T20 World Cup विजयानंतर अजित आगरकरची BCCI कडे मोठी मागणी! त्याच्या कार्यकाळात जिंकल्या ३ ICC स्पर्धा, आता म्हणतोय...

BCCI chief selector latest news Ajit Agarkar: निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने त्याचा करार २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत वाढवण्याची मागणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे केली आहे. भारताचा माजी जलदगती गोलंदाज २०२३ पासून निवड समिती प्रमुख आहे आणि मागील वर्षी आयपीएल २०२५ नंतर त्याचा कार्यकाळ एका वर्षांनी वाढवला होता. पण, आता आगरकरला आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ हवी आहे. बीसीसीआयने त्याच्या या मागणीची चर्चा सुरू केली असून अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही..भारतीय संघाच्या निवड समितीत आगरकरसह प्रग्यान ओझा, आर पी सिंग, अजय रात्रा आणि शिव सुंदर दास यांचा समावेश आहे. आगरकरच्या कार्यकाळात भारतीय संघाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या ( ICC) तीन स्पर्धा जिंकल्या. भारताने सलग दोन ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकले आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीचा दुष्काळही संपवला. २०२३ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतीय संघ फायनलपर्यंत पोहोचला होता..मी काही बोलत नाही, याचा अर्थ...! गौतम गंभीर संतापला; रोहित, विराटचा अप्रत्यक्ष उल्लेख, भारताच्या 'कसोटी' कामगिरीवर केले भाष्य.पण, आगरकरच्या कार्यकाळात भारतीय संघाला घरच्या मैदानावर न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेकडून कसोटी मालिकेत पराभव पत्करावा लागला. त्यामुळे भारताचे जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेची फायनल खेळण्याचे स्वप्न भंगले आहे. रोहित शर्मा व विराट कोहली यांनी आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतून,तर अश्विनने क्रिकेटमधूनच निवृत्ती जाहीर केली. रोहितनंतर ट्वेंटी-२० संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे सोपवण्याचा धाडसी निर्णयाचे श्रेयही त्यालाच जाते. हार्दिक पांड्या तेव्हा उप कर्णधार होता, परंतु आगरकरने सूर्याची कर्णधार म्हणून निवड केली.."आम्हाला असा कर्णधार हवा, जो सर्व सामन्यांसाठी उपलब्ध असायला हवा. त्यामुळे सूर्यकुमार यादव हा त्या पदासाठी योग्य उमेदवार आहे, " असे आगरकरने तेव्हा म्हटले होते. भारतीच संघाचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यानेही ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजयाचे श्रेय आगरकरला दिले होते. "हे जेतेपद मी अजित आगरकरला समर्पित करू इच्छितो, त्याने खूप धाडसी निर्णय घेतले आणि त्यावरून टीकेचा सामनाही केला," असे गंभीर म्हणाला..BCCI जसप्रीत बुमराहला २ कोटींची नुकसान भरपाई देणार; त्यांच्या एका निर्णयाने झालाय घोळ, करायला गेले एक अन् घडलं भलतंच....अजित आगरकरने भारतासाठी २६ कसोटी, १९१ वन डे आणि ४ ट्वेंटी-२० सामन्यांत प्रतिनिधित्व केले आहेत. १९९८ ते २००७ या त्याच्या कार्यकाळात त्याने एकूण ३४९ विकेट्स घेतल्या.