चौथ्या चेंडूवर त्याने कट शॉट खेळला. पण बॅकवर्ड पाँइंटला असलेल्या टॉम बँटनने त्याच्या उजव्या बाजूला सूर मारला आणि अफलातून झेल घेतला. त्यामुळे त्या सॅमसनला १ धावेवरच माघारी परतावे लागले..यानंतर दुसऱ्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर ईशान किशन (Ishan Kishan) शुन्यावर धावबाद (Run-Out) झाला. त्याने मिडविकेटला चेंडू खेळला आणि तो धाव घेण्यासाठी पळाला. पण त्यावेळी अभिषेकचे लक्ष चेंडूवर होते आणि कदाचित तो तेथीलच जवळचया क्षेत्ररक्षकाला चेंडू पार करण्याची वाट पाहात होता. तथापि, ईशान खेळपट्टीच्या अर्ध्यापर्यंत आला होता. पण क्षेत्ररक्षकाने चेंडू पकडला आणि त्यानंतर ईशान मागे फिरला मात्र तो क्रीजमध्ये परण्यापूर्वीच यष्टीरक्षक जॉस बटलरने स्टंपवरील बेल्स उडवल्या. ईशान सलग दुसऱ्या टी२० सामन्यात धावबाद झाला आहे. यापूर्वी आयर्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यातही शून्यावर धावबाद झाला होता. मात्र यामुळे २ षटकात २ बाद ६ धावा अशी भारताची अवस्था होती. विशेष म्हणजे या सामन्यापूर्वीच आयसीसी टी२० फलंदाजी क्रमवारीत ईशान अभिषेकला मागे टाकत अव्वल क्रमांकावर आला होता..मात्र त्यानंतर अभिषेक शर्माने आक्रमक खेळताना डाव सावरला. त्याला कर्णधार श्रेयस अय्यरने दुसऱ्या बाजूने चांगली साथ दिली. या दोघांनी पॉवरप्लेच्या ६ षटकांमध्ये अर्धशतकी भागीदारी केली. यात मोठे योगदान अभिषेक शर्माचे होते. त्याने २० चेंडूत अर्धशतकही पूर्ण केले. पण अर्धशतकानंतर ९ व्या षटकात अभिषेक शर्माला सॅम करनने पायचित केले. तो डीआरएस रिव्ह्यूमध्ये बाद असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्याला २४ चेंडूत ५९ धावांवर बाद व्हावे लागले. त्याने ४ चौकार आणि ४ षटकार मारले..IND vs ENG: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच, स्टार खेळाडूचे कमबॅक; पहिल्या T20I साठी कशी आहे Playing XI?.तो बाद झाल्यानंतर उपकर्णधार तिलक वर्मा श्रेयस अय्यरसोबत फलंदाजीला आला. १० षटकापर्यंत भारताने ३ बाद ९९ धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.