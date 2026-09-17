IND vs AFG 3rd T20I: अभिषेक शर्माचा विश्वविक्रम अन् भारताचा मालिका विजय! जसप्रीत, नितीशचे खतरनाक यॉर्कर Video

India whitewash Afghanistan in T20I series Marathi Live Update : भारतीय संघाने तिसऱ्या ट्वेंटी-२०त दणदणीत विजय मिळवून अफगाणिस्तानला व्हाईट वॉश दिला. अभिषेक शर्माचे वादळी शतक अन् संजू सॅमसनच्या अर्धशतकाने भारताला अडीचशे धावांचे स्वप्न दाखवले, पंरतु अफगाणिस्तानने पुनरागमन करताना २२१ धावांपर्यंत भारताला रोखले. पण, भारतीय गोलंदाजांनी टिच्चून मारा केला आणि दणदणीत विजय निश्चित केला..अभिषेकने ३४ चेंडूंत ९ चौकार व ११ षटकारांसह १०८ धावांची खेळी करताना अनेक विक्रम मोडले. तो कसोटी खेळणाऱ्या देशांमध्ये ट्वेंटी-२० त सर्वात वेगवान ( ३० चेंडू) शतकाचा विक्रम अभिषेकने नावावर केला. त्याने रोहित शर्माचा ( ३५ चेंडू वि. श्रीलंका, २०१७) विक्रम मोडला. अभिषेकने पहिल्या विकेटसाठी संजूसह ९.५ षटकांत १४२ धावा जोडल्या. संजूने ३५ चेंडूंत ५० धावा केल्या. राशिद खानने ही भागीदारी तोडली आणि त्यानंतर अझमतुल्लाह ओमारझाईने दोन धक्के दिले. कर्णधार श्रेयस अय्यरने २९ धावा करताना संघाला ७ बाद २२१ धावांपर्यंत पोहोचवले..IND VS AFG 3RD T20I: २० चेंडूंत १०२ धावा... Abhishek Sharma ने ट्वेंटी-२०चा इतिहास-भूगोल बदलला! एक नव्हे अनेक विक्रम मोडले, सेलिब्रेशन तर भारीच केले Video Viral .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या अफगाणिस्तानला अक्षर पटेलने पॉवर प्लेमध्ये दोन धक्के दिले. रहमनुल्लाह गुरबाज ( १५) ला त्रिफळाचीत केल्यानंतर सेदिकुल्लाह अटलला ( १) त्याने झेलबाद केले. त्यानंतर जसप्रीत बुमराह व यश ठाकूर यांनी विकेट्स घेतल्या. हे वृत्त लिहिले तेव्हा अफगाणिस्ताननने ५.२ षटकांत ४ बाद ४७ धावा केल्या होत्या. इथून अफगाणिस्तानला सावरणे अवघडच होते. रवि बिश्नोईने यजमानांना धक्का देताना नूर उल रहमानला ( ११) बाद करून निम्मा संघ तंबूत पाठवला..नितीश कुमार रेड्डीने १२ व्या षटकात तीन धक्के देताना अफगाणिस्तानचा पराभव निश्चित केला. त्याने मोहम्मद नबी ( ८) व मुजीब उर रहमान ( ०) यांचे त्रिफळे उडवले. तर अझमतुल्लाह ओमारझाईला ( १७) झेलबाद केले. अफगाणिस्तानचे विकेट सत्र सुरूच राहिले आणि रवी बिश्नोईने नववा धक्का देताना राशिद खानाच ( १) त्रिफळा उडवला. बिश्नोईने आणखी एक विकेट घेताना अफगाणिस्तानचा डाव १४.१ षटकांत ९४ धावांवर गुंडाळला. बिश्नोई व रेड्डी यांनी प्रत्येकी ३ बळी टिपले. भारताने १२७ धावांनी ही मॅच जिंकली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.