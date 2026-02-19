Abhishek Sharma: शून्य, शून्य, शून्य... 'सुपर ८' पूर्वी अभिषेकला मिळाला सुनील गावस्करांचा सल्ला; म्हणाले, ४ डॉट बॉल खेळले तरी चालेल...

India Super 8 match vs South Africa preview: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी अभिषेक शर्माच्या ( Abhishek Sharma) नावाची जोरदार चर्चा रंगली. अभिषेकच्या वादळी तडाख्यासमोर प्रतिस्पर्ध्यांचा कोणताच गोलंदाज टीकू शकत नाही, असा दावा केला जात होता. आयसीसी ट्वेंटी-२० मधील नंबर वन फलंदाज अभिषेक मात्र वर्ल्ड कपमध्ये अपयशी ठरला. तीन सामन्यांत, तीन भोपळे... त्याच्या नावावर जमा झाले आहेत. सुपर ८ च्या लढतींना सामोरे जाण्यापूर्वी टीम इंडियासाठी अभिषेकचा फॉर्म ही चिंता व्यक्त करणारी गोष्ट बनली आहे. पण, माजी महान फलंदाज सुनील गावस्कर ( Sunil Gavaskar) यांनी अभिषेकला सल्ला दिला आहे. .अभिषेकने "अपेक्षांचे ओझं" विसरून मोठे फटके मारण्यापूर्वी खेळपट्टीवर वेळ घालवायला हवा, असा सल्ला गावस्कर यांनी दिला आहे. "कदाचित त्याच्यावर अपेक्षांचं ओझं थोडं जास्त असेल. तो एक चांगला खेळाडू आहे. जर त्याने पहिल्या सामन्यात चांगली सुरुवात केली असती, तर परिस्थिती वेगळी असती. मोठा खेळाडू, सिक्स हिटर, नंबर १ फलंदाज, अशा अपेक्षांच्या ओझ्याखाली तो दबला गेलाय. त्याच्याकडून जास्त अपेक्षा आहेत," असे सुनील गावस्कर स्टार स्पोर्ट्सवर म्हणाले..IND vs SA, T20 WC: अभिषेक शर्मा OUT, संजू सॅमसनला एक संधी? भारत Super 8 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध Playing XI मध्ये बदल करणार.'मला वाटतं त्याच्याकडे विविध फटके मारण्याची कला आहे, त्यासाठी त्याने खेळपट्टीवर थोडा वेळ घालवायला हवा. चौकार किंवा षटकार मारून डावाची सुरुवात करण्याचा विचार करू नये. पण मोठ्या शॉटसाठी रेषेच्या पलीकडे खेळण्याचा विचार करत नाही. चार डॉट बॉल गेले तरी काही फरक पडत नाही कारण पुढच्या चार ते आठ चेंडूंमध्ये तो त्याची भरपाई करू शकतो,'असे ते म्हणाले..तो हत्यारा... माझ्याकडे Video पुरावे आहेत! पाकिस्तानी क्रिकेटपटूवर खळबळजनक आरोप; वर्ल्ड कपच्या तोंडावर पाकड्याचा 'कांड' उघड.सुनील गावस्कर यांनी अभिषेकला स्मार्ट क्रिकेट खेळण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले, त्याने स्मार्ट क्रिकेट खेळायला हवं. त्याला त्याच्या पदलालित्यावर काम करायला हवं. जर तूम्ही भारताकडून खेळत असाल तर तुम्हाला योग्य स्थितीतून बाहेर पडावे लागेल आणि सर्वकाही योग्य स्थितीत येईल. त्याची मानसिकता अशी आहे की, 'मला २०० स्ट्राईक-रेटने खेळ करणारा फलंदाज म्हणून पाहिले जात आहे, मला त्याप्रमाणे खेळावे लागेल.' तुला तसे करण्याची गरज नाही. जेव्हा तुम्ही दोन एकेरी धावा करता तेव्हा तुम्हाला खेळपट्टीची जाणीव होते. तो सेट झाल्यावर तो मोठा स्कोअर करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.