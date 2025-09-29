Asia Cup 2025: पाकिस्तानचा बालिशपणा, भारताने जिंकलेली ट्रॉफीच पळवली! मॅच प्रेझेंटेशननंतर काय घडलं, BCCI सचिवांनी सगळं खरं सांगितलं

आशिया कप २०२५ च्या अंतिम सामन्यात भारताने पाकिस्तानला पराभूत करून विजेतेपद मिळवले.भारतीय संघाने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते विजेतेपदाची ट्रॉफी स्वीकारण्यास नकार दिला. यानंतर नक्वी यांनी चक्क ट्रॉफी आणि मेडल्स त्यांच्यासोबत हॉटेलमध्ये घेऊन गेले. .भारतीय क्रिकेट संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेचे विजेतेपद पाकिस्तानला अंतिम सामन्यात ५ विकेट्सने पराभूत करत जिंकले. मात्र दुबईत झालेल्या या सामन्यानंतर नाट्यमय घडामोडी घडल्या. भारताने नवव्यांदा आशिया कपवर नाव कोरल्यानंतरही त्यांना ट्रॉफी मिळालीच नाही. पाकिस्तानकडून यावेळी बालिशपणा पाहायला मिळाला..IND vs PAK : भारताचा आक्रमक पवित्रा, पाकिस्तानच्या इभ्रतीचे धिंडवडे; सूर्यकुमार यादव अँड टीमची शांतीत क्रांती... ट्रॉफीच घेतली नाही....हा सामना संपल्यानंतर प्रेझेंटेशनच्या कार्यक्रमासाठी तासभरापेक्षाही अधिक प्रतिक्षा सर्वांना करावी लागली. भारतीय संघाने आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्या हस्ते ट्रॉफी स्वीकारण्यास भारताने नकार दिला होता. कारण मोहसिन हे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष असून सध्याच्या पाकिस्तानच्या सरकारमध्ये अंतरिम मंत्रीही आहेत. मात्र मोहसिन नक्वी आडून होते. अखेर प्रेझेंटेशन सुरू झाले. यावेळी पाकिस्तानी संघातील खेळाडूंना उपविजेत्यांचे मेडल देण्यात आले. तसेच सामनावीर पुरस्कार तिलक वर्माला आणि मालिकावीर पुरस्कार अभिषेक शर्माला देण्यात आला. पण त्यानंतर प्रेझेंटेटर सायमन डौल यांनी स्पष्ट केले की आशियाई क्रिकेट काऊन्सिलकडून सांगण्यात आले आहे की भारतीय संघ आज पुरस्कार स्वीकारणार नाही. त्यामुळे प्रेझेंटेशन तिथेच थांबवण्यात आले..मात्र, भारताने जिंकलेली ट्ऱॉफी संघाला मिळणे अपेक्षित होते. मात्र नंतर असं स्पष्ट झालं की नक्वी चक्क भारतीय संघाने जिंकलेली ट्रॉफी आणि मेडल्स त्यांच्यासोबतच घेऊन निघून गेले. याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवाजीत सैकीया यांनी एनआयशी बोलताना सर्व घटनेबद्दल स्पष्ट माहिती दिली. त्यांनी यावेळी बीसीसीआय याबद्दल कठोर पावलं उचलून तक्रार करेल, असंही स्पष्ट केलं आहे..Asia Cup 2025 Final: टीम इंडियाचा ट्रॉफी घेण्यास नकार, पण BCCI ने केलंय मालामाल; इतक्या कोटींचं बक्षीस जाहीर.देवाजीत सैकीया यांनी सांगितलं की 'भारत ज्या देशाशी युद्ध करत आहे आणि त्याच देशाच्या नेत्याकडून जर ट्रॉफी देण्यात येणार असेल, तर आम्ही ती ट्रॉपी आम्ही त्या व्यक्तीच्या हातून स्वीकारणार नाही. कारण त्या नेत्याचा देश आमच्या देशाशी युद्ध करतोय. त्यामुळे आम्ही ट्रॉफी घेण्यास नकार दिला होता, पण याचा अर्थ असा नाही की त्या व्यक्तीने आम्ही जिंकलेली ट्रॉफी आणि मेडल्स त्याच्यासोबत हॉटेलमध्ये घेऊन जावीत. हे पूर्णपणे अनपेक्षित आहे.''आम्हाला आशा आहे की त्याची (मोहसिन नक्वींची) विवेकबुद्धी जागी असेल आणि ते शक्य तितक्या लवकर ट्रॉफी भारताकडे पाठवतील. त्यामुळे नैतिकता काही प्रमाणात टिकून राहिल. आम्ही किमान एवढी अपेक्षा त्यांच्याकडून ठेवतो. आजच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यात त्या व्यक्तीने जे वर्तन केलं आहे, त्याला आमचा निषेध आहे.'याशिवाय सैकीया यांनी असंही सांगितले की नोव्हेंबरमध्ये दुबईत आयसीसीची कॉन्फरन्स होणार आहे. त्यावेळी आम्ही नक्वीविरुद्ध कठोर पावलं उचलून तक्रार करणार आहोत..सूर्यकुमारनेही दिले स्पष्टीकरणपत्रकार परिषदेत याबाबत बोलताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'मला वाटतं मी क्रिकेट कळायला लागलं आणि मी खेळायला लागलो, तेव्हापासून आत्तापर्यंत मी असं कधीच पाहिलं नव्हतं की चॅम्पियन टीमला ट्रॉफीच दिली नाही, जी ट्रॉफी त्यांनी मेहनतीने मिळवली आहे. मला वाटतं आम्ही त्या ट्रॉफीसाठी पात्र होतो. मी यापेक्षा काहीही जास्त सांगू शकत नाही, मला सर्वच स्पष्ट आणि नेमकं सांगितलं आहे.' 'जर तुम्ही मला ट्रॉफीबद्दल सांगत असाल, तर माझ्या ट्रॉफी ड्रेसिंग रुममध्ये बसल्या आहेत, माझे संघातील १४ खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ ते माझ्या खऱ्या ट्रॉफी आहेत.'भारतीय संघाने मैदानात ट्रॉफी न मिळताही मोठा जल्लोष केला. दरम्यान, नक्वी यांनी जेव्हा सामनावीर आणि मालिकावीर पुरस्कार भारतीय खेळाडूंना इतर अधिकाऱ्यांच्या हस्ते मिळाले, तेव्हा टाळ्याही वाजवल्या नाहीत.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.