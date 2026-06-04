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Team India T20 Captain: सूर्यकुमारला T20 कॅप्टन्सीवरून काढणार, मग भारताच्या नेतृत्वासाठी पर्याय कोण? हे तिघे शर्यतीत आघाडीवर

India T20I Team Captaincy Options: सूर्यकुमार यादवकडून भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद काढून घेतलं जाणार असल्याचे आता जवळपास निश्चित झाले आहे. त्यामुळे त्याच्या जागी कर्णधार कोण होणार, याची चर्चा असून तीन खेळाडूंची नावं आघाडीवर आहेत.
India T20I Team Captaincy Options

India T20I Team Captaincy Options

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Team India T20 Captain: टी-२० वर्ल्डकप पटकावणाऱ्या भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला भारतीय संघातून वगळण्यात येणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. आगामी आयर्लंड व इंग्लंड यांच्याविरुद्ध टी-२० व वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची निवड लवकरच होण्याची शक्यता आहे.

या मालिकांपासून भारतीय संघ पुढील दोन वर्षात होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२८ व ऑलिम्पिक २०२८ या स्पर्धांच्या दृष्टीकोनातून संघबांधणीला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. अशात या संघामध्ये सूर्यकुमार यादवला (Suryaumar Yadav) स्थान मिळणार नसल्याचे सूत्रांकडून समजले आहे.

India T20I Team Captaincy Options
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