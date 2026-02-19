Cricket

Abhishek Sharma: शून्य, शून्य, शून्य... 'सुपर ८' पूर्वी अभिषेकला मिळाला सुनील गावस्करांचा सल्ला; म्हणाले, ४ डॉट बॉल खेळले तरी चालेल...

Sunil Gavaskar advice to Abhishek before Super 8: वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये ‘वर्ल्ड नंबर वन’ फलंदाज म्हणून उतरलेल्या अभिषेक शर्मा याची कामगिरी अपेक्षेप्रमाणे झालेली नाही. तीन सामन्यांत त्याला धावांचे खाते उघडता आलेले नाही. या तिन्ही सामन्यांत तो मिळून अवघ्या आठ चेंडू खेळू शकला आहे.
ABHISHEK SHARMA 0-0-0 IN T20 WORLD CUP, SUNIL GAVASKAR ADVISES PATIENCE BEFORE SUPER 8

India Super 8 match vs South Africa preview: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धा सुरू होण्यापूर्वी अभिषेक शर्माच्या ( Abhishek Sharma) नावाची जोरदार चर्चा रंगली. अभिषेकच्या वादळी तडाख्यासमोर प्रतिस्पर्ध्यांचा कोणताच गोलंदाज टीकू शकत नाही, असा दावा केला जात होता. आयसीसी ट्वेंटी-२० मधील नंबर वन फलंदाज अभिषेक मात्र वर्ल्ड कपमध्ये अपयशी ठरला. तीन सामन्यांत, तीन भोपळे... त्याच्या नावावर जमा झाले आहेत. सुपर ८ च्या लढतींना सामोरे जाण्यापूर्वी टीम इंडियासाठी अभिषेकचा फॉर्म ही चिंता व्यक्त करणारी गोष्ट बनली आहे. पण, माजी महान फलंदाज सुनील गावस्कर ( Sunil Gavaskar) यांनी अभिषेकला सल्ला दिला आहे.

