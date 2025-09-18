Cricket

AFG vs SL Live : 6,6,6,NB,6,6,1w! ४० वर्षीय मोहम्मद नबीची वादळ खेळी; ६ चेंडूंत केलेल्या ५ धावा, नंतर १६ चेंडूंत ५५ धावांचा पाऊस Video

Mohammed Nabi final over 5 sixes video viral : आशिया चषक २०२५ मधील अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका या सामन्यात ४० वर्षीय मोहम्मद नबीने सर्वांना थक्क करून सोडलं. नबीने सुरुवातीला फक्त ६ चेंडूंत ५ धावा केल्या होत्या. पण नंतर ...
Afghanistan’s 40-year-old Mohammed Nabi smashed 5 sixes in the final over against Sri Lanka

Afghanistan’s 40-year-old Mohammed Nabi smashed 5 sixes in the final over against Sri Lanka

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

40-YEAR-OLD MOHAMMED NABI SMASHED 6,6,6,6,6 IN THE FINAL OVER : अफगाणिस्तानसाठी करो वा मरो अशा लढतीत ४० वर्षीय मोहम्मद नबीने छाप पाडली. संघाला गरज असताना तो मैदानावर उभा राहिला आणि शेवटच्या २ षटकांत ४९ धावा चोपून श्रीलंकेसमोर १७० धावांचे लक्ष्य उभे केले. अफगाणिस्तानने ७९ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. तेव्हा नबी व राशीद खान ही जोडी उभी राहिली. राशीद बाद झाल्यानंतर नबीने मोर्चा सांभाळला आणि २२ चेंडूंत ३ चौकार व ६ षटकार खेचून ६० धावा चोपल्या. त्याने २०व्या षटकात पाच षटकार खेचून वादळ आणले..

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Rashid Khan
Sri Lanka Cricket
Afghanistan Cricket Team
cricket news today
mohammad nabi
Asia Cup
Asia Cup 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com