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IND vs AFG: भारताविरुद्ध आऊट नसतानाही अफगाणिस्तानचा खेळाडूनं सोडलं मैदान अन् मग संघसहकाऱ्यांशीस झाला वाद; नेमकं प्रकरण काय?

Saleem Safi's Major DRS Blunder: भारत आणि अफगाणिस्तान संघात नुकताच कसोटी सामना मुल्लनपूरला झाला. पण या सामन्यावेळी अफगाणिस्तानच्या खेळाडूने मोठी चूक केली. त्यामुळे त्याचे संघसहकाऱ्यांशीच वाद झाले.
Saleem Safi's Major DRS Blunder | India vs Afghanistan

Saleem Safi's Major DRS Blunder | India vs Afghanistan

Sakal

Pranali Kodre
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India vs Afghanistan Test: भारतीय क्रिकेट संघाने सोमवारी कसोटी इतिसाहातील त्यांचा सर्वात मोठा विजय मिळवला. मुल्लनपूरला झालेल्या कसोटीत भारताने तिसऱ्या दिवशी (सोमवारी, ८ जून) अफगाणिस्तानला एक डाव आणि ३०० धावांनी पराभूत केले.

या संपूर्ण सामन्यात भारतीय संघाने सर्वच क्षेत्रात वर्चस्व ठेवले. मात्र कसोटीत नवख्या असलेल्या अफगाणिस्तानला मात्र खराब क्षेत्ररक्षणाचा आणि मैदानात योग्यवेळी योग्य निर्णय न घेण्याचा फटका बसला. यातील एक घटना नाट्यमय ठरली.

Saleem Safi's Major DRS Blunder | India vs Afghanistan
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