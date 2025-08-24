Afghanistan Cricket Team
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तानपाठोपाठ अफगाणिस्तानच्या संघाची घोषणा; १७ जणांना संधी, पण कर्णधार कोण?

Afghanistan Squad for Asia Cup 2025: आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत असून या स्पर्धेसाठी रविवारी अफगाणिस्तानने त्यांचा संघ जाहीर झाला आहे. या संघात १७ जणांना संधी देण्यात आली आहे.
  • आशिया कप २०२५ साठी अफगाणिस्तानने १७ जणांचा संघ जाहीर केला आहे.

  • अनुभवी गोलंदाज राशीद खान कर्णधारपद सांभाळणार असून नवीन-उल-हकचे पुनरागमन झाले आहे.

  • संघात अनुभव आणि युवा खेळाडूंचे चांगले संमिश्रण आहे.

