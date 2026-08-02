Abhishek Sharma: २५ षटकार, १५ चौकार अन् २३३ धावा... अभिषेक शर्माचं वादळी द्विशतक; पाहा Video

Abhishek Sharma Hits Double Century Video: भारतीय टी२० संघासाठी गेला एक महिना बराच चढ-उताराचा राहिला. आयर्लंड-इंग्लंड दौऱ्यातील व्हाईटवॉशनंतर भारतीय संघाने झिम्बाब्वे दौऱ्यात चांगले पुनरागमन करत निर्विवाद वर्चस्व राखले. मात्र हे तिन्ही दौरे भारताला सलामीवीर अभिषेक शर्मासाठी मात्र फारसे खास राहिले नाहीत. तो फार मोठ्या धावा करू शकला नाही. झिम्बाब्वे दौऱ्यात तर तिन्ही सामन्यात तो १० धावांच्या आतच बाद झाला. त्यामुळे गेल्या काही काळापासून त्याच्यावर टीकाही झाली. असे असतानाच आता तो पुन्हा स्थानिक क्रिकेटकडे वळला आहे. त्याने नुकतेच एका स्थानिक वनडे सामन्यात द्विशतक करत त्याचा आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. .IND vs PAK: भारत-पाकिस्तान सामना FREE मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या LIVE ब्रॉडकास्टिंग आणि स्ट्रीमिंगची संपूर्ण माहिती.पंजाबमध्ये सध्या आंतर-जिल्हा पुरुष वरिष्ठ वनडे स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत त्याने अमृतसरसाठी खेळताना गांधी मैदानावर झालेल्या सामन्यात द्विशतक केले आहे. त्याच्या खेळामुळे अमृतसरने तरनतारन संघाविरुद्ध २२० धावांनी दणदणीत विजय मिळवला..अभिषेकने या सामन्यात ९१ चेंडूंचा सामना करताना २५६.०४ च्या स्ट्राईक रेटने २३३ धावा ठोकल्या. त्याने या खेळीत तब्बल २५ षटकार आणि १५ चौकार मारले. त्याच्या या खेळीमुळे अमृतसरने ५० षटकात ८ बाद ५३३ धावांचा डोंगर उभारला होता. अभिषेकने अभय चौधरीसोबत ३०५ धावांची भागीदारीही केली. अभयने ८५ चेंडूत ९३ धावा केल्या. अभिनव शर्मानेही ५१ धावांची खेळी केली..त्यानंतर ५३४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताा तरनतारन संघाला ५० षटकात ८ बाद ३१३ धावाच करता आल्या. त्यांच्याकडून अर्श दीप सिंगने १०८ धावांची खेळी केली, तर मनप्रीत सिंग संधूने ६२ धावा केल्या. पण त्यांना संघाला विजयापर्यंत नेता आले नाही. अभिषेकने गोलंदाजी करतानाही २ विकेट्स घेतल्या. त्याने करणवीर सिंग धिल्लोन आणि अर्श दीप सिंगला बाद केलं..IND vs SL: भारतीय संघाला मोठा धक्का! कसोटी मालिकेतून जसप्रीत बुमराह बाहेर, कोण घेणार त्याची जागा?.दरम्यान, अभिषेकसाठी ही कामगिरी आत्मविश्वास देणारी ठरू शकते. कारण तो गेल्या काही काळापासून फॉर्मशी झगडत आहे. तसेच त्याला आगामी काळात आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही खेळायचे आहे. त्यामुळे ही खेळी त्याच्यासाठीसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. अभिषेकने आत्तापर्यंत ५६ आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत १६२९ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.