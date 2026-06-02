IND vs AFG, T20I: अफगाणिस्तान पहिल्यांदाच भारताचे आंतरराष्ट्रीय मालिकेसाठी यजमानपद भूषवणार! कुठे होणार सामने?

IND vs AFG T20I news: भारतीय संघाला येत्या ६ जूनपासून अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळायचा आहे. त्यानंतर १३ जूनपासून वनडे मालिकेला सुरुवात होईल. पण या मालिकांचे यजमान बीसीसीआय आहेत. मात्र आगामी काळात इतिहासात पहिल्यांदाच अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारतीय संघाचे आंतरराष्ट्रीय मालिकांचे यजमानपद भूषवण्यासाठी सज्ज आहे. पण, असं असलं तरी अफगाणिस्तान यजमान असूनही सामने नवी दिल्लीतील अरुण जेटली आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर होण्याची दाट शक्यता आहे. .Team India Schedule: IPL चा थरार संपला, आता भारतीय संघाचे कधी सुरू होणार सामने? पाहा पुढील १० महिन्यांचे वेळापत्रक.टाइम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार अफगाणिस्तान तीन सामन्यांच्या टी२० मालिकेचे यजमानपद भूषवण्याच्या तयारीत आहेत. या मालिकेतील सामना १३, १६ आणि १९ सप्टेंबर दरम्यान होण्याची शक्यता आहे. पण अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. मात्र अफगाणिस्तानने याबाबत बीसीसीआयशी संपर्क केला आहे..सुत्राने दिलेल्या माहितीनुसार बीसीसीय आणि अफगाणिस्तान बोर्डाचे संबंध चांगले आहेत. बीसीसीआय अनेक क्रिकेट बोर्डांना मदत करतात. बीसीसीआय आणि अफगाणिस्तान बोर्डामध्ये सामंजस्य झाले आहे. काही औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर अधिकृत घोषणा केली जाईल. या मालिकेसाठी अफगाणिस्तानला घरचे मैदान म्हणून स्टेडियम उपलब्ध करून देण्यासाठी बीसीसीआय दिल्ली क्रिकेट संघटनेशी मध्यस्थी करत आहे. त्यामुळे त्यानुसार दिल्लीची टी२० लीगचे आयोजन करता येईल..खंरतर गेल्या अनेक वर्षांपासून अफगाणिस्तान त्यांचे घरचे सामने भारत आणि युएई या देशांमध्ये खेळतात. अफगाणिस्तानने यापूर्वी यजमान म्हणून २०१७ मध्ये ग्रेटर नोएडात आयर्लंडविरुद्ध, २०१८ मध्ये डेहराडूनमध्ये बांगलादेशविरुद्ध सामने खेळले आहेत. पण भारताविरुद्ध यजमानपद त्यांनी भूषवले नव्हते..IPL 2026 : RCB ने ट्रॉफी तर जिंकली, पण स्टार खेळाडूला बंदीची शिक्षा; फायनलनंतर BCCI ची कठोर कारवाई.दरम्यान, सप्टेंबरच्या अखेरीस होणाऱ्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेसाठी भारताचा १५ जणांचा संघाची निवड करायची आहेत. त्याचवेळी अफगाणिस्तान विरुद्ध भारत या मालिकेचे वेळापत्रकही घोषित केले जाऊ शकते.तथापि, सध्या अफगाणिस्तान भारत दौऱ्यावर असून ६ ते १० जून दरम्यान मुल्लनपूरमध्ये कसोटी सामना खेळणार आहे. त्यानंतर १३, १७ आणि २० जून रोजी अनुक्रमे धरमशाला, लखनौ आणि चेन्नई येथे वनडे मालिकेतील सामने पार पडतील.