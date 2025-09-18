AFG vs SL Live : 6,6,6,NB,6,6,1w! ४० वर्षीय मोहम्मद नबीची वादळ खेळी; ६ चेंडूंत केलेल्या ५ धावा, नंतर १६ चेंडूंत ५५ धावांचा पाऊस Video

40-YEAR-OLD MOHAMMED NABI SMASHED 6,6,6,6,6 IN THE FINAL OVER : अफगाणिस्तानसाठी करो वा मरो अशा लढतीत ४० वर्षीय मोहम्मद नबीने छाप पाडली. संघाला गरज असताना तो मैदानावर उभा राहिला आणि शेवटच्या २ षटकांत ४९ धावा चोपून श्रीलंकेसमोर १७० धावांचे लक्ष्य उभे केले. अफगाणिस्तानने ७९ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. तेव्हा नबी व राशीद खान ही जोडी उभी राहिली. राशीद बाद झाल्यानंतर नबीने मोर्चा सांभाळला आणि २२ चेंडूंत ३ चौकार व ६ षटकार खेचून ६० धावा चोपल्या. त्याने २०व्या षटकात पाच षटकार खेचून वादळ आणले...आशिया चषक स्पर्धेतील ब गटात दोन सामन्यांत एक विजय मिळवल्याने अफगाणिस्तानसाठी आजचा सामना जिंकणे महत्त्वाचे होते. श्रीलंका या गटात अपराजित असलेला एकमेव संघ आहे आणि त्यांना हरवण्यासाठी अफगाणिस्तानने प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. पण, नुवान तुषाराच्या ( Nuwan Thushara) भेदक माऱ्यासमोर अफगाणिस्तानची आघाडीची फळी गडगडली. .तुषाराने अप्रतिम स्वींग चेंडू टाकून सेदिकुल्लाह अटल ( १८) व करिम जनत ( १) यांचे त्रिफळे उडवले. त्यानंतर रहमनुल्लाह गुरबाज ( १४) याला बाद करून पहिल्या स्पेलमध्ये तीन विकेट्स घेतल्या. दुष्मंथा चमिरा, दुनिथ वेल्लालागे व दासुन शनाका यांनी प्रत्येकी एक विकेट घेताना अफगाणिस्तानला अडचणी त आणले. पण, नबी व खान उभे राहिले. .Handshake Controversy Timeline : पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची टप्प्याटप्प्याने कशी नाचक्की होत गेली ते वाचा... Andy Pycroft प्रकरण त्यांच्यावरच कसं उलटलं?.या दोघांनी श्रीलंकेच्या हातून सामना खेचून नेला. राशीद २३ चेंडूंच २४ धावांवर तुषाराच्या संथ चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. त्यानंतर नबीने खिंड लढवली आणि संघाला ८ बाद १६९ धावांचा सन्मानजनक धावा उभ्या करून दिल्या. .सुपर ४ चं समीकरण...अफगाणिस्तानला हा सामना जिंकावाच लागणार आहे, तर दुसरीकडे श्रीलंकेला हा सामना ७० किंवा त्याहून कमी धावांच्या फरकाने गमवूनही सुपर ४ मध्ये जाता येणार आहे. श्रीलंकेने ही मॅच जिंकली, तर ब गटातून बांगलादेश व श्रीलंका सुपर ४ मध्ये जातील. अफगाणिस्तानने हा सामना ७० पेक्षा कमी धावांच्या फरकाने जिंकल्यास नेट रन रेटमुळे ते व बांगलादेश सुपर ४ मध्ये पोहोचतील. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.