IND VS AFG 3RD T20I: अभिषेक शर्माचा वर्ल्ड रेकॉर्ड अन् टीम इंडियाचा धावांचा एव्हरेस्ट! संजू सॅमसनची सलग फिफ्टी...

India vs Afghanistan 3rd T20I Marathi Live Update : अभिषेक वर्माने ( Abhishek Varma) आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये वेगवान शतकाचा विक्रम मोडला. अफगाणिस्तानच्या गोलंदाजांची अक्षरशः धुलाई करताना त्याने ३४ चेंडूंत १०८ धावांचा पाऊस पाडला आणि संजू सॅमसनसह पहिल्या विकेटसाठी ९.५ षटकांत १४२ धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर संजूनेही अर्धशतक झळकावले, परंतु अन्य फलंदाजांनी किंचित निराश केले. राशिद खानने अफगाणिस्तानकडून एकट्याने किल्ला लढवलेला दिसला, अभिषेकची विकेट अन् दोन अविश्वसनीय झेलने सामना फिरवला. भारताला ७ बाद २२१ धावा करता आल्या. .अभिषेकने ३४ चेंडूंत १०८ धावा करताना ९ चौकार व ११ षटकारांचा पाऊस पाडला. भारताने प्रथमच पॉवर प्लेमध्ये १०० धावां कुटल्या आणि यापूर्वी इंग्लंडविरुद्ध १ बाद ९५ ही भारताची पहिल्या सहा षटकांतील सर्वोत्तम धावसंख्या होत्या. या १०० धावांमध्ये अभिषेकच्या ७६ धावांचे योगदान होते आणि ही पुरुषांच्या आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२०तील सर्वोत्तम वैयक्तिक धावसंख्या ठरली. त्याने पोर्तुगालच्या कुलदीप गोलियाचा ( २५ चेंडूंत ७४ धावा वि. माल्टा, २०२३) विक्रम मोडला..IND VS AFG 3RD T20I: २० चेंडूंत १०२ धावा... Abhishek Sharma ने ट्वेंटी-२०चा इतिहास-भूगोल बदलला! एक नव्हे अनेक विक्रम मोडले, सेलिब्रेशन तर भारीच केले Video Viral .अभिषेकने ट्वेंटी-२०त आजच्या खेळीत ११ षटकार खेचले आणि भारताकडून एका डावातील ही दुसरी सर्वाधिक संख्या आहे. या विक्रमात अभिषेक १३ षटकारांसह ( वि. इंग्लंड, २०२५) अव्वल स्थानावर आहे. आज अभिषेके रोहित शर्माचा ( १० षटकार वि. श्रीलंका, २०१७) विक्रम मोडला. राशिद खानने अफगाणिस्तानला ही महत्त्वाची विकेट मिळवून दिली.या विकेटनंतर संजूने हात मोकळे केले आणि ३५ चेंडूंत २ चौकार व ४ षटकारांसह ५० धावा केल्या. अझमतुल्लाह ओणारजाईने त्याला बाद केले..या दोन विकेटनंतर भारताच्या धावसंख्येला ब्रेक लागलेला दिसला. तिलक वर्मा ( २) राशिदच्या डायरेक्ट थ्रोवर रन आऊट झाला, शिवम दुबे ( १४) ओमारझाईच्या गोलंदाजीवर झेलबाद झाला. राशिदने अफलातून झेल घेऊन संजू व शिवमला माघारी पाठवले. नितीश कुमार रेड्डी ( १) धावेवर बाद झाला. श्रेयस अय्यर ( २९) धावांवर रन आऊट झाला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.