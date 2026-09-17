IND VS AFG 3RD T20I: अभिषेक शर्माने इतिहास रचला; ट्वेंटी-२०तील सर्वात वेगवान शतक!मोडला रोहित शर्माचा विक्रम, विराटशी बरोबरी

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : अभिषेक शर्माने ( Abhishek Sharma) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त इतिहास घडवला. भारताच्या सलामीवीराने संजू सॅमसनसह पहिल्या सहा षटकांत १०० धावा कुटल्या. भारतीय संघाची ही पॉवर प्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. त्यानंतर अभिषेकने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकाच्या विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आणि त्याने अफगाणी गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला. .श्रेयस अय्यरची टॉस जिंकण्याची मालिका आज खंडीत झाली आणि अफगाणिस्तानने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. वैभव सूर्यवंशीला आजही संधी मिळालेली नाही. भारतीय संघ एका बदलासह मैदानावर उतरला आहे आणि तो बदल अर्शदीप सिंग याचा आहे. त्याच्याजागी यश ठाकूरला संधी मिळाली आहे. संजू सॅमसन व अभिषेक शर्मा यांनी आक्रमक सुरूवात केली. अभिषेकने तिसऱ्या षटकात ६,६,४,४,२ अशा २३ धावा कुटल्या. त्याआधी दुसऱ्या षटकात १७ धावांचा पाऊस त्याने पाडला होता. या जोडीने चार षटकांत ५६ धावा जोडल्या..IND vs AFG 3rd T2OI: वैभव सूर्यवंशीला संधी नाहीच... श्रेयस अय्यरने Playing XI मध्ये केलाय एक बदल; जाणून घ्या संघ .शांत असलेल्या संजूने पाचव्या षटकात मोहम्मद नबीला सलग दोन षटकार खेचले. तिसऱ्या चेंडूवर संजूचा झेल टाकला आणि त्यानंतर स्ट्राईकवर आलेल्या अभिषेकने ६,४,६ असे फटके हाणून १६ चेंडूंत अर्धशतक पूर्ण केले. संजूनेही ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये ९००० धावांचा टप्पा ओलांडला. भारताने ६ षटकांत १०० धावा पूर्ण केल्या. नबीच्या या षटकात २९ धावा कुटल्या गेल्या आणि हे त्याचे सर्वात महागडे षटक ठरले. यापूर्वी २०१८ मध्ये अफगाणिस्तान प्रीमिअर लीगमध्ये आंद्रे फ्रेचरने त्याच्या षटकात २७ धावा चोपल्या होत्या. ( 100 runs in the powerplay for India).Fastest T20I fifties for India (by balls faced)१२ - युवराज सिंग वि. इंग्लंड, २००७१४ - अभिषेक शर्मा वि. न्यूझीलंड, २०२६१५ - शिवम दुबे वि. न्यूझीलंड, २०२६१६ - हार्दिक पांड्या वि. दक्षिण आफ्रिका, २०२५१६ - अभिषेक शर्मा वि. अफगाणिस्तान, २०२६१७ - अभिषेक शर्मा वि. इंग्लंड, २०२५.आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त २० किंवा त्याहून कमी चेंडूंत सर्वाधिक ६ वेळा अर्धशतक झळकावण्याचा विक्रम अभिषेकच्या नावावर आहे. युवराज सिंग, कॉलिन मुन्रो, आदील बट, फिन अॅलन व दासून शनाका यांनी प्रत्येकी ३ वेळा हा पराक्रम केला आहे. अभिषेकने ३० चेंडूंत शतक पूर्ण केले आणि कसोटी खेळणाऱ्या देशांतील एखाद्या फलंदाजाचे हे ट्वेंटी-२०तील वेगवान शतक ठऱले. त्याचे हे तिसरे आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील आणि एकूण १०वे शतक आहे. त्याने विराट कोहलीच्या १० ट्वेंटी-२० शतकांशी बरोबरी केली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.