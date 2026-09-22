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IND vs JPN, Video: पहिलाच बॉल अन् अभिषेक शर्माची जपानच्या १७ वर्षांच्या पोरानं घेतली विकेट; नकोसे विक्रमही झाले नावावर

ABHISHEK SHARMA, UNWANTED T20 DUCK RECORD: जपानविरुद्ध मंगळवारी झालेल्या टी२० सामन्यामध्ये अभिषेक शर्मा पहिलाच चेंडू खेळताना बाद झाला. त्यामुळे त्याच्या नावावर नकोसा विक्रम झाला आहे.
Abhishek Sharma Wicket | India vs Japan

Abhishek Sharma Wicket | India vs Japan

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Japan vs India, T20I Match: भारतीय संघाने मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) जपानविरुद्ध एकमेव टी२० सामन्यात २ धावांनी थराराक विजय मिळवला. भारतीय संघ पहिल्यांदाच जपानमध्ये जपानविरुद्ध खेळत होता. पण जपानने या सामन्यात भारतीय संघाची चांगलीच परिक्षा पाहिली.

पावसामुळे जवळपास ३ तास उशिराने हा सामना सुरू झालेला हा सामना प्रत्येकी ५-५ षटकांचा झाला होता. या सामन्यात भारताचा तुफान फॉर्ममध्ये असलेला सलामीवीर अभिषेक शर्माला मात्र मोठा धक्का बसला. तो शुन्यावरच बाद झाल्याने त्याच्या नावावर नकोसे विक्रमही झाले.

Abhishek Sharma Wicket | India vs Japan
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