Team India T20 Captain: सूर्यकुमारला T20 कॅप्टन्सीवरून काढणार, मग भारताच्या नेतृत्वासाठी पर्याय कोण? हे तिघे शर्यतीत आघाडीवर

Team India T20 Captain: टी-२० वर्ल्डकप पटकावणाऱ्या भारतीय टी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याला भारतीय संघातून वगळण्यात येणार असल्याचे जवळपास निश्चित झाले आहे. आगामी आयर्लंड व इंग्लंड यांच्याविरुद्ध टी-२० व वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाची निवड लवकरच होण्याची शक्यता आहे. या मालिकांपासून भारतीय संघ पुढील दोन वर्षात होणाऱ्या वनडे वर्ल्ड कप २०२७ आणि टी२० वर्ल्ड कप २०२८ व ऑलिम्पिक २०२८ या स्पर्धांच्या दृष्टीकोनातून संघबांधणीला सुरुवात करण्याची शक्यता आहे. अशात या संघामध्ये सूर्यकुमार यादवला (Suryaumar Yadav) स्थान मिळणार नसल्याचे सूत्रांकडून समजले आहे. .IND vs AFG Test: IPL संपलं, आता टीम इंडिया लागली कसोटीच्या सरावाला; जाणून घ्या कधी अन् कुठे पाहाणार सामना?.बीसीसीआयच्या (BCCI) सूत्रांकडून सांगण्यात आले, की सूर्यकुमार यादवचा फलंदाजी फॉर्म आयपीएलच्या शेवटपर्यंत बघितला गेला; मात्र त्याच्या बॅटमधून धावा काही झाल्या नाहीत. त्यामुळे आता भारतीय टी२० संघाच्या कर्णधारपदावरून (Team India T20 Captaincy) त्याला वगळण्यात येणार आहे. काही कठोर निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सूर्यकुमार यादव हा आता भारतीय संघाच्या आगामी योजनांमध्ये नसेल.सूर्यकुमार यादवच्या बॅटमधून मागील १८ महिन्यांपासून धावाच निघालेल्या नाहीत. एखाद-दुसरी खेळी वगळता त्याला ठसा उमटवता आलेला नाही. आयपीएलमध्येही तो सपशेल अपयशी ठरला. मायदेशात पार पडलेल्या टी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही अमेरिका संघाविरुद्धची लढत वगळता त्याला सूर गवसला नाही..टी२० कर्णधारपदासाठी शर्यतआता सूर्यकुमारचे भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपद जाणार हे जवळपास निश्चित झाल्यानंतर नवा कर्णधार कोण होणार याची चर्चा सुरू झाली आहे. सध्या तरी श्रेयस अय्यर व तिलक वर्मा ही नावे टी-२० संघाच्या कर्णधारपदाच्या शर्यतीत पुढे आहेत. याशिवाय संजू सॅमसनच्याही नावाची चर्चा आहे. श्रेयसला टी२० कर्णधापदाचा मोठा अनुभव आहे. तो २०१८ पासून आयपीएलमध्ये नेतृत्व करत असून त्याच्या नेतृत्वात दिल्ली कॅपिटल्स, कोलकाता नाईट रायडर्स आणि पंजाब किंग्स या तिन्ही संघांनी अंतिम सामने गाठले असून कोलकाताने तर २०२४ मध्ये विजेतेपदही पटकावले आहे. याशिवाय श्रेयसने देशांतर्गत क्रिकेटमध्येही मुंबईचे बऱ्याच सामन्यांमध्ये नेतृत्व केले आहे. श्रेयसची टी२० मधील कामगिरीही चांगली झाली आहे. त्याने २५४ टी२० सामने खेळले असून ७०७६ धावा केल्या आहेत, ज्यात ४ शतकांचा समावेश आहे..दरम्यान, २०२४ मध्ये कोलकाता नाईट रायडर्सने (KKR) आयपीएल जिंकल्यानंतर त्याचे श्रेय मेंटॉर म्हणून गौतम गंभीरला (Gautam Gambhir) मिळालं, पण अपेक्षित कौतुक माझं झालं नाही, असं परखड मत श्रेयस अय्यरने सर्वांसमोर व्यक्त केले होते. या वक्तव्यावरून सध्याचे भारतीय संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर हे श्रेयस अय्यरला (Shreyas Iyer) पाठिंबा देतील, यावर प्रश्नचिन्ह आहे. तसेच अशीही चर्चा आहे की गौतम गंभीरची पसंती संजू सॅमसनला (Sanju Samson) आहे. संजूने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत भारताला विजेतेपद मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला होता. त्याला मालिकावीर पुरस्कारही मिळाला होता. याशिवाय संजूने आयपीएल २०२६ स्पर्धेतही २ शतके करताना चेन्नई सुपर किंग्ससाठी शानदार खेळ केला होता. याशिवाय त्यालाही बरीच वर्षे राजस्थान रॉयल्सचे आयपीएलमध्ये नेतृत्व करण्याचा अनुभव आहे..याशिवाय तिलक वर्माचेही (Tilak Varma) नाव आघाडीवर आहे. २३ वर्षीय तिलकला आगामी श्रीलंकेत होणाऱ्या अ संघांच्या तिरंगी वनडे मालिकेत भारतीय अ संघाचा कर्णधार आहे. याशिवाय तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये हैदराबाद संघाचा कर्णधारही आहे. तो युवा खेळाडू असल्याने त्याचाही विचार कर्णधारपदासाठी होऊ शकतो. त्याने १५७ टी२० सामन्यात ५ शतकांसह ४६५८ धावा केल्या आहेत. पण त्याच्याकडे नेतृत्वगुण आहेत की नाही, याची चाचपणी करावी लागणार आहे.ईशान किशनचेही (Ishan Kishan) नाव या शर्यतीत आहे. त्यानेही आयपीएल २०२६ स्पर्धेच्या सुरुवातीला पॅट कमिन्सच्या अनुपस्थितीत सनरायझर्स हैदराबादचे नेतृत्व केले होते. त्याने गेल्यावर्षाच्या अखेरीस कर्णधार म्हणून झारखंडसाठी सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफी जिंकली आहे, हे देखील विसरून चालणार नाही..NZ vs IND, Schedule: विराट अन् रोहितचा शेवटचा न्यूझीलंड दौरा? ५ वनडे, ५ टी२० आणि २ कसोटी सामन्यांचे वेळापत्रक जाहीर.तथापि, भारताच्या तिन्ही प्रकारात एकच कर्णधार असावा, असे सूर गेल्यावर्षीपर्यंत होते. त्यामुळे भारताचा वनडे आणि कसोटी कर्णधार असलेल्या शुभमन गिलकडे (Shubman Gill) टी२० संघाचेही उपकर्णधारपद देण्यात आले होते. मात्र त्याची आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमध्ये कामगिरी अपेक्षेनुसार झाली नाही. परिणामी त्याला टी२० संघातील जागाही गमवावी लागली होती. पण नुकत्याच संपलेल्या आयपीएल २०२६ स्पर्धेत गिलने ७०० हून अधिक धावाही केल्या आणि गुजरात टायटन्सचे नेतृत्व करताना अंतिम सामन्यापर्यंतही धडक मारली होती. त्यामुळे त्याचेही नाव या शर्यतीत येऊ शकते. त्यामुळे आता भारताच्या टी२० संघाने कर्णधारपद कोणाला मिळणार, हे पाहाणं रंजक ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.