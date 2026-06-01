Team India Schedule: IPL चा थरार संपला, आता भारतीय संघाचे कधी सुरू होणार सामने? पाहा पुढील १० महिन्यांचे वेळापत्रक

Team India Schedule: इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ स्पर्धेची (IPL 2026) रविवारी (३१ मे) सांगता झाली. रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने विजेतेपदाला गवसणी घातली. अहमदाबादला झालेल्या अंतिम सामन्यात बंगळुरूने गुजरात टायटन्सला ५ विकेट्सने पराभूत केले आणि दुसऱ्यांदा आयपीएल ट्ऱॉफीवर नाव कोरले. तब्बल २ महिने चाललेल्या या स्पर्धेचा बंगळुरूने शेवट गोड केला. पण आता यानंतर पुन्हा एकदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जोर धरणार आहे. भारतीय संघाचे पुढील १२ महिने चांगलेच व्यस्त असणार आहेत. .Vaibhav Sooryavanshi: IPL 2026 चा सर्वात मोठा पुरस्कार जिंकला, पण वैभव सूर्यवंशी त्याचा वापरच करू शकत नाही; पाहा काय आहे कारण.भारतीय संघाला मार्च २०२७ पर्यंत साधारण १० कसोटी, २० हून अधिक वनडे आणि टी२० सामने खेळाचे आहेत. आयपीएलनंतर लगेचच ६ दिवसात भारतीय संघ आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये व्यस्त होईल. अफगाणिस्ताचा संघ भारत दौऱ्यावर येत असून ६ जूनपासून एकमेव कसोटी सामना खेळणार आहे. त्यानंतर १३ जूनपासून तीन वनडे सामने खेळवले जाणार आहेत. दरम्यान, हा कसोटी सामना वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशीपमधील नसला, तरी आगामी कसोटी सामने मात्र WTC स्पर्धेचा भाग असून महत्त्वाचे असणार आहेत..भारताला मायदेशात २०२७ च्या सुरुवातीलाच ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध कसोटी मलिकाही खेळायची आहे. याशिवाय २०२७ च्या अखेरीस वनडे वर्ल्ड कप होणार असल्याने त्यासाठीही भारतीय संघाची तयारी अफगाणिस्ताविरुद्धच्या वनडे मालिकेपासूनच सुरू होईल. जूनच्या अखेरीस भारतीय संघ युरोप दौऱ्यावर असेल. तिथे आयर्लंडविरुद्ध टी२० मालिका खेळल्यानंतर इंग्लंडविरुद्ध वनडे आणि टी२० मालिका खेळले. सप्टेंबर-ऑक्टोबर दरम्यान आशियाई क्रीडा स्पर्धेतही भारतीय संघ सहभागी होणार आहे.भारताला झिम्बाब्वे, श्रीलंका, बांगलादेश, न्यूझीलंड या दौऱ्यांवरही जायचे असून, श्रीलंका झिम्ब्बावे, वेस्ट इंडिज यांच्याविरुद्धही आंतरराष्ट्रीय मालिका येत्या काही महिन्यात खेळायच्या आहेत..भारताचे मार्च २०२७ पर्यंतचे वेळापत्रकअफगाणिस्तानचा भारत दौरा६ ते १० जून - कसोटी सामना, मुल्लनपूरवनडे मालिका१३ जून - पहिला वनडे सामना, धरमशाला१७ जून - दुसरा वनडे सामना, लखनौ२० जून - तिसरा वनडे सामना, चेन्नईभारताचा आयर्लंड दौरा (टी२० मालिका)२६ जून - पहिला टी२० सामना, बेलफास्ट२८ जून - दुसरा टी२० सामना, बेलफास्टभारताचा इंग्लंड दौराटी२० मालिका१ जुलै - पहिला टी२० सामना, चेस्टर-ल-स्ट्रीट (रा. ११ वा.)४ जुलै - दुसरा टी२० सामना, मँटेस्टर (संध्या. ७.०० वा.)७ जुलै - तिसरा टी२० सामना, नॉटिंगघम (रा. ११ वा.)९ जुलै - चौथा टी२० सामना, ब्रिस्टोल (रा. ११ वा.)११ जुलै - पाचवा टी२० सामना, साऊथॅम्पटन (रा. ११ वा.)वनडे मालिका१४ जुलै - पहिला वनडे सामना, बर्मिंगघम१६ जुलै - दुसरा वनडे सामना, कार्डिफ१९ जुलै - तिसरा वनडे सामना, लॉर्ड्स.IPL 2026: आनंद गगनात मावेना... पाटिदारसह, विराटने धरला ठेका, ढोलच्या गजरात बंगळुरूच्या खेळाडूंचा धुमाकूळ; RCB ने शेअर केला भारी Video.भारताच्या झिम्बाब्वे दौऱ्याचे वेळापत्रक २०२६टी२० मालिका२३ जुलै २०२६ - पहिला टी२० सामना, हरारे२५ जुलै २०२६ - दुसर टी२० सामना, हरारे२६ जुलै २०२६ - तिसरा टी२० सामना, हरारेभारताचा श्रीलंका दौरादोन कसोटी सामने - ऑगस्ट २०२६ (तारीख जाहीर झालेली नाही)भारताचा बांगलादेश दौरा -३ वनडे आणि ३ टी२० सामने - सप्टेंबर २०२६ (तारीख जाहीर झालेली नाही, तसेच सामने होणार की नाही, हे देखील निश्चित नाही)आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट सामने १९ सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबर दरम्यान होतील.वेस्ट इंडिजचा भारत दौरा २०२६वनडे मालिका२७ सप्टेंबर - पहिला वनडे, तिरुअनंतपुरम३० सप्टेंबर - दुसरा वनडे, गुवाहाटी३ ऑक्टोबर - तिसरा वनडे, मुल्लनपूरटी२० मालिका६ ऑक्टोबर - पहिला टी२० सामना, लखनौ९ ऑक्टोबर - दुसरा टी२० सामना, रांची११ ऑक्टोबर - तिसरा टी२० सामना, इंदोर१४ ऑक्टोबर - चौथा टी२० सामना, हैदराबाद१७ ऑक्टोबर - पाचवा टी२० सामना, बंगळुरूभारताचा न्यूझीलंड दौरा २०२६दोन कसोटी, तीन वनडे आणि ५ टी२० सामने - ऑक्टोबर-नोव्हेंबर-डिसेंबर २०२६ (तारीख अद्याप जाहीर झालेली नाही)श्रीलंकेचा भारत दौरा २०२६तीन वनडे आणि तीन टी२० - १३ ते २७ डिसेंबर २०२६झिम्बाब्वेचा भारत दौरा २०२७३ वनडे सामने - जानेवारी २०२७ऑस्ट्रेलियाचा भारत दौराकसोटी मालिका२१ ते २५ जानेवारी - पहिली कसोटी, नागपूर२९ जानेवारी ते २ फेब्रुवारी - दुसरी कसोटी, चेन्नई११ ते १५ फेब्रुवारी - तिसरी कसोटी, गुवाहाटी१९ ते २३ फेब्रुवारी - चौथी कसोटी, रांची२७ फेब्रुवारी ते ३ मार्च - पाचवी कसोटी, अहमदाबाद.