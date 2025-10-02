Cricket

Shubman Gill: दिसतो तसा नाही! अभिषेक शर्माने केली मित्राची पोलखोल; म्हणाला, 'त्याच्यामुळे आम्ही निलंबित झालो होतो...'

Shubman Gill’s Naughty Side Exposed by Abhishek Sharma: अभिषेक शर्माने शुभमन गिलच्या खोडसाळपणाची आठवण सांगितली. खोड्या काढूनही गिल का पकडला जायचा नाही, हे देखील अभिषेने सांगितले आहे.
  • अभिषेक शर्मा आणि शुभमन गिल यांची मैत्री लहानपणापासूनची आहे.

  • अभिषेकने सांगितले की, शुभमन गिल शांत दिसतो, पण तो खोडसाळ आहे.

  • १६ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये गिलने ड्रायव्हरशी भांडण केले होते, पण त्याच्या चेहऱ्यावरील भोळेपणामुळे तो पकडला गेला नाही.

