IND vs JPN, Video: पहिलाच बॉल अन् अभिषेक शर्माची जपानच्या १७ वर्षांच्या पोरानं घेतली विकेट; नकोसे विक्रमही झाले नावावर

Japan vs India, T20I Match: भारतीय संघाने मंगळवारी (२२ सप्टेंबर) जपानविरुद्ध एकमेव टी२० सामन्यात २ धावांनी थराराक विजय मिळवला. भारतीय संघ पहिल्यांदाच जपानमध्ये जपानविरुद्ध खेळत होता. पण जपानने या सामन्यात भारतीय संघाची चांगलीच परिक्षा पाहिली. पावसामुळे जवळपास ३ तास उशिराने हा सामना सुरू झालेला हा सामना प्रत्येकी ५-५ षटकांचा झाला होता. या सामन्यात भारताचा तुफान फॉर्ममध्ये असलेला सलामीवीर अभिषेक शर्माला मात्र मोठा धक्का बसला. तो शुन्यावरच बाद झाल्याने त्याच्या नावावर नकोसे विक्रमही झाले. .IND vs JPN : मोठा वाद! श्रेयस अय्यर भांडला, अम्पायरने निर्णय बदलला; तसं नसतं झालं तर जिंकला असता जपान, नेमकं काय घडलं ?.या सामन्यात भारतीय संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र भारताची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. भारताकडून संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. पहिल्या ५ चेंडूवर संजू सॅमसनने ७ धावा केल्या. त्यानंतर अभिषेक शर्मा पहिल्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर फलंदाजीला आला होता. पण याच चेंडूवर त्याला १७ वर्षांच्या चार्ली हारा-हिंजे याने शोमा सुगाया-स्लॅटरच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे अभिषेक भोपळाही न फोडचा गोल्डन डकचा शिकार झाला..अभिषेक शर्माचे नकोसे विक्रमअभिषेक २०२६ मध्ये गोल्डन डक म्हणजेच पहिला चेंडू खेळताना पाचव्यांदा बाद झाला आहे. त्यामुळे एकाच वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा गोल्डन डक होण्याचा नकोसा विक्रम त्याने केला आहे. या यादीत त्याने रवांडाच्या केविन इराकोझे आणि रिचर्ड एनगारवा यांची बरोबरी केली आहे. इराकोझे २०२३ मध्ये, तर एनगारवा २०२४ मध्ये प्रत्येकी ५ वेळा गोल्डन डकवर बाद झाले होते..इतकेच नाही, तर अभिषेक २०२६ मध्ये एकूण ७ वेळा अंतरराष्ट्रीय टी२०मध्ये शुन्यावर बाद झाला आहे. त्यामुळे एकाच वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा शुन्यावर बाद होण्याच्या यादीतही त्याने पहिला क्रमांक मिळवला आहे. त्याने झॅपी बिमेनयीमाना, ऑर्किडे ट्वीसेन्गे आणि सईम आयुब यांची बरोबरी केली आहे. हे तिघेही एका वर्षात आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये प्रत्येकी ७ वेळा शुन्यावर बाद झाला आहेत. रवांडाचे झॅपी बिमेनयीमाना आणि ऑर्किडे ट्वीसेन्गे हे २०२३ मध्ये प्रत्येकी ७ वेळा शुन्यावर बाद झाले होते, तर पाकिस्तानचा सईम आयुब २०२५ मध्ये ७ वेळा शुन्यावर बाद झाला होता.याशिवाय अभिषेकने आणखी एक नकोसा विश्वविक्रम नावावर केला आहे. तो एका वर्षात सर्व टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा शुन्यावर बाद होणारा खेळाडू ठरला आहे. अभिषेक टी२० मध्ये २०२६ वर्षात आत्तापर्यंत १० वेळा शुन्यावर बाद झाला आहे. त्याने राशिद खान आणि शादाब खान यांना मागे टाकले आहे. राशिद २०१९ मध्ये आणि शादाब २०२४ मध्ये प्रत्येकी ९ वेळा शुन्यावर बाद झाला होता..IND vs JPN, T20I: जपानने भारतीय संघाचा धूर काढला! श्रेयसचा संघ अवघ्या २ धावांनी जिंकला, फलंदाज गंडले, गोलंदाजही रडले.भारताचे जपानला ३३ धावांचे लक्ष्यअभिषेकनंतर संजू सॅमसनही ९ धावांवर, तर ईशान किशन ३ धावांवर बाद झाला. नंतर श्रेयस अय्यरने १६ धावांची खेळी केली. त्यामुळे भारताला ५ षटकात ३२ धावा करता आल्या. भारताकडून केवळ सॅमसन आणि श्रेयस यांनीच प्रत्येकी १ चौकार मारला. एकाही फलंदाजाला षटकार मारता आला नाही. जपानकडून १७ वर्षांच्या चार्ली हारा-हिंजेने २ विकेट्स घेतल्या. तसेच इब्राहिम ताकाहाशी आणि बेंजामिन इटो-डेव्हिस यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली.त्यानंतर ३३ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना जपानला ५ षटकात ३ बाद ३० धावा करता आल्या. जपानकडून कर्णधार केंडेल काडोवाकी-फ्लेमिंगने सर्वाधिक १२ धावा केल्या. बेंजामिन इटो-डेव्हिसने नाबाद ९ धावा केल्या. भारताकडून वॉशिंग्टन सुंदरने २ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.