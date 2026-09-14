IND vs AFG: अभिषेक शर्माचं शतक हुकलं, पण 'असा' पराक्रम करणारा पहिलाच भारतीय ठरला! आंद्रे रसेलला टाकलं मागं

Afghanistan vs India 1st T20I: भारतीय क्रिकेट संघाने दिल्लीत अफगाणिस्तानविरुद्ध झालेल्या पहिल्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला आहे. त्यामुळे भारतीय संघाला तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेत १-० अशी आघाडीही घेता आली. भारताच्या या विजयाचा हिरो ठरला सलामीवीर अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma). त्याने वादळी अर्धशतक करताना मोठा विक्रमही केला आहे. .IND vs AFG, 1st T20I: ७ सिक्स अन् ७ फोर... अभिषेक शर्माचं वादळ घोंगावलं, पण शतक हुकलं! भारताचा १४ ओव्हरमध्येच दणदणीत विजय.या सामन्यात अफगाणिस्तानने अझमतुल्ला ओमरझाईच्या नाबाद ६४ धावांच्या खेळीच्या जोरावर २० षटकात ८ बाद १५६ धावा केल्या आणि भारतासमोर १५७ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने १३.४ षटकात ३ विकेट्स गमावत यशस्वीपणे पूर्ण केला. भारताने संजू सॅमसनची विकेट १० धावांवर गमावली होती. पण नंतर अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशन यांच्यात १२१ धावांची भागीदारी झाली. ईशान ३३ चेंडूत ४२ धावा करून बाद झाला, तर अभिषेक शर्मा ७ चौकार आणि ७ षटकारांसह ८२ धावांवर बाद झाला..पण अभिषेकने ही खेळी करताना टी२० कारकिर्दीत ६००० धावा पूर्ण केल्या. तो ६००० टी२० धावा करणारा भारताचा १९ वा खेळाडू ठरला, तर जगातील एकूण १०७ वा खेळाडू ठरला आहे. पण त्याने ६००० धावा पूर्ण करण्यासाठी केवळ ३४२० चेंडू खेळले. त्यामुळे सर्वात कमी चेंडूत ६००० टी२० धााव करणारा तो दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू ठरला. त्याच्यापुढे केवळ फिन ऍलेन आहे. त्याने ३३८६ चेंडूत ६००० टी२० धावा केल्या होत्या..सर्वात कमी चेंडूत ६००० टी२० धावा(Fastest to 6000 T20 runs by balls)३३८६ धावा - फिन ऍलेन३४२० धावा - अभिषेक शर्मा३५५० धावा - आंद्रे रसेल३६८१ धावा - टीम डेव्हिड३८५७ धावा - विल जॅक्स/फिल सॉल्ट.IND vs AFG, Video: बुमराह आला अन् दुसऱ्याच बॉलवर विकेट घेतली! भुवनेश्वर कुमारच्या पंक्तीत मिळवलं स्थान.अभिषेक शर्माच्या टी२० धावाअभिषेक शर्माने आता टी२०मध्ये २०३ डावात ९ शतके आणि ३८ अर्धशतकांसह ६०७७ धावा केल्या आहेत. यातील ५७ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांमध्ये १७११ धावा केल्या आहेत, तर आयपीएलमध्ये ९२ सामन्यात २३७९ धावा केल्या आहेत. तसेच इतर देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये त्याने १९८७ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.