३६ दिवस जेलमध्ये घालवल्यानंतर दिल्ली कॅपिटल्सचा खेळाडूला जामीन; महिलेकडून झालेत गंभीर आरोप

Delhi Capitals Wicketkeeper Abishek Porel Granted Bail: बंगाल आणि दिल्ली कॅपिटल्सचा क्रिकेटपटू अभिषेक पोरेलवर मोठा आरोप असल्याने गेल्या महिनाभरापासून तो जेलमध्ये होता. पण आता त्याचा जामीन मंजूर झाला असून असून शुक्रवारी त्याची जेलमधून सुटका होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्याच्यावर एका महिलेने आत्याचार आणि लग्नाचे अमिष दाखवल्याचा आरोप केल्यानंतर त्याला अटक झाली होती. तो गेली ३६ दिवस जेलमध्ये होता. मात्र आता न्यायालयाने त्याचा जामीन मंजूर केला असल्याने त्याची सुटका होऊ शकते. .Cricketer Arrested: दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार फलंदाजाला अटक! वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनीकडून बलात्कार अन् धमकीचा आरोप.महिलेने त्याच्यावर लग्नाचे वचन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवल्याचा गंभीर आरोप केला होता. तसेच तिने असेही आरोप केले होते की तिचे खाजगी फोटो उघड करण्याची धमकीही त्याने देऊन तिला ब्लॅकमेल केले होते. या आरोपांनंतर त्याला ११ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती..पोरेलवर १९ कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला होता. त्यातील अनेक कलमे अजामीनपात्र आहेत. या आरोपांमध्ये IT कलम ६४ (१), ६६, ६९, ७४, ७५(२) , ७९, ११५(२), ११७ (२), १२४, १२७(२), १०९ (१), ३०८ (२), ३५१ (३),३१६(२), ३१८ (३), ६१(२) आणि ३ (५) यासोबत कलम ६६E आणि ७२ यांचा समावेश आहे..कोलकाता उच्च न्यायालयात ११ ऑगस्टला या प्रकरणी सुनावणी झाली, तेव्हा मगरा पोलिसांनी पोरेलला अटक करण्यात आल्याची माहिती दिली होती. त्याच्या चिन्सुरा न्यायालयामोर हजर करण्यात आल्यानंतर न्यायाधीशांनी पोलिसांच्या त्याच्या ताब्यातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान, पोरेलने अटकेपूर्वी सर्व आरोप नाकारले होते.या प्रकरणात पोलिसांनी पोरेलच्या मित्राला आणि एका महिलेलाही अटक केली होती..Cricketer Arrest: क्रिकेटविश्वात खळबळ! दिल्ली कॅपिटल्सच्या स्टार खेळाडूवर अत्याचाराचा आरोप; हायकोर्टाचे तात्काळ अटकेचे आदेश.दरम्यान रिपोर्ट्सनुसार चिन्सुरा न्यायालयाने गुरुवारी त्याचा जामीन मंजूर केला असला, तरी त्याला जेलमधून सुटण्यासाठी एका दिवस वाट पाहावी लागणार आहे. सर्व नियोजनानुसार झाले, तर शुक्रवारी तो जेलमधून बाहेर येऊ शकतो. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.