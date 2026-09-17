Cricket

IND VS AFG 3RD T20I: अभिषेक शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टीम इंडियाचा धावांचा एव्हरेस्ट! संजू सॅमसनची सलग फिफ्टी...

Afghanistan vs India 3rd T20I : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या तिसऱ्या ट्वेंटी-२० सामन्यात अभिषेक शर्माने विक्रमी शतक झळकावत इतिहास रचला, तर संजू सॅमसनने सलग दुसऱ्या सामन्यात अर्धशतक ठोकत आपला फॉर्म कायम ठेवला.
AFG vs IND 3rd T20I

Abhishek Sharma’s record-breaking 108

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : अभिषेक वर्माने ( Abhishek Varma) आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये वेगवान शतकाचा विक्रम मोडला. अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई करताना त्याने ३४ चेंडूंत १०८ धावांचा पाऊस पाडला आणि संजू सॅमसनसह पहिल्या विकेटसाठी ९.५ षटकांत १४२ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर संजूनेही अर्धशतक झळकावले, परंतु अन्य फलंदाजांनी किंचित निराश केले. राशिद खानने अफगाणिस्तानकडून एकट्याने किल्ला लढवलेला दिसला, अभिषेकची विकेट अन् दोन अविश्वसनीय झेलने सामना फिरवला. भारताला ७ बाद २२१ धावा करता आल्या.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
India vs Afghanistan
cricket news today
Sanju Samson
Abhishek Sharma
Abhishek Sharma record
Marathi cricket news
Marathi News Esakal
www.esakal.com