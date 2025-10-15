Cricket

AFG vs BAN : अफगाणिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! वन डे क्रिकेटच्या इतिहासात असा विजय मिळवणारा जगातील एकमेव संघ

Afghanistan Break South Africa’s Record: अबुधाबी येथे झालेल्या तिसऱ्या वन डे सामन्यात अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाने इतिहास रचला आहे. यापूर्वी हा विक्रम दक्षिण आफ्रिकेकडे होता, परंतु आता अफगाणिस्तानने तो मोडीत काढला.
Afghanistan cricket team celebrates their world-record 200+ run victory over Bangladesh in Abu Dhabi ODI

Swadesh Ghanekar
AFG vs BAN 3rd ODI record-breaking result : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाने मंगळवारी बांगलादेशविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यातही विजय मिळवून मालिका ३-० अशी खिशात घातली. अबुधाबीच्या शेख जायेद स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात अफगाणिस्तानने ९ बाद २९३ धावा उभ्या केल्या आणि बांगलादेशचा संपूर्ण संघ २७.१ षटकांत ९३ धावांवर गुंडालला. अफगाणिस्तानकडून दुसराच वन डे सामना खेळणाऱ्या बिलाल सामीने ७.१ षटकांत ३३ धावा देताना ५ विकेट्स घेतल्या आणि स्टार फिरकीपटू राशीद खानने १२ धावांत ३ बळी टिपले.

