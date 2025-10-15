AFG vs BAN : अफगाणिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! वन डे क्रिकेटच्या इतिहासात असा विजय मिळवणारा जगातील एकमेव संघ

AFG vs BAN 3rd ODI record-breaking result : अफगाणिस्तान क्रिकेट संघाने मंगळवारी बांगलादेशविरुद्धच्या तिसऱ्या सामन्यातही विजय मिळवून मालिका ३-० अशी खिशात घातली. अबुधाबीच्या शेख जायेद स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात अफगाणिस्तानने ९ बाद २९३ धावा उभ्या केल्या आणि बांगलादेशचा संपूर्ण संघ २७.१ षटकांत ९३ धावांवर गुंडालला. अफगाणिस्तानकडून दुसराच वन डे सामना खेळणाऱ्या बिलाल सामीने ७.१ षटकांत ३३ धावा देताना ५ विकेट्स घेतल्या आणि स्टार फिरकीपटू राशीद खानने १२ धावांत ३ बळी टिपले..तिसऱ्या व शेवटच्या वन डे सामन्यातील २०० धावा राखून मिळवलेल्या विजयाने अफगाणिस्तानच्या नावावर वर्ल्ड रेकॉर्ड नोंदवला गेला आहे. अबुधाबी येथे वन डे क्रिकेटमध्ये २०० किंवा त्याहून अधिक धावांनी विजय मिळवणारा तो पहिला संघ ठरला आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेने मागच्या वर्षी आयर्लंडवर १७४ धावांनी विजय मिळवला होता. अबुधाबी स्टेडियमवर आतापर्यंत १५ वन डे सामने खेळले गेले आणि त्यात अफगाणिस्तानने सर्वात मोठा विजय मिळवला आहे..IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाचं काही खरं नाही...; रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिलसह टीम इंडिया दौऱ्यासाठी रवाना Video Viral .अफगाणिस्तान - २०० धावांनी विजयी वि. बांगलादेश, २०२५दक्षिण आफ्रिका - १७४ धावांनी विजयी वि. आयर्लंड, २०२४स्कॉटलंड - १५० धावांनी विजयी वि. अफगाणिस्थान, २०१५दक्षिण आफ्रिका - १३९ धावांनी विजयी वि. आयर्लंड, २०२४पाकिस्तान - १३८ धावांनी विजयी वि. न्यूझीलंड, २००९ .वन डे क्रिकेटमध्ये अफगाणिस्तानने मागच्या वर्षी झिम्बाब्वेवर २३२ धावांनी विजय मिळवला होता आणि हा त्यांचा सर्वात मोठा विजय ठरला होता. त्यानंतर कालच्या सामन्यातील विजयाची नोंद झाली आहे..IND vs AUS : रोहित शर्मा, विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यानंतर निवृत्ती घेणार? BCCI ने स्पष्ट केली भूमिका; ही त्यांची शेवटची मालिका....अफगाणिस्तानचे वन डे क्रिकेटमधील मोठे विजयझिम्बाब्वे - २३२ धावांनी पराभूत, २०२४बांगलादेश - २०० धावांनी पराभूत, २०२५दक्षिण आफ्रिका - १७७ धावांनी पराभूत, २०२४झिम्बाब्वे - १५४ धावांनी पराभूत, २०१८झिम्बाब्वे - १४६ धावांनी पराभूत, २०१८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.