Viral Video: 'बॉम्बे पंजाबच्या खूप मागे... ' शिवम दुबेचा पतंग कापत अभिषेक शर्माने उडवली खिल्ली

Abhishek Sharma Teases Shivam Dube, Viral Video: भारतीय क्रिकेट संघाला १३ सप्टेंबरपासून तीन सामन्यांची टी२० मालिका खेळायची आहे. ही मालिका नवी दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवली जाणार आहे. या मालिकेसाठी भारतीय खेळाडू एकत्र आले असून सरावाला सुरुवात झाली आहे. यादरम्यान, अष्टपैलू शिवम दुबे आणि अभिषेक शर्मा यांच्या पतंग उडवताना मजेशीर जुगलबंदी (Kite-Flying Duel) पाहायला मिळाली. .India T20I Squad : हर्षित राणाला नवी दुखापत, अफगाणिस्तान मालिका अन् Asian Games ला मुकणार! विदर्भाच्या खेळाडूला टीम इंडियात संधी.सरावावेळी थोड्या मस्तीच्या मुडमध्ये असताना शिवम दुबे आणि अभिषेक शर्मा पतंग उडवण्याचा आनंद घेत होते. याचा व्हिडिओ बीसीसीआयने शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये दोघंही पतंग उडवण्याचा आनंद घेत असताना एकमेकांसोबत स्पर्धाही करताना दिसत आहेत. तसेच एकमेकांना मजेने डिवचतानाही दिसत आहेत..या जुगलबंदीदरम्यान अभिषेक शर्माने शिवमचा पतंग कापल्यानंतर त्याला आक्रमकपणे पण गमतीने चिडवल्याचेही दिसले. तो म्हणाला, 'बॉम्बे अजूनही पंजाबपेक्षा पतंगबाजीमध्ये खूप दूर आहे. त्यांना यासाठी अजून खूप वर्षे लागतील. ही आमची लहानपणापासूनची मेहनत आहे. ' तो हे चिडवत असताना शिवम दुबेही हसत होता. अभिषेक हा पंजाबचा रहिवासी आहे, तर शिवम मुंबईत लहानाचा मोठा झाला आहे. हा व्हिडिओ सध्या जोरदार व्हायरल होत आहे..अफगाणिस्तानविरुद्धच्या मालिकेपूर्वी भारतीय संघातील वातावरण हलके-फुलके आणि आनंदीत असल्याचं यातून दिसत आहे. भारताला अफगाणिस्तानविरुद्ध १३, १५ आणि १७ सप्टेंबर रोजी टी२० मालिकेतील सामने खेळायचे आहेत. हे तिन्ही सामने अरुण जेटली स्टेडियमवर होणार आहेत..IND vs AFG : भारत-अफगाणिस्तान पहिला सामना १३ ऐवजी १४ सप्टेंबरला? पोलिसांच्या पत्रानंतर काय निर्णय झाला? महत्त्वाच्या अपडेट्स.ही मालिका खास आहे, कारण दिल्लीमध्ये जरी सामने होणार असले तरी यजमान अफगाणिस्तान असून भारतीय संघ पाहुणा म्हणून या मालिकेत खेळणार आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहिल्यांदाच भारताविरुद्धच्या मालिकेसाठी आयोजक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.