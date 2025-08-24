Cricket
Asia Cup 2025: भारत-पाकिस्तानपाठोपाठ अफगाणिस्तानच्या संघाची घोषणा; १७ जणांना संधी, पण कर्णधार कोण?
Afghanistan Squad for Asia Cup 2025: आशिया कप २०२५ स्पर्धा ९ सप्टेंबरपासून सुरू होत असून या स्पर्धेसाठी रविवारी अफगाणिस्तानने त्यांचा संघ जाहीर झाला आहे. या संघात १७ जणांना संधी देण्यात आली आहे.
Summary
आशिया कप २०२५ साठी अफगाणिस्तानने १७ जणांचा संघ जाहीर केला आहे.
अनुभवी गोलंदाज राशीद खान कर्णधारपद सांभाळणार असून नवीन-उल-हकचे पुनरागमन झाले आहे.
संघात अनुभव आणि युवा खेळाडूंचे चांगले संमिश्रण आहे.