Shubman Gill: दिसतो तसा नाही! अभिषेक शर्माने केली मित्राची पोलखोल; म्हणाला, 'त्याच्यामुळे आम्ही निलंबित झालो होतो...'

अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांची मैत्री लहानपणापासूनची आहे. अभिषेकने सांगितले की, शुभमन गिल शांत दिसतो, पण तो खोडसाळ आहे. १६ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये गिलने ड्रायव्हरशी भांडण केले होते, पण त्याच्या चेहऱ्यावरील भोळेपणामुळे तो पकडला गेला नाही. क्रिकेटमधील काही खेळाडू फार चांगले मित्र आहेत. अशीच एक जोडी म्हणजे अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल. हे दोघेही लहानपणापासूनचे मित्र असून एकमेकांना फार चांगलं ओळखतात. त्यामुळे अनेकदा मस्ती करतानाही दिसतात. नुकत्याच झालेल्या आशिया कप २०२५ स्पर्धेतही त्यांची घट्ट मैत्री दिसून आली. दोघांनी भारतासाठी सलामीलाही फलंदाजी केली होती. हे दोघे वयोगटातील क्रिकेटही पंजाबसाठी एकत्र खेळले आहेत. नुकतेच अभिषेकने शुभमनबाबतची १६ वर्षांखालील क्रिकेट खेळतानाची एक गमतीशीर आठवण सांगितली आहे. त्याने म्हटले की गिल शांत दिसत असला, तरी तो मस्तीखोर आहे. गौरव कपूरच्या 'ब्रेकफास्ट विद चॅम्पियन' शोमध्ये अभिषेकने सांगितले की 'वयोगटातील क्रिकेटमध्ये जो सर्वाधिक खोडसाळ होता आणि तरी पकडला गेला नाही, तो म्हणजे शुभमन गिल. मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो. आम्ही धरमशालामध्ये १६ वर्षांखालील सामने खेळण्यालाठी गेलेलो होतो.' 'आमचं हॉटेल स्टेडियमपासून ५०० मीटरच लांब होतं. पण आम्ही तरी बसने जायचो. त्यावेळी ड्रायव्हर गाणं थांबवायचा, पण आम्हाला पंजाबी गाणी ऐकायची होती. ड्रायव्हर नाही म्हटला आणि मग आमची त्याच्याशी भांडणं झाली. त्यावेळी सर्वात जास्त कोण ओरडत असेल, तर तो शुभमन होता. ते प्रकरण प्रशिक्षकांपर्यंत गेलं. ड्रायव्रसने तक्रार केली होती.' अभिषेकने पुढे सांगितले, 'प्रशिक्षकांनी ड्रायव्हर्सला कोण कोण भांडलं, हे ओळखण्यास सांगितलं. आम्ही ४-५ जणं होतो. पाचजणं एका ओळीत थांबलेलो, पाचवा शुभमन होता. प्रशिक्षक प्रत्येकाकडे बोट दाखवत विचारत होते. तेव्हा शुभमनकडे बोट केल्यावर ड्रायव्हरने नाही म्हटलं. मी शॉक झालो.' 'नंतर आमच्या चौघांना बाहेर बोलावलं एका पत्रावर सही करायला सांगितली. ते पत्र आम्हाला घरी जा सांगणारं होतं. मला तर घरी जावं लागणार म्हणून वाईट वाटत होतंच, पण त्यापेक्षा जास्त शुभमन कसा काय वाचला याचं वाटत होतं.' अभिषेक म्हणाला, 'शुभमनकडे त्याच्या चेहऱ्यावरील भावना क्षणात बदलण्याचं कौशल्य आहे. त्याने त्यादिवशी इतका भोळा चेहरा केला होता.' दरम्यान, शुभमन आणि गिल हे १९ वर्षांखालील भारतीय संघाकडूनही एकत्र खेळले आहेत. त्यांनी २०१८ मध्ये १९ वर्षांखालील वर्ल्ड कप एकत्र जिंकला होता. तसेच दोघे युवराज सिंगचे शिष्य देखील आहेत.