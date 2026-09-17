IND VS AFG 3RD T20I: २० चेंडूंत १०२ धावा... Abhishek Sharma ने ट्वेंटी-२०चा इतिहास-भूगोल बदलला! एक नव्हे अनेक विक्रम मोडले, सेलिब्रेशन तर भारीच केले Video Viral

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : अभिषेक वर्माने ( Abhishek Varma) गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटचा इतिहास भूगोल बदलणारी खेळी केली. त्याने अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांना फैलावर घेताना मैदानाच्या सर्व कोपऱ्यात चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने १६ चेंडूंत अर्धशतक अन् ३० चेंडूंत शतक पूर्ण केले. तो भारताकडून सर्वात वेगवान आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त शतक झळकावणारा फलंदाज ठरला. कसोटी क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांमधील फलंदाजाचे हे वेगवान ट्वेंटी-२० शतक ठरले. यासह त्याने अनेक विक्रम मोडले..अभिषेकने ३० चेंडूंत शतक पूर्ण करून रोहित शर्माचा ९ वर्षांपूर्वीचा विक्रम मोडला. रोहितने ३५ चेंडूंत शतक झळकावले होते. अभिषेकच्या या खेळीला राशिद खानने ब्रेक लावला. तो ३४ चेंडूंत १०८ धावांवर बाद झाला आणि त्याच्या या खेळीत ९ चौकार व ११ षटकारांसह अवघ्या २० चेंडूंत १०२ धावांचा पाऊस होता. अभिषेक व संजू सॅमसन यांनी ६ षटकांत १०० धावा चोपल्या आणि ही भारताकडून पॉवर प्लेमधील सर्वाधिक धावसंख्या ठरली. भारताने २०२५ मध्ये इंग्लंडविरुद्ध मुंबईत १ बाद ९५ धावा केल्या होत्या आणि त्या पॉवर प्लेमधील सर्वोत्तम धावा होत्या..IND VS AFG 3RD T20I: अभिषेक शर्माने इतिहास रचला; ट्वेंटी-२०तील सर्वात वेगवान शतक!मोडला रोहित शर्माचा विक्रम, विराटशी बरोबरी.100-plus totals Overs 1-6 in Men’s T20Isबिनबाद ११६ - रोमानिया वि. सर्बिया, २०२११ बाद ११३ - ऑस्ट्रेलिया वि. स्कॉटलंड, २०२४१ बाद १०३ - झिम्बाब्वे वि. गाम्बिया, २०२४बिनबाद १०२ - दक्षिण आफ्रिका वि. वेस्ट इंडिज, २०२३बिनबाद १०० - इंग्लंड वि. दक्षिण आफ्रिका, २०२५बिनबाद १०० - भारत वि. अफगाणिस्तान, २०२६.Highest individual scores in Overs 1-6 in Men’s T20Is२२ चेंडूंत ७६ धावा - अभिषेक शर्मा वि. अफगाणिस्तान, २०२६२५ चेंडूंत ७४ धावा - कुलदीप गोलिया ( पोर्तुगाल) वि. माल्टा, २०२३२२ चेंडूंत ७३ धावा - ट्रॅव्हीस हेड वि. स्कॉटलंड, २०२४२१ चेंडूंत ६८ धावा- विंटली बर्टन ( सर्बिया ) वि. बल्गेरिया, २०२२२८ चेंडूंत ६८ धावा - जॉर्ज मुन्सी ( स्कॉटलंड) वि. ऑस्ट्रिया, २०२३.Fastest T20I hundreds२७ चेंडू - साहिल चौहान ( इस्टोनिया) वि. सायप्रस, २०२४२९ चेंडू - मुहम्मद फहाद ( टर्की) वि. बल्गेरिया, २०२५३० चेंडूं- अभिषेक शर्मा ( भारत) वि. अफगाणिस्तान, २०२६३३ चेंडू - जॅन निकोल लॉफ्टी-इटन ( नामिबिया) वि. नेपाळ, २०२४३३ चेंडू- सिकंदर रझा ( झिम्बाब्वे) वि. गामिब्या, २०२४३३ चेंडू - फिन अॅलन ( द. आफ्रिका) वि. न्यूझीलंड, २०२६३५ चेंडू - डेव्हिड मिलर ( द. आफ्रिका) . वि. बांगलादेश, २०१७३५ चेंडू - रोहित शर्मा ( भारत) वि. श्रीलंका, २०१७या विक्रमी खेळीनंतर अभिषेकच्या सेलिब्रेशनचीही चर्चा रंगली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.