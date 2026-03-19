T20 World Cup विजयानंतर अजित आगरकरची BCCI कडे मोठी मागणी! त्याच्या कार्यकाळात जिंकल्या ३ ICC स्पर्धा, आता म्हणतोय...

Ajit Agarkar contract extension till 2027 World Cup: ट्वेटी-२० वर्ल्ड कपसह सलग तीन आयसीसी स्पर्धांमध्ये यश मिळवल्यानंतर टीम इंडियाचे मुख्य निवडकर्ता अजित आगरकर आता मोठ्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहेत. आपल्या कार्यकाळात संघाने उल्लेखनीय कामगिरी केल्यानंतर आगरकर यांनी बीसीसीआयकडे मोठी मागणी केली आहे.
chief selector Ajit Agarkar has requested BCCI to extend his contract till the 2027 World Cup

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

BCCI chief selector latest news Ajit Agarkar: निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर याने त्याचा करार २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप स्पर्धेपर्यंत वाढवण्याची मागणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे केली आहे. भारताचा माजी जलदगती गोलंदाज २०२३ पासून निवड समिती प्रमुख आहे आणि मागील वर्षी आयपीएल २०२५ नंतर त्याचा कार्यकाळ एका वर्षांनी वाढवला होता. पण, आता आगरकरला आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ हवी आहे. बीसीसीआयने त्याच्या या मागणीची चर्चा सुरू केली असून अद्याप अंतिम निर्णय घेतलेला नाही.

