Cricket

IND VS AFG 3RD T20I: २० चेंडूंत १०२ धावा... Abhishek Sharma ने ट्वेंटी-२०चा इतिहास-भूगोल बदलला! एक नव्हे अनेक विक्रम मोडले, सेलिब्रेशन तर भारीच केले Video Viral

Abhishek Sharma record breaking celebration video viral: अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने वादळी फलंदाजी करत क्रिकेटच्या विक्रमांच्या यादीत मोठी उलथापालथ केली.
Abhishek Sharma celebration video viral

Abhishek Sharma celebration video viral

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : अभिषेक वर्माने ( Abhishek Varma) गुरुवारी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटचा इतिहास भूगोल बदलणारी खेळी केली. त्याने अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांना फैलावर घेताना मैदानाच्या सर्व कोपऱ्यात चौकार-षटकारांचा पाऊस पाडला. त्याने १६ चेंडूंत अर्धशतक अन् ३० चेंडूंत शतक पूर्ण केले. तो भारताकडून सर्वात वेगवान आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०त शतक झळकावणारा फलंदाज ठरला. कसोटी क्रिकेट खेळणाऱ्या देशांमधील फलंदाजाचे हे वेगवान ट्वेंटी-२० शतक ठरले. यासह त्याने अनेक विक्रम मोडले.

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