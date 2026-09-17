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IND VS AFG 3RD T20I: अभिषेक शर्माने इतिहास रचला; ट्वेंटी-२०तील सर्वात वेगवान शतक!मोडला रोहित शर्माचा विक्रम, विराटशी बरोबरी

ABHISHEK SHARMA SMASHES FASTEST T20I HUNDRED FOR INDIA : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात भारतीय सलामीवीर अभिषेक शर्माने इतिहास रचला. आक्रमक फलंदाजी करताना अभिषेकने अफगाणी गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई केली.
ABHISHEK SHARMA SMASHES FASTEST T20I CENTURY

ABHISHEK SHARMA SMASHES FASTEST T20I CENTURY

Swadesh Ghanekar
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India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : अभिषेक शर्माने ( Abhishek Sharma) अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त इतिहास घडवला. भारताच्या सलामीवीराने संजू सॅमसनसह पहिल्या सहा षटकांत १०० धावा कुटल्या. भारतीय संघाची ही पॉवर प्लेमधील सर्वोच्च धावसंख्या ठरली. त्यानंतर अभिषेकने ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधील सर्वात वेगवान शतकाच्या विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली आणि त्याने अफगाणी गोलंदाजांचा पालापाचोळा केला.

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