IND vs AFG: भारताविरुद्ध आऊट नसतानाही अफगाणिस्तानचा खेळाडूनं सोडलं मैदान अन् मग संघसहकाऱ्यांशीस झाला वाद; नेमकं प्रकरण काय?

India vs Afghanistan Test: भारतीय क्रिकेट संघाने सोमवारी कसोटी इतिसाहातील त्यांचा सर्वात मोठा विजय मिळवला. मुल्लनपूरला झालेल्या कसोटीत भारताने तिसऱ्या दिवशी (सोमवारी, ८ जून) अफगाणिस्तानला एक डाव आणि ३०० धावांनी पराभूत केले. या संपूर्ण सामन्यात भारतीय संघाने सर्वच क्षेत्रात वर्चस्व ठेवले. मात्र कसोटीत नवख्या असलेल्या अफगाणिस्तानला मात्र खराब क्षेत्ररक्षणाचा आणि मैदानात योग्यवेळी योग्य निर्णय न घेण्याचा फटका बसला. यातील एक घटना नाट्यमय ठरली. .Team India T20 Captain: सूर्यकुमारला T20 कॅप्टन्सीवरून काढणार, मग भारताच्या नेतृत्वासाठी पर्याय कोण? हे तिघे शर्यतीत आघाडीवर.या सामन्यात भारताने पहिला डाव ५६४ धावांवर घोषित केल्यानंतर अफगाणिस्तानचा पहिला डाव तिसऱ्या दिवसाच्या पहिल्याच संघात १५२ धावांवर संपुष्टात आला. त्यामुळे भारताने ४१२ धावांच्या आघाडीसह फॉलोऑन देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र अफगाणिस्तानची पहिल्या डावातील ९ वी विकेट वादग्रस्त ठरली.झाले असे की तिसऱ्या दिवशी अफगाणिस्तानने पहिल्या डावात ५ बाद ११३ पासून खेळायला सुरुवात केली होती. पण त्यांचा डाव ५८ व्या षटकात मानव सुतारने मोहम्मद सलीम साफीला (Saleem Safi) पायचीत केले. .पण झाले असे की मैदानातील पंच रिचर्ड इलिंगवर्थ यांनी त्याला बाद म्हणून घोषित केले. त्यावेळी आधी साफी डीआरएस (DRS) घेण्यासाठी उत्सुक होता, पण तो न घेताच मैदानातून बाहेर जाऊ लागला. काही क्षणानंतर बाऊंड्री लाईनजवळ साफी त्याच्या संघसहकारी आणि सपोर्ट स्टाफसोबत शाब्दिक वाद घालताना दिसला. त्यावेळी त्यांच्या चर्चांकडे कॅमेरा वळलेला होता, त्यात त्याने डीआरएस का घेतला नाही, म्हणून त्याला प्रश्न विचारले जात असल्याचे दिसले.विशेष म्हणजे जेव्हा रिप्ले दाखवण्यात आला, तेव्हा चेंडू लेग स्टंपच्या बाहेर पडल्याचे दिसले होते, त्यामुळे जर सलीम साफीने डीआरएस घेतला असता, तर साफी नाबाद घोषित झाला असता. मात्र त्याने डीआरएसच न घेतल्याने तो मैदानातील पंचांच्या निर्णयानुसार बाद झाला. यानंतर शेवटची विकेट झियाउर रहमान शरीफीची गेली..दरम्यान, यानंतरही भारताने फॉलोऑन दिल्यानंतरही अफगाणिस्तानचा दुसरा डावही ३५.५ षटकात ११२ धावांवर संपला. त्यामुळे भारताने मोठा विजय मिळाला. भारतासाठी गोलंदाजीत पदार्पणवीर मानव सुतार आणि वॉशिंग्टन सुंदर चमकले. मानव सुतारने पहिल्या डावात ३३ धावा देत ६ विकेट्स घेतल्या, तर दुसऱ्या डावात त्याने एक विकेट घेतली. वॉशिंग्टन सुंदरने पहिल्या डावात एक, तर दुसऱ्या डावात ४ विकेट्स घेतल्या. प्रसिद्ध कृष्णा आणि कुलदीप यादव यांनीही प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..IND vs AFG: भारताचा अफगाणिस्तानवर इतिहासातील सर्वात मोठा विजय; पदार्पणवीर मानव सुतारसह वॉशिंग्टन सुंदर चमकले.तत्पुर्वी भारताकडून कर्णधार शुभमन गिल (१२६) आणि उपकर्णधार केएल राहुल (१००) यांनी शतके केली, तर साई सुदर्शन (८१), रिषभ पंत (८१) आणि वॉशिंग्टन सुंदर (नाबाद ५२) यांनी अर्धशतके केली. त्यामुळे भारताने १२७ षटकात ८ बाद ५६४ धावांवर डाव घोषित केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.